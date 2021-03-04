Как в Барнауле в дистанционном формате открыли атмосферный гастробар «Чердак»

Уютное место посреди прекрасного леса, заботливый сервис, разнообразная кухня, богатая винная карта и действительно неповторимая атмосфера — все это великолепно сочетается в гастробаре «Чердак». Директор по развитию загородного комплекса « Золотая подкова » Дарья Бондарева в интервью altapress.ru рассказала, как появился этот проект, насколько он уникален для Барнаула и каким образом удалось открыть ресторан в разгар пандемии коронавируса.

— Концепция гастробара «Чердак» строится на единении человека с природой. Расскажите, как вам пришла идея сделать ставку на такой концепт?

— Кажется, к этому решению нас подтолкнуло месторасположение — свежий воздух, лесной массив за окном, тишина и спокойствие. Кроме того, много лет мы славимся вкусной кухней. Пришло время видоизмениться, и такой формат заведения пришелся нам по вкусу.

— «Чердак» открылся в 2020 году, в разгар пандемии. Насколько сложно было начинать этот бизнес в столь агрессивных условиях? Как в целом рынок реагирует на пандемию?

— Наверное, нам сложно говорить о том, как это — начинать бизнес в разгар пандемии, поскольку загородному комплексу «Золотая подкова» в прошлом году исполнилось 15 лет, и открытие «Чердака» стало нашим подарком гостям.

Рынок реагирует достаточно неоднозначно: периоды спада спроса крайне резко сменяются возросшим интересом. Мне кажется, что люди устали быть заложниками пандемии и постепенно возвращаются к обычной жизни. Но не сказать о том, что это был один из самых сложных периодов за много лет, мы не можем.

Проводилась минимизация затрат, адаптивные изменения в работе. Девизом 2020 года для нас стала фраза «меняйся быстро». Мы успели провести ребрендинг, но не все идеи смогли воплотить. В условиях кризиса нашей поддержкой стала наша команда. Сплоченный коллектив, у которого горят глаза, — разве что-то может мотивировать на свершения сильнее?

— Расскажите о том, как создавался ресторан. Кто занимался разработкой и воплощением дизайн-проекта?

— Ресторан создавался практически дистанционно. Вся рабочая атмосфера перешла в онлайн, большинство задач мы решали на удаленке, так как начало строительства выпало на февраль 2020 года.

Весь концепт разработан замечательной Натальей Алаевой, которая ранее работала с такими известными проектами, как «Ясная поляна», бар «Горький», «Крафтбургер» и др.

— «Чердак» позиционируется как винное место. Почему ставка сделана именно на вино? Это результат исследования рынка или ваше личное предпочтение?

— Скорее всего, это совокупность обстоятельств. Вино — интересный, многогранный напиток, в котором каждый может найти что-то свое. С вином отлично могут сработать большое количество блюд. Это напиток с богатой историей. Но и обманывать не буду, я любитель и ценитель хорошего вина.

Загородный комплекс «Золотая подкова». Дмитрий Лямзин.

— А насколько в нашем городе вообще развита винная культура? Ваша целевая аудитория — это люди, знакомые с винами, или те, кто желает открыть для себя этот мир?

— Мне кажется, что уровень культуры потребления вина постепенно повышается. В нашем городе многие заведения ее не только формируют, но и прививают хороший вкус на вина гостям. Люди знакомятся с этим напитком, начинают разбираться, пробовать не только классические вина Италии, Испании, но и продукцию незаурядных поставщиков — Чили, ЮАР, Австралии.

Наша целевая аудитория обширна: для ценителей вина мы постоянно находимся в поиске уникальных и интересных позиций, а для тех, кто только приобщается к культуре, мы предлагаем приходить к нам на винные вечера.

— Каков средний чек «Чердака» и может ли позволить себе обычный горожанин отдохнуть здесь с семьей?

— Мы постарались подобрать позиции на любой вкус и кошелек: если обратиться к меню, то у нас есть нестандартные закуски (цена которых немного выше среднего), но есть и блюда, знакомые и доступные каждому.

Загородный комплекс «Золотая подкова». Дмитрий Лямзин. Гастробар «Чердак». Дмитрий Лямзин. Гастробар «Чердак». Дмитрий Лямзин. Гастробар «Чердак». Дмитрий Лямзин.

— Что вы в целом думаете о развитии ресторанного бизнеса в Барнауле? Насколько наш город следует общероссийским и общемировым тенденциям?

— Наш город растет, и у Барнаула есть своя уникальная траектория развития: какие-то тренды, ставшие популярными по всей России, долгое время обходили нас стороной (например, паназиатская кухня начала популяризироваться в регионе относительно недавно — два-три года), другие же тенденции адаптировались к сибирским реалиям.

В нашем городе эффективной ставкой является использование личного бренда, но это происходит скорее не потому, что сейчас об этом говорят многие специалисты сферы маркетинга, а потому, что это заведения с душой. Места, в которые хочется приходить вновь и вновь, потому что собственник делает так, чтобы каждому гостю было комфортно в заведении.

— Насколько сервисы доставки еды повлияли на ресторанный бизнес? Это ваши конкуренты или у ресторанов и сервисов доставки принципиально разная целевая аудитория?

— На мой взгляд, сервисы доставки и ресторанный бизнес — это принципиально разные вещи, поскольку реализуются разные потребности клиента. Мне кажется, что дело не столько в целевой аудитории, сколько в качестве и разнообразии услуг. Если мы говорим о ресторане — это всегда целая история: вкусная еда, напитки, приятная музыка, высокий уровень сервиса, красивый интерьер, атмосфера у каждого заведения своя.

Ресторан имеет свой шарм, свой уют, благодаря которому гости и выбирают заведение. Если же мы говорим о доставке, то это скорее средство реализации потребности покушать быстро и там, где удобно, когда человек не хочет тратить свое время на готовку, но ему и не столь важен комфорт.

— Какие проекты, связанные с системой общепита, вы бы хотели и планируете развивать в Барнауле еще?

— У нас есть несколько идей, но пока мы оставим их в секрете.

Загородный комплекс «Золотая подкова»

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