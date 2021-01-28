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Как создать уют в доме: 2 важные детали вашего интерьера

Компания «Светолок» поможет в этом.

Компания «Светолок» поможет сделать ваш дом уютным.
Компания «Светолок» поможет сделать ваш дом уютным.
Дмитрий Лямзин

«Светолок» — это уже давно зарекомендовавший себя бренд:

  • Более 10 лет работы в сфере освещения
  • Свыше 100 брендов светильников в одном магазине в наличии и на заказ
  • 50 коллекций электроустановочных изделий
  • 3000 реализованных дизайн-проектов
  • Большой выбор электро- и биокаминов
Ассортимент компании «Светолок».
Ассортимент компании «Светолок».
Дмитрий Лямзин
Ассортимент компании «Светолок».
Ассортимент компании «Светолок».
Дмитрий Лямзин
Ассортимент компании «Светолок».
Ассортимент компании «Светолок».
Дмитрий Лямзин
Ассортимент компании «Светолок».
Ассортимент компании «Светолок».
Дмитрий Лямзин
Ассортимент компании «Светолок».
Ассортимент компании «Светолок».
Дмитрий Лямзин
Ассортимент компании «Светолок».
Ассортимент компании «Светолок».
Дмитрий Лямзин
Ассортимент компании «Светолок».
Ассортимент компании «Светолок».
Дмитрий Лямзин
Ассортимент компании «Светолок».
Ассортимент компании «Светолок».
Дмитрий Лямзин
Ассортимент компании «Светолок».
Ассортимент компании «Светолок».
Дмитрий Лямзин

Наша компания сотрудничает с популярными европейскими, американскими и российскими брендами. Ассортимент постоянно пополняется, число поставщиков растет. Мы следим за ценовой политикой на рынке и предоставляем нашим покупателям оптимальную стоимость товаров. Десятки жителей Алтайского края посетили магазин и поняли, что в наше время, например, камины перестали быть роскошью и доступны каждому.

Наши сотрудники проходят обучение по каждому бренду и виду товаров. Они с удовольствием ответят на все ваши вопросы, сделают профессиональный светотехнический расчет освещения и подберут осветительные приборы.

В интернет-магазине представлен широкий выбор светотехники высокого качества, от моделей в стиле минимализма до современных дизайнерских светильников и роскошных классических люстр. Интернет-магазин работает по всей России.

А также мы ждем вас в наших отделах в ТВК «Республика» (проспект Космонавтов, 6-г).

Компания «Светолок» поможет сделать ваш дом уютным.
Компания «Светолок» поможет сделать ваш дом уютным.
Дмитрий Лямзин

Индивидуальный предприниматель Вельц И. И. ИНН: 222209385900. ОГРН 305222207700020. Юридический адрес: 656006, Алтайский край, г. Барнаул, Северный Власихинский проезд, дом № 69, кв. 21

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