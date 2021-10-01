Как стать моложе на 10 лет: барнаульская компания нашла решение

GeNext содержит всего 3 ингредиента: экстракт стволовых клеток редчайшего снежного лотоса, экстракт шелухи татарской гречихи и экстракт кожуры плодов лонгана — вечнозелёного азиатского растения. Все три компонента являются сильнейшими антиоксидантами, но основное их достоинство в том, что они напрямую влияют на клетки человека.
В каждой из клеток нашего организма есть ядро — именно в нём содержится генетическая информация о нашем цвете глаз, кожи, волос, а также о продолжительности жизни. Вся эта информация записана в хромосомах, состоящих из цепочек ДНК. На конце каждой из таких цепочек есть особые участки — теломеры, которые отламываются при каждом делении клетки.
По сути, теломеры — это маленькие кусочки генетической информации, которые наша клетка тратит, чтобы воспроизводиться. Теломеры конечны — как только они заканчиваются, клетка перестаёт делиться, а значит обновляться — начинается старение организма.
Но есть особый фермент — теломераза, который способен удлинять теломеры и продлевать жизнь клеткам. Компоненты GeNext способны стимулировать выработку теломеразы и омолаживать оргнизм.
Кроме того, ингредиенты GeNext стимулируют митохондриальную активность. Митохондрии входят в состав клеток нашего организма и являются для них источниками энергии — своеобразными электростанциями. Именно митохондрии дают клеткам энергию для деления.
Любовь Леванюк,
президент компании МейТан:
— Уникальные компоненты и инновационные технологии производства — основа нашей ассортиментной политики, поэтому мы регулярно отслеживаем результаты мировых исследований в области красоты и здоровья и работаем с заводами в восьми странах, которые известны своим научным подходом к созданию продуктов с доказанной эффективностью.
Сегодня мы с гордостью предлагаем уникальные оздоровительные, омолаживающие и косметические продукты, которым нет конкуренции на российском рынке, например, таблетки молодости, косметика с бионическим пептидом яда паука, линейка липосомных нутрицевтиков.
Сейчас компания продаёт уже вторую партию препарата — первая разошлась менее, чем за 2 месяца. Покупатели отмечают появление новых сил и энергии, а также улучшение не только физического, но и эмоционального состояния.
* Исследования проведены лабораторией TCI Gene LAB
БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ