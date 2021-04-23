Как выбрать бойлер, разбор популярных вопросов.

Расчёт несложный, просто ответьте на несколько вопросов, которые помогут выбрать бак оптимального объёма:
- количество людей, которые будут пользоваться горячей водой;
- количество водозаборных точек;
- место, где будут установлен прибор.
Можно, конечно, воспользоваться сложными формулами для расчёта, но для частных лиц будет достаточно воспользоваться средними данными.
Если вам нужна горячая вода только для раковины (в ванной комнате или на кухне), то будет достаточно 10−30 литров. Если же говорить о душе и раковине, из расчёта на 2-х человек, то объём брать лучше 50−80 литров. Прибавьте ещё одного человека и бак берите 80−100 литров. Если кто-то из потребителей любит принимать ванну, то объём лучше увеличить до 120−150 литров.
Ответ на этот вопрос кроется в месте, где он будет установлен и какого объёма он будет. Можно разделить три типа — это вертикальный, горизонтальный и напольный. Выбирайте бак, который будет вписываться в место установки. Самыми популярными считаются вертикальные водонагреватели, есть круглые или прямоугольные, они хорошо держат температуру воды.
Производители водонагревателей выпускают разные типы и формы баков. Поэтому какой фирмы выбрать бойлер дело индивидуальное. Можно выделить несколько лидеров в этой области: Ariston, Gorenje, Elektrolux, Thermex, Zanussi, Bosch и другие.
Если у вас в доме есть комната для бытовых нужд, то какой ставить прибор неважно, там он будет скрыт от глаз. Но если говорить о том, как выбрать бойлер в квартиру, то тут уже надо учитывать место, где он будет установлен.
Есть одно общее правило, водонагреватель не должен находиться от точки водозабора больше чем на 6−8 метров. Можно поставить несколько приборов, небольшого объёма, например, для кухонной мойки можно выбрать бак 10 литров и расположить его в шкафчике сверху или снизу мойки. В санузлах есть вариант размещения нагревателя в сантехнической нише, или же на стену рядом с раковиной и душем.
Однозначно ответить на этот вопрос нельзя, все покрытия имеют свои плюсы и минусы. Существует три вида внутреннего покрытия:
- нержавеющая сталь;
- стеклокерамика;
- титановое.
Их прямое назначение — защита бака от ржавчины. От того как хорошо с этим заданием справляется покрытие, зависит срок службы прибора.
Нержавеющая сталь. Дорогостоящий материал с длинным сроком эксплуатации. Не боится перепадов температур и устойчив к механическим воздействиям.
Стеклокерамика. Не так сильно подвержена влиянию химических средств. Легко устраняются загрязнения, но это хрупкий материал и может дать трещину.
Титановое. Довольно-таки редкое покрытие, но всё же встречается. Крепкое и устойчивое к коррозии покрытие. Выдерживает высокие температуры.
Внутри каждого бойлера находится нагревательный элемент ТЭН. Различают два вида сухой или мокрый.
- Мокрый ТЭН работает по принципу кипятильника и имеет непосредственный контакт с водой. Его надо регулярно чистить от накипи, чтобы не снижалась его производительность и не потребляло больше электроэнергии. Водонагреватели с таким нагревательным элементом стоят дешевле, но заботы требует больше.
- Сухой ТЭН находится в защитной колбе и не контактирует с водой при нагреве, что значительно удлиняет срок его службы. Может работать даже в очень жёсткой воде без образования накипи. Но цена на такие бойлеры дороже.
Выбирая нагреватель, нужно также обратить внимание на принцип управления — механическое или электронное.
- Механическое. Прост в управлении, все данные устанавливаются поворотными регуляторами. Если вам водонагреватель нужен не на постоянной основе или в вашем районе часто бывают перебои с электричеством, то лучше отдать предпочтение механическому принципу управления.
- Электронное. Все параметры устанавливают на панели или дисплее, возможно сохранение индивидуальных настроек. В некоторых моделях есть возможность настроить экономного потребления электроэнергии, запрограммировав его на уменьшение температуры в ночной или дневной режим, когда водой никто не пользуется. Такой больше подойдёт для постоянного использования.
Обязательно ознакомьтесь с условиями гарантии, при несоблюдении определённых условий гарантия может не распространяться. К примеру, бойлеры, установленные без предохранительного клапана, не подлежат гарантийному обслуживанию.
Проверьте комплектацию выбранного водонагревателя, может, вам нужно докупить анкера. Не забудьте докупить трубы, гибкую подводку и фильтр в нашем интернет-магазине климатической техники.
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