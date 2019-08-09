Как выбрать книгу и нужно ли дочитывать ее до конца

Даже заядлый чтец может ошибиться в выборе книги. Что уж говорить о тех, кто читает не часто или только начинает этим интересоваться. 9 августа — Всемирный день книголюбов. В честь праздника altapress.ru расскажет, как найти свою литературу.

Как полюбить чтение

Во-первых, важно понять, откуда появилось желание читать. В любом случае делать это нужно только с удовольствием. Далеко не всем нравится то, что навязывает витрина с бестселлерами, или то, что нужно прочесть обязательно, например, по учебе. К счастью или сожалению, полюбить этот процесс с неподходящей лично вам литературой очень сложно.

Во-вторых, нужно окружить себя подходящей для чтения атмосферой. Можно найти уютное место дома или посещать библиотеки, парки и кофейни. Бывает интересно читать с выражением вслух вместе с друзьями. Так можно обсудить прочитанное. Однако читать лучше в своем индивидуальном темпе.

В-третьих, сделайте это приятной рутиной. Уделяйте книге минимум 10 минут в день, максимум пусть зависит от настроения и возможности.

Наконец, важно подобрать формат чтения, который подходит именно вам, пишет BBC. Нужно определиться, удобны вам электронные или печатные книги. В случае с последним — в каком переплете, какого размера книга и шрифт в ней.

Книги. Чтение. СС0.

Как выбрать книгу

Ищите на сервисах

В первое время уж точно не стоит пытаться изобрести велосипед. Уже давно существуют сервисы, которые помогают определиться с выбором литературы. Там их классифицируют не только по жанрам, но и по авторам, эпохам и отзывам читателей.

Ссылка на русский ресурс

Ссылка на иностранный ресурс

Составляйте список

Вносите туда книги, которые вам порекомендовали, или те, что вызвали у вас интерес. Имея такой список, будет легче ориентироваться при выборе литературы. Проще искать отзывы и отсеивать ненужное.

Читайте отзывы и рецензии

К мнению со стороны нужно подходить осторожно. Во многих книжных форумах и интернет-магазинах есть разделы с отзывами. Однако существуют сайты, которые допускают любые комментарии, а значит, велика вероятность непроверенной информации. Выбирайте более развернутые комментарии с фотографиями.

Всецело полагаться на рецензии тоже не стоит — мнения могут не совпасть. Однако если вы берете их во внимание, убедитесь, что информационному ресурсу или конкретному автору вы доверяете. Проверить это можно, предварительно прочитав рецензию на известное вам произведение.

Книги. Чтение. СС0.

Читайте демоверсии

Для того, чтобы наверняка убедиться в том, что произведение ваше, прочитайте первые несколько глав — в интернете или в магазине. Как правило, первые несколько страниц формируют представление о стиле письма и динамике повествования.

Можно ли не дочитывать книги

Книги можно не дочитывать, это нормально. Конечно, намного приятнее не дочитать ту, что досталась вам бесплатно, нежели тратить деньги впустую. Однако из чтения насильно ничего хорошего не выйдет, если не брать в расчет обязательную литературу.

Купленную, но не понравившуюся книгу можно кому-то подарить, обменять на популярных сейчас кросбукингах, книговоротах или сдать в библиотеку.