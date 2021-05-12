Как увлажнить воздух в квартире: простые способы повысить влажность

Уровень влажности — это один из основных и наиболее важных показателей микроклимата. Чтобы человек чувствовал себя комфортно, уровень влажности в помещении должен составлять порядка 40−60%. Но зимой из-за работы отопительных приборов с этим бывают большие проблемы. Зачастую уровень влажности в зимний период падает до 15−20%, что является крайне низким и даже опасным показателем.

Не все люди осознают, насколько важно увлажнять воздух. А даже если человек это понимает, то он не всегда знает, как повысить уровень влажности в квартире или доме да и в целом как работает вентиляция в комнатах квартиры. Детальнее о связи влажности в помещении и правильной вентиляции можно прочитать в статье «Альтер Эйр» на эту тему. Если же говорить о способах регулировать влажности жилого помещения, то всегда можно купить дорогостоящий увлажнитель. Однако есть и альтернативные способы, которые являются более экономичными и практичными.

Чем опасен сухой воздух?

Прежде чем разбираться, как увлажнить воздух в квартире, следует понимать, для чего это делается. Дело в том, что чрезмерно пересушенный воздух таит в себе немало опасностей:

Простудные и респираторные заболевания. Горло и нос человека имеют влажные мембраны , которые выполняют роль некоего фильтра. Эти мембраны задерживают пыль , вирусы , бактерии и грязь , не давая им проникать в организм. Если воздух пересушенный , то мембраны не могут эффективно выполнять свою функцию , из-за чего повышается риск развития вирусных заболеваний и бактериальных инфекций. А у людей , склонных к респираторным заболеваниям , начинаются обострения и проблемы с дыханием.

Горло и нос человека имеют влажные мембраны которые выполняют роль некоего фильтра. Эти мембраны задерживают пыль вирусы бактерии и грязь не давая им проникать в организм. Если воздух пересушенный то мембраны не могут эффективно выполнять свою функцию из-за чего повышается риск развития вирусных заболеваний и бактериальных инфекций. А у людей склонных к респираторным заболеваниям начинаются обострения и проблемы с дыханием. Вред для кожи. Кожа состоит наполовину из воды , поэтому недостаток влаги крайне негативно сказывается на ее состоянии. При низком уровне влажности кожа пересыхает , шелушится и трескается. Также сухим воздухом могут быть спровоцированы угревые высыпания. Причем увлажняющие крема далеко не всегда оказываются эффективны.

Кожа состоит наполовину из воды поэтому недостаток влаги крайне негативно сказывается на ее состоянии. При низком уровне влажности кожа пересыхает шелушится и трескается. Также сухим воздухом могут быть спровоцированы угревые высыпания. Причем увлажняющие крема далеко не всегда оказываются эффективны. Быстрый износ мебели и строительных материалов. Очень сухой воздух в комнате негативно сказывается на деревянной мебели и паркете. Когда воздух слишком сухой , он начинает забирать влагу отовсюду , откуда только можно. Из-за этого могут появиться зазоры между дверью и дверной коробкой , на деревянной мебели образуются дефекты , а паркет начнет скрипеть.

Очень сухой воздух в комнате негативно сказывается на деревянной мебели и паркете. Когда воздух слишком сухой он начинает забирать влагу отовсюду откуда только можно. Из-за этого могут появиться зазоры между дверью и дверной коробкой на деревянной мебели образуются дефекты а паркет начнет скрипеть. Быстрая гибель комнатных растений. Растения нуждаются во влаге , которая является их пищей. Если этой влаги недостаточно , то они начинают медленно погибать.

Растения нуждаются во влаге которая является их пищей. Если этой влаги недостаточно то они начинают медленно погибать. Ухудшение общего самочувствия. Нормальный уровень влажности очень важен для общего самочувствия человека. При сухом микроклимате могут появляться головные боли , проблемы со сном , и в целом может упасть работоспособность.

Нормальный уровень влажности очень важен для общего самочувствия человека. При сухом микроклимате могут появляться головные боли проблемы со сном и в целом может упасть работоспособность. Вред для здоровья ребенка. Дети особенно чувствительны к неподходящему микроклимату. Болезненность ребенка , его плохое самочувствие , аллергия и раздражения часто являются последствиями сухого воздуха. Это понимают далеко не все люди , начиная лечить свое чадо , но никак не бороться с причиной появления проблем со здоровьем. В том числе , чрезмерно сухой воздух является одной из причин , почему дети часто болеют зимой.

Всегда ли нужен увлажнитель воздуха?

Источник: alterair.ua

Один из самых очевидных вариантов решения проблемы — это бытовой увлажнитель воздуха. Такой прибор обеспечивает увлажнение воздуха в квартире до желаемого уровня. Но у увлажнителей есть ряд недостатков: высокая стоимость, возможные проблемы со здоровьем у проживающих людей, в том числе аллергическая реакция, необходимость обслуживания и так далее. При этом устройства далеко не всегда помогают добиться оптимального режима, ведь при их выборе необходимо учесть множество параметров: размер помещения, уровень влажности, производительность и прочие.

Способы повышения влажности в квартире и частном доме

Есть способы, как увлажнить воздух в помещении, не используя при этом бытовой увлажнитель. Вначале поговорим о наиболее практичных способах:

Правильное проектирование системы вентиляции. Вентиляционные системы отвечают не только за воздухообмен , но и в целом за поддержание оптимального микроклимата. Если система спроектирована правильно , то нормальная вентиляция в комнатах квартиры поможет поддерживать оптимальный уровень влажности.

Вентиляционные системы отвечают не только за воздухообмен но и в целом за поддержание оптимального микроклимата. Если система спроектирована правильно то нормальная вентиляция в комнатах квартиры поможет поддерживать оптимальный уровень влажности. Бытовые рекуператоры. Хорошие роторные рекуператоры предназначены для создания в помещения комфортных условий проживания. Они не только возвращают тепло , но и влажность. Рекуператор обеспечивает постоянный приток свежего уличного воздуха , который сам по себе имеет высокий уровень влажности.

Хорошие роторные рекуператоры предназначены для создания в помещения комфортных условий проживания. Они не только возвращают тепло но и влажность. Рекуператор обеспечивает постоянный приток свежего уличного воздуха который сам по себе имеет высокий уровень влажности. Приточно-вытяжная установка. Полноценная приточно-вытяжная вентиляционная система — это наиболее эффективный способ раз и навсегда решить проблемы с микроклиматом. В отличие от обычных увлажнителей , вентиляционные системы отвечают не только за увлажнение воздуха в доме , но и они также обеспечивают нормальный воздухообмен , вывод из помещений неприятных запахов и углекислого газа.

Также существует огромное количество способов увлажнения воздуха в квартире, которые не подразумевают каких-либо финансовых затрат: