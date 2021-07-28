Как упростить переезд квартиры и офиса.

Выбор компании для организации переезда
Автомобильные грузоперевозки с каждым годом набирают всё большую популярность в транспортировке по России. С их помощью можно даже организовать дачный переезд недорого в любой регион страны, что актуально при наступлении летнего сезона. Современные транспортные компании чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке предлагают полный перечень услуг по перевозкам, который включает следующее:
- предоставление транспорта нужной вместимости;
- упаковка вещей и т.д.;
- погрузка и разгрузка;
- разработка маршрута;
- сопровождение груза;
- страхование на непредвиденные случаи.
Потенциальному клиенту лучше заранее оповестить, о намечающемся переезде — желательно, за 2−3 недели. Например, предстоящая перевозка офиса с грузчиками потребует подготовки, поэтому важно озвучить количество вещей и крупногабаритной мебели, оборудования, другие нюансы. Исходя из этих данных, рассчитывается стоимость услуги, подбирается транспорт.
Кому доверить упаковку вещей
Существуют компании, предлагающие за отдельную плату разобрать мебель, упаковать имущество, а на новом месте расставить все по местам. Естественно, это все не бесплатно. И если люди чаще всего хотят оперативно получить помощь в перевозке квартиры или дома, не все готовые доверить посторонним людям свои личные вещи.
Чтобы самостоятельно справиться с упаковкой, понадобятся не только знания, но и упаковочный материал. Нужно запастись следующим:
- прочные картонные коробки различных размеров;
- большие полиэтиленовые мешки;
- несколько рулонов скотча;
- стрейч и воздушно-пузырьковая пленка;
- пара мотков веревки.
Сбор начинают с не самых необходимых вещей. Это можно сделать заранее, за пару недель до дня Икс. Тогда как нужные вещи можно быстро собрать, и они всегда будут под рукой. Желательно сделать маркировку, подписав каждую коробку, пакет, чтобы точно знать, где лежат хрупкие вещи. При складывании вещей в коробки старайтесь не оставляйте свободного пространства.
Хрупкие предметы интерьера, ценные вещи упаковывают отдельно. Крупногабаритную мебель разбирают. Так грузчикам удобнее их выносить из помещения. Если разборка невозможна, углы желательно проложить картоном и обмотать пленкой. Как видите, нюансов при переезде набирается достаточно. И в ваших силах сделать выбор: заниматься всем самостоятельно или пригласить профессионалов.