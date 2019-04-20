Как в «Бахетле»: «Мария-Ра» открыла перестроенный магазин на Демидовской площади

20 апреля на Демидовской площади «Мария-Ра» открыла магазин в новом формате. Покупатели увидели обновленную вывеску и интерьер, уютное кафе с историческими снимками, напитками в брендированных стаканчиках. Стало светло и уютно, как в «Бахетле», отметили горожане.

Весной «Мария-Ра» представила новый формат магазина. Это третья версия реконструкции, которую запустили еще в 2017 году. Сеть экспериментировала с добавлением сервиса, например, кофе-машины в торговом зале. Также пробовала новый дизайн вывесок, разнообразила фирменную палитру цветов, добавляла торговое оборудование, подсветку отдельных зон.

Во всех магазинах избавлялись от глухих штор-вывесок на окнах, в некоторых случаях разбирали кирпичную кладку. «Надо, чтобы лампочка горела и зазывала покупателей», — рассказывал об этом решении владелец сети Александр Ракшин.

Новый магазин на Демидовской площади предприниматель посетил один из первых.

«Мария-Ра». Продуктовый магазин. Дмитрий Лямзин.

Как изменилась «Мария-Ра»

Новый стиль

На магазине появилась новая вывеска «Мария-Ра». На ней новый шрифт и новые оттенки фирменных цветов, по-другому представленное солнце. Эта айдентика прослеживается в оформлении торгового зала: навигаторов, холодильников, ценников и брендированных товаров.

Также сеть одела продавцов в новую форму сдержанных цветов, отказавшись от ярко-желтых и зеленых курток и жилетов.

«Мария-Ра». Продуктовый магазин. Дмитрий Лямзин.

Разработчики хотели подчеркнуть новым образом молодость и энергию компании. Чтобы набрать соответствующую команду торгового зала, он выложила в сеть ролик «РА-МА», в котором молодые продавцы веселятся в новом магазине «Мария-Ра».

Кафе

Справа от входа у магазина появилось кафе «РА-МА». Интерьер зоны, где можно посидеть и выпить кофе с выпечкой, представлен в историческом стиле: во время реконструкции рабочие сняли штукатуру, обнажив историческую кирпичную кладку. Образ старины подчеркивают исторические фотографии города и самого здания, в котором расположилась «Мария-Ра».

«Мария-Ра». Продуктовый магазин. Дмитрий Лямзин.

В «РА-МА» можно самостоятельно налить кофе из кофе-машины, купить выпечку и свежевыжатый сок апельсинов, яблок, груш. Маленький стаканчик стоит 39 рублей.

Лоск и сервис

Обновленный магазин сделал ставку на лоск и сервис. Здесь обновилось торговое оборудование, в том числе появились вертикальные холодильники за стеклом и акционные стойки. В отделе «Еда с собой» можно взять готовые блюда и унести их в специальной упаковке.

«Мария-Ра». Продуктовый магазин. Дмитрий Лямзин.

Впечатление

Покупатели отметили, что магазин стал гораздо лучше. «Раньше это было зачухонское место с дребезжащими холодильниками, непонятной навигацией», — говорили первые посетители. — Теперь здесь светло, уютно и красиво, как в «Бахетле»". «Расширился ассортимент, его проще найти, потому что видно вывеску», — отметили горожане.

«Мария-Ра». Продуктовый магазин. Дмитрий Лямзин.

Что дальше

«Марии-Ра» еще предстоит довести реконструкцию торгового зала и здания в целом до конца, например, оформить зону на входе, где раньше стоял цветочный ларек и сервис электронной техники. Пока здесь стоят только три банкомата. Но зато уже есть вывески в новом стиле «Мария-Ра» с названиями магазинов на втором этаже.

27 апреля «Мария-Ра» запланировала торжественное открытие магазина на Демидовской площади.