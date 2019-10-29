Как ухаживать за кожей лица осенью?

К концу лета наша кожа становится обезвоженной и чувствительной. Поэтому с приходом осени как никогда актуальны профессиональная косметика для лица и грамотный уход. Вместе с маркетплейсом Aizel мы расскажем об особенностях осеннего бьюти-режима.

Усиленное увлажнение и питание

Увлажняющие и питательные средства помогут коже восстановиться после трудного летнего периода. В косметологии есть золотое правило: чем ниже температура окружающей среды, тем плотнее должна быть консистенция уходовых продуктов. Поэтому если вы использовали летом кремы с легкой текстурой, то замените их на более густые составы.

Осенью снижается местный иммунитет кожи. Нормализовать ситуацию способны полезные вещества (витамины, полиненасыщенные жирные кислоты), входящие в состав многих кремов. Подобным действием обладают олеиновая кислота, витамины А, С и Е.

Осенью рекомендуется использовать профессиональные маски для лица с гиалуроновой кислотой, керамидами и другими активными веществами.

Деликатное очищение

В осенний период работа сальных желез снижается. А это значит, что кожа лица не нуждается в таком жестком очищении, как летом. Осенью следует заменить агрессивные очищающие средства (гели, тоники) на более деликатные кремообразные составы. Обладательницам чувствительной кожи можно присмотреться к муссам и пенкам, которые работают щадяще и не вызывают дискомфортных ощущений.

Качественный пилинг

Осень — оптимальное время для пилинга кожи, который обладает следующими полезными свойствами:

удаляет верхний слой омертвевших клеток эпидермиса;

значительно уменьшает косметические кожные дефекты ( следы от угрей , пигментные пятна).

Пилинг может проводиться как в домашних условиях, так и в косметологических салонах. Высокой эффективностью обладает фракционная лазерная шлифовка кожи. Процедура в короткие сроки избавляет от пигментации и поверхностных морщин.

Защита от ультрафиолета

Несмотря на то, что осенью солнечная активность низка, не стоит пренебрегать защитой лица от ультрафиолета. Особенно это касается обладательниц кожи, склонной к пигментации. В осенний период можно использовать кремы с SPF 10−15.

Уход за кожей лица осенью имеет особенности, которые обязательно следует учитывать. При выборе косметических средств изучайте рекомендации экспертов и отдавайте предпочтение качественным брендам.