Как выбрать бойлер, разбор популярных вопросов.

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Объём водонагревателя

Расчёт несложный, просто ответьте на несколько вопросов, которые помогут выбрать бак оптимального объёма:

количество людей , которые будут пользоваться горячей водой;

которые будут пользоваться горячей водой; количество водозаборных точек;

место , где будут установлен прибор.

Можно, конечно, воспользоваться сложными формулами для расчёта, но для частных лиц будет достаточно воспользоваться средними данными.

Если вам нужна горячая вода только для раковины (в ванной комнате или на кухне), то будет достаточно 10−30 литров. Если же говорить о душе и раковине, из расчёта на 2-х человек, то объём брать лучше 50−80 литров. Прибавьте ещё одного человека и бак берите 80−100 литров. Если кто-то из потребителей любит принимать ванну, то объём лучше увеличить до 120−150 литров.