Как создавать качественные видеоролики.

10 лет назад соцсети использовали только для общения или отправки файлов. Сегодня социальные платформы — пространство для развития личного бренда, проекта, площадка для рекламы продуктов и услуг. Использовать талант в области творчества, бизнеса, педагогики теперь может каждый.

Качественные видеоролики просматривают миллионы пользователей, а авторы получают прибыль за активность. Хотите продвинуться по карьерной лестнице, расширить клиентскую базу или найти новых учеников? Социальными сетями пользуются 4,5 млрд человек, которые могут стать вашими потенциальными клиентами.

По исследованиям 2022 года, аудитория отдает предпочтение коротким и качественным видеороликам всё чаще и чаще. Как создать контент на миллион просмотров? Рассмотрим подробные инструкции в данной статье.

Часть 1: Как создать лучшее видео и выбрать подходящее ПО для монтажа?

Видео привлекает больше пользователей, но стоит ли тратить своё время на редактирование и монтаж? Наша команда рассмотрела статистику нескольких видео.

Наиболее популярные ролики YouTube, Facebook, Tik-Тok и других социальных сетей представляют небольшие видео с качественной обработкой звука, цвета. Авторы чаще добавляют переходы, стикеры, фоновую музыку для привлечения аудитории. Перечисленные элементы и другие функции всегда можно найти в многофункциональном видеоредакторе.

Рассмотрим несколько основных пунктов, на которые важно обратить внимание:

1. Время Сейчас популярны короткие ролики в 15−30 секунд в Instagram, YouTube shorts, Facebook. Вы также можете снять контент до 10 минут для публикации на классическом канале YouTube. Иллюстрация предоставлена рекламодателем

2. Работа в подходящем редакторе Пункт особенно актуален для новичков. Невозможно быстро разобраться в сложном интерфейсе профессиональной программы. Подберите подходящий редактор видео. Начните с удобных программ, например, с приложений от Wondershare. Специалисты советуют воспользоваться редактором Wondershare Filmora — удобная программа с профессиональным интерфейсом для новичков и специалистов. Рассмотрим несколько основных характеристик Filmora: Расширенная медиатека эффектов и музыки без авторских прав. Простые в использовании инструменты для обрезки , кадрирования , замены фона и т.д. Персонализация экрана для более комфортной работы Создание ключевых кадров для расширенной настройки анимации. Функции на основе искусственного интеллекта для моментального создания видео. Иллюстрация предоставлена рекламодателем

3. Фоновая музыка Визуальные эффекты важны так же, как и фоновая мелодия. Звуки помогают зрителю погрузиться в ваш проект.

Часть 2: Инструкции для создания видео на ПК и смартфоне

С одной стороны, важно подобрать комфортное приложение на ПК для создания захватывающих рекламных роликов, необычных уроков, творческих видео, обзоров на игры или продукты, влогов и других проектов. С другой стороны, под рукой должен быть мобильный редактор для быстрого монтажа в дороге.

Wondershare Filmora — многофункциональная программа, поддерживающая две версии. Пользователям доступна программа на ПК и приложение для смартфонов.

1. Filmora на ПК:

Доступна для различных версий Windows , Mac.

Mac. Программа предоставляет доступ к необычным функциям: зелёный экран , ИИ портер , ритм синхронизации , обнаружение тишины и многие другие.

ИИ портер ритм синхронизации обнаружение тишины и многие другие. Пользователям доступны расширенные инструкции на официальной канале и круглосуточная поддержка компании.

Воспользуйтесь инструкциями ниже для создания ролика на ПК:

1 Установите ПО Filmora на своё устройство Иллюстрация предоставлена рекламодателем Программа доступна в версиях на разные устройства. Вы можете использовать бесплатную пробную версию или выбрать подходящий пакет для покупки.

2 Загрузите программу и создайте новый проект Иллюстрация предоставлена рекламодателем После загрузки программы перед вами появится окно. Filmora — многофункциональная программа с инструментами для записи видео с камеры и микрофона, обработки ваших проектов и т.д. Выберите необходимое соотношение сторон и нажмите на кнопку «Создать Новый проект» для загрузки рабочего интерфейса.

3 Загрузите медиа в приложение Иллюстрация предоставлена рекламодателем Какое видео вы хотите отредактировать? Возможно, вам нужно извлечь звук из видео? Загрузите подходящий файл, нажав «Импорт носителей». Вам также доступна функция перетаскивания видео. После необходимо перетащить ролик на дорожку.

4 Воспользуйтесь эффектами , инструментами для редактирования Иллюстрация предоставлена рекламодателем Базовые инструменты редактирования доступны в верхней части дорожки. Например, для обрезки видео достаточно нажать на ножницы. Filmora поддерживает множество дополнительных элементов для ваших роликов: Титры Яркие, необычные надписи с анимацией доступны в разделе «Титры». Выберите необходимый вариант и перетащите его на дорожку. Иллюстрация предоставлена рекламодателем Переходы Смена кадра — важный элемент в проекте. Воспользуйтесь базовым перелистыванием или опробуйте огненную вспышку для ролика. Иллюстрация предоставлена рекламодателем Эффекты Исчезновение, объективы, туман и другие дополнения доступны в разделе «Эффекты». Иллюстрация предоставлена рекламодателем Элементы Добавьте к ролику стикеры, помехи, фразы, волшебные искры из раздела «Элементы». Иллюстрация предоставлена рекламодателем

5 Экспортируйте готовый файл на устройство Иллюстрация предоставлена рекламодателем По завершению редактирования, вы можете воспользоваться кнопкой «Экспорт» и моментально поделиться готовым роликом на платформах. Более того, вы можете воспользоваться дополнительными настройками, выбрать подходящий формат файла для соцсетей и других проектов. Хотите обрезать видео онлайн? Некоторые платформы в сети содержат вирусы и надоедливую рекламу. Воспользуйтесь мобильным приложением для удобства.

2. FilmoraGo на смартфон:

Быстрый редактор со всеми необходимыми функциями.

Медиатека с музыкой без авторских прав.

Поддержка публикаций в социальные сети.

Нужно быстро смонтировать видео с хорошей музыкой, интересными переходами и титрами? Вам пригодиться гаджет Android или IOS, несколько готовых видео и приложение FilmoraGo. Мобильная версия Filmora — это расширенный видеоредактор в вашем кармане. Создать профессиональный ролик помогут функции AR-камеры, редактирование на основе ритма и т.д.

Иллюстрация предоставлена рекламодателем

Заключение

Публикация качественных видеороликов — шаг к расширению вашего бизнеса или творческого проекта. Современный рынок открывает доступ к бесплатным редакторам.

Попробуйте использовать бесплатную пробную версию многофункциональной программа Wondershare Filmora. Видеоредактор доступен в нескольких версиях на мобильные устройства и ПК. Разработчики программы регулярно обновляют функции на основе ИИ для более быстрого и профессионального редактирования ролика.