Как в Алтайском крае открывали завод «Русская кожа» и почему у него блестящие перспективы

Шестое по счету предприятие группы компаний «Русская кожа"торжественно открылось 15 октября в нашей стране. Местом жительства для него выбран Алтайский край и город Заринск. Предприятие уже сегодня называют самым современным и стратегическим. Altapress.ru побывал на открытии и выделил 7 факторов успеха нового завода.

Фактор 1. Высокий статус инвестора

Проект реализовала группа компаний «Русская кожа», которая сегодня входит в число лидеров мирового рынка в своей отрасли. Предприятия ГК расположены в России, Испании и Китае. Общая численность работников составляет более 2,2 тыс. человек. На заводах используются самые современные технологии производства. В цехах работают более 800 единиц высокопроизводительной техники.

Как подчеркнул председатель совета директоров ГК «Русская кожа» Игорь Сурин, весь наработанный опыт и компетенции холдинга будут использоваться при становлении и развитии заринского предприятия. Нового «члена семьи» называют «стратегическим активом».

Игорь Сурин , председатель совета директоров ГК «Русская кожа». Анна Зайкова

Фактор 2. Поддержка властей

Новое предприятие «Русская кожа — Алтай» появилось при активной поддержке различных государственных структур, заинтересованных в развитии легкой промышленности на территории Восточной части России. Этому вопросу было уделено большое внимание на федеральном совещании по развитию легкой промышленности в стране, которое прошло два года назад в Рязани под председательством президента РФ Владимира Путина.

Именно тогда была определена стратегическая линия — новые кожевенные заводы должны двинуться за Урал, в восточную часть страны. Тот факт, что заринский завод стал первым якорным резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) подчеркнул губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

«В течение нескольких лет со стороны государства инвестору будет обеспечена эффективная, выгодная и удобная система работы, включающая элементы налогообложения и иные преференции», — отметил глава региона, обращаясь к собственникам «Русской кожи».

Фактор 3. Сырьевая база

В Заринске планируют производить до 100 тысяч квадратных метров кожевенных материалов в месяц. Для этого потребуется ежемесячно перерабатывать около 600 сырых шкур. Вопрос очевиден — есть ли для этого необходимая сырьевая база?

С этой точки зрения появление предприятие в Заринске имеет важное значение. В Сибирском федеральном округе сосредоточено около 22% поголовья КРС всей страны. Но предприятий, которые бы перерабатывали шкуры животных, создавали прибавочную стоимость продукта, не сохранилось. В России вообще за последние 20 лет не было построено ни одного нового кожевенного завода. В этом году это второй по счету кожевенный завод, открытый на территории РФ.

С этой точки зрения появление завода в Заринске решает две проблемы. Аграрии и фермеры, специализирующиеся на животноводстве, получат гарантированные объемы сбыта шкур КРСи свиней, а для легкой промышленности откроется возможность выхода российской продукции на азиатские рынки.

Завод «Русская кожа». Анна Зайкова

Фактор 4. Кадры

На заринском кожевенном предприятии будут трудиться около 150 человек. В настоящее время идет формирование трудового коллектива. Думается, недостатка в желающих устроиться на завод, у топ-менеджмента точно не будет.

Дело в том, что Заринск — классический моногород со всеми вытекающими отсюда экономическими сложностями. С одной стороны, город был зависим от успешной работы лишь одного предприятия — «Алтай-кокса». С другой, местный рынок труда, особенно с точки зрения женской занятости, испытывал определенные проблемы.

На кожевенном заводе смогут работать как мужчины, так и женщины. А если в дальнейшем в ТОСЭР вслед за кожевенным появятся предприятия мебельной, швейной и иных отраслей промышленности, данная диспропорция будет устранена. И это очень существенный момент.

Завод «Русская кожа». Анна Зайкова

Фактор 5. Производительность и экономический эффект

Новые технологии и импортное оборудование позволяют заводу «Русская кожа — Алтай» уже сегодня иметь высокие показатели эффективности труда. По данным Всемирной торговой организации (ВТО), один метр произведенной качественной кожи позволяет создать 50 рабочих мест в смежных отраслях.

Уже сегодня ГК «Русская кожа» поставляет свою продукцию в автомобильную и транспортную отечественные отрасли. Подписаны контракты с компаниями обувной, швейной промышленности, производителями одежды и галантереи. В 2017 году в Рязани был организован выпуск кожи и меха из овечьих шкур.

В целом, продукция холдинга отгружается более чем в 20 стран мира, партнерами ГК «Русская кожа» выступают около 400 мировых компаний.

Завод «Русская кожа». Анна Зайкова

Фактор 6. Хороший пример реализации проекта

Заринский кожевенный завод, как оказалось, сложный инвестиционный проект, в котором приняли участие многие структуры.

Общим объем инвестиций составил около 2,1 млрд рублей. Еще в 2016 году было подписано соглашение о реализации проекта в Алтайском крае. Наряду с краевыми властями в этом соглашении участвовал и федеральный «Фонд развития моногородов». На первом этапе он выделил 46 млн рублей на строительство новой автомобильной дороги до предприятия. А в дальнейшем предоставил льготный заем на сумму 640 млн. рублей под 5% годовых.

Заместитель директора фонда Ольга Макаева подчеркнула, что рождение завода в Заринске — это шанс возрождать отрасль и развивать новое направление экономики в малом городе и Алтайском крае в целом.

Но это еще и пример для других промышленников, что такие сложносоставные проекты вполне осуществимы.

Ольга Макаева , заместитель директора «Фонда развития моногородов». Анна Зайкова

Фактор 7. Реальное партнерство

Не менее значимо и то, что в реализации проекта огромную роль сыграли Минпромторг России и ведущие банки страны, предоставившие инвестору выгодные лизинговые условия. Это позволило группе компаний «Русская кожа» оснастить новое предприятие самым современным импортным оборудованием

Виктор Евтухов, статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли РФ подчеркнул, что «до 2021 года действует такая мера поддержки инвестпроектов, как предоставление субсидии на приобретение оборудования в лизинг в размере до 30% его стоимости. Появились новые формы поддержки — корпоративные программы повышения конкурентоспособности предприятий по выпуску экспортно ориентированной продукции».

Виктор Евтухов , статс-секретарь , заместитель министра промышленности и торговли РФ. Анна Зайкова