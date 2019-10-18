Как в Алтайском крае открывали завод «Русская кожа» и почему у него блестящие перспективы

Фактор 1. Высокий статус инвестора
Проект реализовала группа компаний «Русская кожа», которая сегодня входит в число лидеров мирового рынка в своей отрасли. Предприятия ГК расположены в России, Испании и Китае. Общая численность работников составляет более 2,2 тыс. человек. На заводах используются самые современные технологии производства. В цехах работают более 800 единиц высокопроизводительной техники.
Как подчеркнул председатель совета директоров ГК «Русская кожа» Игорь Сурин, весь наработанный опыт и компетенции холдинга будут использоваться при становлении и развитии заринского предприятия. Нового «члена семьи» называют «стратегическим активом».
Фактор 2. Поддержка властей
Новое предприятие «Русская кожа — Алтай» появилось при активной поддержке различных государственных структур, заинтересованных в развитии легкой промышленности на территории Восточной части России. Этому вопросу было уделено большое внимание на федеральном совещании по развитию легкой промышленности в стране, которое прошло два года назад в Рязани под председательством президента РФ Владимира Путина.
Именно тогда была определена стратегическая линия — новые кожевенные заводы должны двинуться за Урал, в восточную часть страны. Тот факт, что заринский завод стал первым якорным резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) подчеркнул губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
«В течение нескольких лет со стороны государства инвестору будет обеспечена эффективная, выгодная и удобная система работы, включающая элементы налогообложения и иные преференции», — отметил глава региона, обращаясь к собственникам «Русской кожи».
Фактор 3. Сырьевая база
В Заринске планируют производить до 100 тысяч квадратных метров кожевенных материалов в месяц. Для этого потребуется ежемесячно перерабатывать около 600 сырых шкур. Вопрос очевиден — есть ли для этого необходимая сырьевая база?
С этой точки зрения появление предприятие в Заринске имеет важное значение. В Сибирском федеральном округе сосредоточено около 22% поголовья КРС всей страны. Но предприятий, которые бы перерабатывали шкуры животных, создавали прибавочную стоимость продукта, не сохранилось. В России вообще за последние 20 лет не было построено ни одного нового кожевенного завода. В этом году это второй по счету кожевенный завод, открытый на территории РФ.
С этой точки зрения появление завода в Заринске решает две проблемы. Аграрии и фермеры, специализирующиеся на животноводстве, получат гарантированные объемы сбыта шкур КРСи свиней, а для легкой промышленности откроется возможность выхода российской продукции на азиатские рынки.
Фактор 4. Кадры
На заринском кожевенном предприятии будут трудиться около 150 человек. В настоящее время идет формирование трудового коллектива. Думается, недостатка в желающих устроиться на завод, у топ-менеджмента точно не будет.
Дело в том, что Заринск — классический моногород со всеми вытекающими отсюда экономическими сложностями. С одной стороны, город был зависим от успешной работы лишь одного предприятия — «Алтай-кокса». С другой, местный рынок труда, особенно с точки зрения женской занятости, испытывал определенные проблемы.
На кожевенном заводе смогут работать как мужчины, так и женщины. А если в дальнейшем в ТОСЭР вслед за кожевенным появятся предприятия мебельной, швейной и иных отраслей промышленности, данная диспропорция будет устранена. И это очень существенный момент.
Фактор 5. Производительность и экономический эффект
Новые технологии и импортное оборудование позволяют заводу «Русская кожа — Алтай» уже сегодня иметь высокие показатели эффективности труда. По данным Всемирной торговой организации (ВТО), один метр произведенной качественной кожи позволяет создать 50 рабочих мест в смежных отраслях.
Уже сегодня ГК «Русская кожа» поставляет свою продукцию в автомобильную и транспортную отечественные отрасли. Подписаны контракты с компаниями обувной, швейной промышленности, производителями одежды и галантереи. В 2017 году в Рязани был организован выпуск кожи и меха из овечьих шкур.
В целом, продукция холдинга отгружается более чем в 20 стран мира, партнерами ГК «Русская кожа» выступают около 400 мировых компаний.
Фактор 6. Хороший пример реализации проекта
Заринский кожевенный завод, как оказалось, сложный инвестиционный проект, в котором приняли участие многие структуры.
Общим объем инвестиций составил около 2,1 млрд рублей. Еще в 2016 году было подписано соглашение о реализации проекта в Алтайском крае. Наряду с краевыми властями в этом соглашении участвовал и федеральный «Фонд развития моногородов». На первом этапе он выделил 46 млн рублей на строительство новой автомобильной дороги до предприятия. А в дальнейшем предоставил льготный заем на сумму 640 млн. рублей под 5% годовых.
Заместитель директора фонда Ольга Макаева подчеркнула, что рождение завода в Заринске — это шанс возрождать отрасль и развивать новое направление экономики в малом городе и Алтайском крае в целом.
Но это еще и пример для других промышленников, что такие сложносоставные проекты вполне осуществимы.
Фактор 7. Реальное партнерство
Не менее значимо и то, что в реализации проекта огромную роль сыграли Минпромторг России и ведущие банки страны, предоставившие инвестору выгодные лизинговые условия. Это позволило группе компаний «Русская кожа» оснастить новое предприятие самым современным импортным оборудованием
Виктор Евтухов, статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли РФ подчеркнул, что «до 2021 года действует такая мера поддержки инвестпроектов, как предоставление субсидии на приобретение оборудования в лизинг в размере до 30% его стоимости. Появились новые формы поддержки — корпоративные программы повышения конкурентоспособности предприятий по выпуску экспортно ориентированной продукции».
«У нас уже не первый год существует запрет на вывоз кожаного полуфабриката для того, чтобы на наших предприятиях формировалась добавленная стоимость. Это и делает „Русская кожа“: за границу поставляется продукт, который прошел несколько стадий переработки. Для того, чтобы деньги оставались в нашей стране», — подчеркнул Виктор Евтухов.