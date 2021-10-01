Как стать моложе на 10 лет: барнаульская компания нашла решение

Амбициозную задачу повернуть время вспять поставила себе компания «МейТан». В декабре 2021 года они привезли в Россию инновационный продукт, который не имеет аналога в стране — биологически активную добавку GeNext. БАД по специальному заказу разработали учёные из Тайваня. По результатам исследований* натуральные растительные ингредиенты БАД способствуют омоложению клеток организма организма человека на 6 — 11 лет всего за 4 недели.

GeNext содержит всего 3 ингредиента: экстракт стволовых клеток редчайшего снежного лотоса, экстракт шелухи татарской гречихи и экстракт кожуры плодов лонгана — вечнозелёного азиатского растения. Все три компонента являются сильнейшими антиоксидантами, но основное их достоинство в том, что они напрямую влияют на клетки человека.

В каждой из клеток нашего организма есть ядро — именно в нём содержится генетическая информация о нашем цвете глаз, кожи, волос, а также о продолжительности жизни. Вся эта информация записана в хромосомах, состоящих из цепочек ДНК. На конце каждой из таких цепочек есть особые участки — теломеры, которые отламываются при каждом делении клетки.

По сути, теломеры — это маленькие кусочки генетической информации, которые наша клетка тратит, чтобы воспроизводиться. Теломеры конечны — как только они заканчиваются, клетка перестаёт делиться, а значит обновляться — начинается старение организма.

Но есть особый фермент — теломераза, который способен удлинять теломеры и продлевать жизнь клеткам. Компоненты GeNext способны стимулировать выработку теломеразы и омолаживать оргнизм.

Кроме того, ингредиенты GeNext стимулируют митохондриальную активность. Митохондрии входят в состав клеток нашего организма и являются для них источниками энергии — своеобразными электростанциями. Именно митохондрии дают клеткам энергию для деления.

Любовь Леванюк,

президент компании МейТан:

— Уникальные компоненты и инновационные технологии производства — основа нашей ассортиментной политики, поэтому мы регулярно отслеживаем результаты мировых исследований в области красоты и здоровья и работаем с заводами в восьми странах, которые известны своим научным подходом к созданию продуктов с доказанной эффективностью. Сегодня мы с гордостью предлагаем уникальные оздоровительные, омолаживающие и косметические продукты, которым нет конкуренции на российском рынке, например, таблетки молодости, косметика с бионическим пептидом яда паука, линейка липосомных нутрицевтиков.



Сейчас компания продаёт уже вторую партию препарата — первая разошлась менее, чем за 2 месяца. Покупатели отмечают появление новых сил и энергии, а также улучшение не только физического, но и эмоционального состояния.

* Исследования проведены лабораторией TCI Gene LAB

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ