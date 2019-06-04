Разбор. Как выбрать безопасный и удобный детский лагерь в Алтайском крае

В 2019 году в крае открываются 874 места отдыха и оздоровления детей. Руководитель центра детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай» Наталья Молчанова рассказала, на что обратить внимание при выборе лагеря и какие документы стоит проверить, чтобы убедиться в безопасности отдыха.

Сколько детей отдохнет в лагерях в 2019 году

Всего летним отдыхом в 2019 году охватят 175 тыс. 210 человек. Это примерно 70% от всех детей.

Большую часть организаций — 802 — составляют лагеря дневного пребывания при школах с большим количеством программ дополнительного образования и досуга. В таких лагерях отдохнет 90 тыс. школьников.

Летняя оздоровительная кампания предусмотрен для разных категорий: для одаренных, просто желающих отдохнуть и получить новые знания, детей с ограниченными возможностями здоровья, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Когда откроются загородные лагеря

В этом году откроют 55 загородных оздоровительных лагерей. Несколько из них уже начали сезон, в других заканчиваются последние приготовления, идут проверки и получение санитарно-эпидемиологических заключений.

Не все лагеря в крае открываются одновременно. Это связано с погодными и другими условиями.

Дети играют. СС0

В загородных лагерях отдохнут порядка 68 тыс. школьников. Это и те, кто пребывает в лагере всю смену — 18 дней, и те, кто приехал на профильные смены, которые могут длиться 5, 7, 10 дней.

Когда и как нужно выбирать лагерь

Официальная заявочная компания начинается в марте-апреле, в следующем году ее планируют начать в феврале.

В первую очередь родители должны определиться, будет ли ребенку комфортная та среда, которую предлагает лагерь, сможет ли он реализовать свои мечты, идеи, возможность найти друзей, заняться чем-то новым.

Если вы выбираете не просто оздоровление ребенка, а лагерь навыков и знаний, то поговорите, интересно ли ему будет (поменять путевку будет достаточно сложно). В крае предлагают широкий спектр программ по самым разным направлениям: от миньонов до русского воинства. Туризм, краеведение, юнармия, дружины юных пожарных, художественная направленность — есть из чего выбрать и заранее определиться.

Вся информация об учреждениях отдыха и оздоровления детей и о программах, которые они предлагают (загородных или дневных) есть на специальном сайте «Алтайские каникулы». Также информацию можно найти на сайтах лагерей.

Круглосуточно работает горячая линия по всем вопросам, связанным с летним отдыхом +7 999 400 1002. Сюда можно позвонить или оставить сообщение.

Детский лагерь. Михаил Хаустов

Как обеспечивают безопасность в лагерях

Вопросы обеспечения комплексной безопасности — в приоритете. Это ограждение по периметру, наличие лицензированной специально для детских учреждений охраны, наличие системы видеонаблюдения, пожарная безопасность, выполнение санитарно-эпидемиологического законодательства, питьевой режим, профессиональные подготовленные кадры и пр.

Дети летом будет находиться под присмотром порядка 9000 специалистов различного профиля.

Как организовано питание и быт детей в лагерях

В крае в течение последних лет большое внимание уделяется качеству услуг и их соответствию современным требованиям.

Ежегодно по специальной программе порядка 12 лагерей получают финансовую поддержку для того, чтобы сделать пребывание более комфортным — лагеря приобретают новое постельное белье, кухонное оборудование, строят новые санитарные блоки, ремонтируют здания и помещения.

Лагерь «Кристалл» Анастасия Брагина

Какие документы должен иметь лагерь перед открытием

У лагеря должно быть несколько основополагающих документов, без которых он просто не имеет права принять детей.

1. Санитарно-эпидемиологическое заключение. Оно выдается на весь летний период.

2. Разрешение на заезд детей.

3. Акт приемки. В состав комиссии, которая составляет акт, входит учредители лагеря (ведомственные и частные организации), руководители муниципальных образований, на территории которых находится лагерь, представители надзорных органов, МВД по краю, комитетов по образованию, представители родительской общественности.

Обязательные части акта приемки:

договоры на охрану , медицинское обслуживание,

медицинское обслуживание, акты категорирования по антитеррористической защищенности,

отчеты об обучении пожарных дружин,

наличие всех инструктажей,

информационные стенды для детей и персонала,

справки об отсутствии судимости у всех сотрудников независимо от должности,

медицинские книжки и отчет по санитарно-эпидемиологическому обучению

программа пребывания и документы об образовательной и воспитательной работе в лагере , в частности , лицензия на ведение образовательной деятельности.

Какой документ регламентирует пребывание детей в лагере

Пребывание детей в лагере, начиная с температуры воды для купания и заканчивая отделкой помещений и нормами блюд на завтрак, обед и ужин описано в «Санитарно-эпидемиологических требованиях к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей». Исполнение этих норм контролирует Роспотребнадзор.

Чемодан. СС0

Что обязательно нужно взять с собой ребенку в лагерь

Роспотребнадзор рекомендует взять с собой: