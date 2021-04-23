23 апреля 5°C
﻿
Потребитель
33

Как выбрать бойлер, разбор популярных вопросов

Самый первый ответ на вопрос — как выбрать бойлер, это определиться, для каких целей вы его приобретаете. Пойдёт этот водонагреватель в квартиру или частный дом, сколько будет точек водозабора, где будет висеть. Уже по этим параметрам можно подобрать подходящий прибор. Но всё же стоит обратить внимание ещё на несколько нюансов.

Как выбрать бойлер, разбор популярных вопросов.
Как выбрать бойлер, разбор популярных вопросов.
ООО "ЭКСПЕРТ С климатической техники"
1
Объём водонагревателя

Расчёт несложный, просто ответьте на несколько вопросов, которые помогут выбрать бак оптимального объёма:

  • количество людей, которые будут пользоваться горячей водой;
  • количество водозаборных точек;
  • место, где будут установлен прибор.

Можно, конечно, воспользоваться сложными формулами для расчёта, но для частных лиц будет достаточно воспользоваться средними данными.

Если вам нужна горячая вода только для раковины (в ванной комнате или на кухне), то будет достаточно 10−30 литров. Если же говорить о душе и раковине, из расчёта на 2-х человек, то объём брать лучше 50−80 литров. Прибавьте ещё одного человека и бак берите 80−100 литров. Если кто-то из потребителей любит принимать ванну, то объём лучше увеличить до 120−150 литров.

2
Типы расположения бойлера

Ответ на этот вопрос кроется в месте, где он будет установлен и какого объёма он будет. Можно разделить три типа — это вертикальный, горизонтальный и напольный. Выбирайте бак, который будет вписываться в место установки. Самыми популярными считаются вертикальные водонагреватели, есть круглые или прямоугольные, они хорошо держат температуру воды.

Производители водонагревателей выпускают разные типы и формы баков. Поэтому какой фирмы выбрать бойлер дело индивидуальное. Можно выделить несколько лидеров в этой области: Ariston, Gorenje, Elektrolux, Thermex, Zanussi, Bosch и другие.

3
Выбор места расположения бойлера

Если у вас в доме есть комната для бытовых нужд, то какой ставить прибор неважно, там он будет скрыт от глаз. Но если говорить о том, как выбрать бойлер в квартиру, то тут уже надо учитывать место, где он будет установлен.

Есть одно общее правило, водонагреватель не должен находиться от точки водозабора больше чем на 6−8 метров. Можно поставить несколько приборов, небольшого объёма, например, для кухонной мойки можно выбрать бак 10 литров и расположить его в шкафчике сверху или снизу мойки. В санузлах есть вариант размещения нагревателя в сантехнической нише, или же на стену рядом с раковиной и душем.

4
Выбор внутреннего покрытия бака

Однозначно ответить на этот вопрос нельзя, все покрытия имеют свои плюсы и минусы. Существует три вида внутреннего покрытия:

  • нержавеющая сталь;
  • стеклокерамика;
  • титановое.

Их прямое назначение — защита бака от ржавчины. От того как хорошо с этим заданием справляется покрытие, зависит срок службы прибора.

Нержавеющая сталь. Дорогостоящий материал с длинным сроком эксплуатации. Не боится перепадов температур и устойчив к механическим воздействиям.

Стеклокерамика. Не так сильно подвержена влиянию химических средств. Легко устраняются загрязнения, но это хрупкий материал и может дать трещину.

Титановое. Довольно-таки редкое покрытие, но всё же встречается. Крепкое и устойчивое к коррозии покрытие. Выдерживает высокие температуры.

5
Типы нагревательного элемента

Внутри каждого бойлера находится нагревательный элемент ТЭН. Различают два вида сухой или мокрый.

  • Мокрый ТЭН работает по принципу кипятильника и имеет непосредственный контакт с водой. Его надо регулярно чистить от накипи, чтобы не снижалась его производительность и не потребляло больше электроэнергии. Водонагреватели с таким нагревательным элементом стоят дешевле, но заботы требует больше.
  • Сухой ТЭН находится в защитной колбе и не контактирует с водой при нагреве, что значительно удлиняет срок его службы. Может работать даже в очень жёсткой воде без образования накипи. Но цена на такие бойлеры дороже.
6
Типы управления

Выбирая нагреватель, нужно также обратить внимание на принцип управления — механическое или электронное.

  • Механическое. Прост в управлении, все данные устанавливаются поворотными регуляторами. Если вам водонагреватель нужен не на постоянной основе или в вашем районе часто бывают перебои с электричеством, то лучше отдать предпочтение механическому принципу управления.
  • Электронное. Все параметры устанавливают на панели или дисплее, возможно сохранение индивидуальных настроек. В некоторых моделях есть возможность настроить экономного потребления электроэнергии, запрограммировав его на уменьшение температуры в ночной или дневной режим, когда водой никто не пользуется. Такой больше подойдёт для постоянного использования.
7
Комплектация и гарантии

Обязательно ознакомьтесь с условиями гарантии, при несоблюдении определённых условий гарантия может не распространяться. К примеру, бойлеры, установленные без предохранительного клапана, не подлежат гарантийному обслуживанию.

Проверьте комплектацию выбранного водонагревателя, может, вам нужно докупить анкера. Не забудьте докупить трубы, гибкую подводку и фильтр в нашем интернет-магазине климатической техники.

ООО «ЭКСПЕРТ С климатической техники». ЕГРПОУ 42314990. Адрес: Украина, 03179, Киев, улица Николая Ушакова, дом 1-Г, офис 139

  • Новости компаний
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость