Как ухаживать за кожей лица осенью?

Усиленное увлажнение и питание
Увлажняющие и питательные средства помогут коже восстановиться после трудного летнего периода. В косметологии есть золотое правило: чем ниже температура окружающей среды, тем плотнее должна быть консистенция уходовых продуктов. Поэтому если вы использовали летом кремы с легкой текстурой, то замените их на более густые составы.
Осенью снижается местный иммунитет кожи. Нормализовать ситуацию способны полезные вещества (витамины, полиненасыщенные жирные кислоты), входящие в состав многих кремов. Подобным действием обладают олеиновая кислота, витамины А, С и Е.
Осенью рекомендуется использовать профессиональные маски для лица с гиалуроновой кислотой, керамидами и другими активными веществами.
Деликатное очищение
В осенний период работа сальных желез снижается. А это значит, что кожа лица не нуждается в таком жестком очищении, как летом. Осенью следует заменить агрессивные очищающие средства (гели, тоники) на более деликатные кремообразные составы. Обладательницам чувствительной кожи можно присмотреться к муссам и пенкам, которые работают щадяще и не вызывают дискомфортных ощущений.
Качественный пилинг
Осень — оптимальное время для пилинга кожи, который обладает следующими полезными свойствами:
- удаляет верхний слой омертвевших клеток эпидермиса;
- значительно уменьшает косметические кожные дефекты (следы от угрей, пигментные пятна).
Пилинг может проводиться как в домашних условиях, так и в косметологических салонах. Высокой эффективностью обладает фракционная лазерная шлифовка кожи. Процедура в короткие сроки избавляет от пигментации и поверхностных морщин.
Защита от ультрафиолета
Несмотря на то, что осенью солнечная активность низка, не стоит пренебрегать защитой лица от ультрафиолета. Особенно это касается обладательниц кожи, склонной к пигментации. В осенний период можно использовать кремы с SPF 10−15.
Уход за кожей лица осенью имеет особенности, которые обязательно следует учитывать. При выборе косметических средств изучайте рекомендации экспертов и отдавайте предпочтение качественным брендам.