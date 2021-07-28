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Как упростить переезд квартиры и офиса

Смена места жительства или офисные переезд — важное и хлопотное событие. К нему подходят без суеты и спешки, тщательно все обдумав. Бытует мнение, что один переезд равен двум пожарам. Но если подойти с умом, все окажется не так страшно. Особенно в нынешнем мире развитых услуг грузоперевозок любой сложности, на любые расстояния.

Как упростить переезд квартиры и офиса.
Как упростить переезд квартиры и офиса.
Источник: ТК "Подорожник"

Выбор компании для организации переезда

Автомобильные грузоперевозки с каждым годом набирают всё большую популярность в транспортировке по России. С их помощью можно даже организовать дачный переезд недорого в любой регион страны, что актуально при наступлении летнего сезона. Современные транспортные компании чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке предлагают полный перечень услуг по перевозкам, который включает следующее:

  • предоставление транспорта нужной вместимости;
  • упаковка вещей и т.д.;
  • погрузка и разгрузка;
  • разработка маршрута;
  • сопровождение груза;
  • страхование на непредвиденные случаи.

Потенциальному клиенту лучше заранее оповестить, о намечающемся переезде — желательно, за 2−3 недели. Например, предстоящая перевозка офиса с грузчиками потребует подготовки, поэтому важно озвучить количество вещей и крупногабаритной мебели, оборудования, другие нюансы. Исходя из этих данных, рассчитывается стоимость услуги, подбирается транспорт.

Кому доверить упаковку вещей

Существуют компании, предлагающие за отдельную плату разобрать мебель, упаковать имущество, а на новом месте расставить все по местам. Естественно, это все не бесплатно. И если люди чаще всего хотят оперативно получить помощь в перевозке квартиры или дома, не все готовые доверить посторонним людям свои личные вещи.

Чтобы самостоятельно справиться с упаковкой, понадобятся не только знания, но и упаковочный материал. Нужно запастись следующим:

  • прочные картонные коробки различных размеров;
  • большие полиэтиленовые мешки;
  • несколько рулонов скотча;
  • стрейч и воздушно-пузырьковая пленка;
  • пара мотков веревки.

Сбор начинают с не самых необходимых вещей. Это можно сделать заранее, за пару недель до дня Икс. Тогда как нужные вещи можно быстро собрать, и они всегда будут под рукой. Желательно сделать маркировку, подписав каждую коробку, пакет, чтобы точно знать, где лежат хрупкие вещи. При складывании вещей в коробки старайтесь не оставляйте свободного пространства.

Хрупкие предметы интерьера, ценные вещи упаковывают отдельно. Крупногабаритную мебель разбирают. Так грузчикам удобнее их выносить из помещения. Если разборка невозможна, углы желательно проложить картоном и обмотать пленкой. Как видите, нюансов при переезде набирается достаточно. И в ваших силах сделать выбор: заниматься всем самостоятельно или пригласить профессионалов.

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