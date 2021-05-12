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Как увлажнить воздух в квартире: простые способы повысить влажность

Эффективные способы увлажнения воздуха в помещении

Уровень влажности — это один из основных и наиболее важных показателей микроклимата. Чтобы человек чувствовал себя комфортно, уровень влажности в помещении должен составлять порядка 40−60%. Но зимой из-за работы отопительных приборов с этим бывают большие проблемы. Зачастую уровень влажности в зимний период падает до 15−20%, что является крайне низким и даже опасным показателем.

Источник: alterair.ua

Не все люди осознают, насколько важно увлажнять воздух. А даже если человек это понимает, то он не всегда знает, как повысить уровень влажности в квартире или доме да и в целом как работает вентиляция в комнатах квартиры. Детальнее о связи влажности в помещении и правильной вентиляции можно прочитать в статье «Альтер Эйр» на эту тему. Если же говорить о способах регулировать влажности жилого помещения, то всегда можно купить дорогостоящий увлажнитель. Однако есть и альтернативные способы, которые являются более экономичными и практичными.

Чем опасен сухой воздух?

Прежде чем разбираться, как увлажнить воздух в квартире, следует понимать, для чего это делается. Дело в том, что чрезмерно пересушенный воздух таит в себе немало опасностей:

  • Простудные и респираторные заболевания. Горло и нос человека имеют влажные мембраны, которые выполняют роль некоего фильтра. Эти мембраны задерживают пыль, вирусы, бактерии и грязь, не давая им проникать в организм. Если воздух пересушенный, то мембраны не могут эффективно выполнять свою функцию, из-за чего повышается риск развития вирусных заболеваний и бактериальных инфекций. А у людей, склонных к респираторным заболеваниям, начинаются обострения и проблемы с дыханием.
  • Вред для кожи. Кожа состоит наполовину из воды, поэтому недостаток влаги крайне негативно сказывается на ее состоянии. При низком уровне влажности кожа пересыхает, шелушится и трескается. Также сухим воздухом могут быть спровоцированы угревые высыпания. Причем увлажняющие крема далеко не всегда оказываются эффективны.
  • Быстрый износ мебели и строительных материалов. Очень сухой воздух в комнате негативно сказывается на деревянной мебели и паркете. Когда воздух слишком сухой, он начинает забирать влагу отовсюду, откуда только можно. Из-за этого могут появиться зазоры между дверью и дверной коробкой, на деревянной мебели образуются дефекты, а паркет начнет скрипеть.
  • Быстрая гибель комнатных растений. Растения нуждаются во влаге, которая является их пищей. Если этой влаги недостаточно, то они начинают медленно погибать.
  • Ухудшение общего самочувствия. Нормальный уровень влажности очень важен для общего самочувствия человека. При сухом микроклимате могут появляться головные боли, проблемы со сном, и в целом может упасть работоспособность.
  • Вред для здоровья ребенка. Дети особенно чувствительны к неподходящему микроклимату. Болезненность ребенка, его плохое самочувствие, аллергия и раздражения часто являются последствиями сухого воздуха. Это понимают далеко не все люди, начиная лечить свое чадо, но никак не бороться с причиной появления проблем со здоровьем. В том числе, чрезмерно сухой воздух является одной из причин, почему дети часто болеют зимой.

Всегда ли нужен увлажнитель воздуха?

Источник: alterair.ua

Один из самых очевидных вариантов решения проблемы — это бытовой увлажнитель воздуха. Такой прибор обеспечивает увлажнение воздуха в квартире до желаемого уровня. Но у увлажнителей есть ряд недостатков: высокая стоимость, возможные проблемы со здоровьем у проживающих людей, в том числе аллергическая реакция, необходимость обслуживания и так далее. При этом устройства далеко не всегда помогают добиться оптимального режима, ведь при их выборе необходимо учесть множество параметров: размер помещения, уровень влажности, производительность и прочие.

Способы повышения влажности в квартире и частном доме

Есть способы, как увлажнить воздух в помещении, не используя при этом бытовой увлажнитель. Вначале поговорим о наиболее практичных способах:

  • Правильное проектирование системы вентиляции. Вентиляционные системы отвечают не только за воздухообмен, но и в целом за поддержание оптимального микроклимата. Если система спроектирована правильно, то нормальная вентиляция в комнатах квартиры поможет поддерживать оптимальный уровень влажности.
  • Бытовые рекуператоры. Хорошие роторные рекуператоры предназначены для создания в помещения комфортных условий проживания. Они не только возвращают тепло, но и влажность. Рекуператор обеспечивает постоянный приток свежего уличного воздуха, который сам по себе имеет высокий уровень влажности.
  • Приточно-вытяжная установка. Полноценная приточно-вытяжная вентиляционная система — это наиболее эффективный способ раз и навсегда решить проблемы с микроклиматом. В отличие от обычных увлажнителей, вентиляционные системы отвечают не только за увлажнение воздуха в доме, но и они также обеспечивают нормальный воздухообмен, вывод из помещений неприятных запахов и углекислого газа.

Также существует огромное количество способов увлажнения воздуха в квартире, которые не подразумевают каких-либо финансовых затрат:

  • Повесьте на батарею мокрое полотенце. Это простой способ, но полотенца придется часто смачивать. Намного проще — придумать или купить специальную емкость, в которую нужно набрать воду и повесить эту емкость на батарею. Вода будет постепенно испаряться, повышая уровень влажности.
  • Чаще сушите вещи в комнате, расставляйте по квартире емкости с водой. Если нет желания портить интерьер кастрюлями с водой, то можно купить небольшой домашний фонтанчик или аквариум с рыбками.
  • Проветривайте помещения. Проветривать жилье рекомендуется минимум 2 раза в день. Причем достаточно открывать окна на 5−10 минут.
  • Заведите комнатные цветы и растения. Некоторые растения увлажняют и ионизируют воздух. Лучшими растениями в этом плане являются фикус, драцена, фатсия, нефролепис, гибискус.
  • Чаще делайте влажную уборку. Благодаря влажной уборке можно не только повысить содержание влаги в воздухе, но и поддерживать идеальную чистоту.
  • Кипятите воду на медленном огне. Таким образом, есть множество способов, как увлажнить сухое помещение без использования увлажнителя. Используя данные методы, можно без особого труда даже зимой поддерживать в квартире или доме нормальный уровень влажности.
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