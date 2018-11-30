Как выбрать музыкальный инструмент? Рассказывают специалисты «Орион-Сервис»

Где купить хороший музыкальный инструмент? Как выбрать и на что обратить внимание? Помогаем разобраться вместе со специалистами барнаульской компании «Орион-Сервис», которая много лет работает со звездами российского шоу-бизнеса. Мировой уровень доступен и барнаульцам: в городе работает музыкальный салон « Орион-Сервиса ».

Почему лучше покупать в магазине , а не в интернете?

«Все, что мы предлагаем и рекомендуем в магазине, можно, как правило, послушать заранее перед покупкой», — говорят в музыкальном салоне «Орион-Сервис». Почему это важно?

Специалисты советуют покупать именно в магазине, чтобы иметь возможность подержать инструмент в руках. Ведь даже две гитары одной марки могут оказаться несколько разными. К тому же одному человеку конкретный инструмент может понравиться, а другом, что называется, не лечь в руку.

«Мы продаем только то оборудование, которое нам самим нравится и доставляет удовольствие», — отмечают в «Орион-Сервисе».

Здесь очень кстати будут грамотные консультации высококвалифицированных сотрудников «Орион-Сервиса» — специалистов с многолетним опытом не только по подбору товаров, но и по многим другим вопросам, связанным с техникой и технологиями.

«В действительности многие компании продают оборудование. Но мало кто видит в этом смысл и увлечение всей жизни. Многие называют себя профессионалами. Но мало где работают люди, которые действительно болеют своим делом. Наша готовность предложить индивидуальный подход каждому клиенту — это проявление искренней заботы о вас и вашем времени», — говорят в «Орион-Сервисе».

Кстати, если нужен конкретный товар, которого на данный момент нет в магазине, то его привезут на заказ. Это может быть все, что угодно — от мелочей (струн, смычков, кейсов) до цифровых консолей стоимостью несколько сотен тысяч рублей и линейных систем звукоусиления.

Музыкальные инструменты. Дмитрий Лямзин

Какие гитары в тренде?

Акустические гитары остаются хитом вне времени. При этом хорошая гитара — это не так дорого, как многие думают, говорит консультант музыкального салона «Орион-Сервис» Евгений Грибуцкий.

Например, гитары с узким грифом и металлическими струнами стоят от 3,5 тыс. рублей. Эти инструменты подойдут, чтобы поиграть дома или у костра в походе. В отличие от классических гитар, у них могут быть корпуса разной ширины, всевозможных цветов и с причудливыми вырезами.

Для обучения идеально подойдут гитары с широким грифом и нейлоновыми струнами. Цены на них начинаются от 5 тыс. рублей.

Есть и в «Орион-Сервисе» и классика — гитара Yamaha C40. Это самый ходовой товар, инструмент, который знают все. При этом Yamaha гарантирует отменное качество. Такой инструмент обойдется в 7−8 тыс.

Есть и более доступные, но интересные варианты: чешские и болгарские гитары Cremona.

В продаже есть гитары LaPatrie — настоящие канадцы, они, впрочем, не дешевы. А испанские гитары Estela и Alhambra — классика среди классики.

Музыкальные инструменты. Дмитрий Лямзин

Евгений Грибуцкий,

консультант музыкального салона «Орион-Сервис»:

Есть люди, способные извлечь божественные звуки даже из самой дешевой гитары. Хотя если вы выбираете гитару дешевле 3 тыс. рублей, не стоит надеяться на чудо.

Любопытно, что в последние годы люди стали меньше интересоваться электрогитарами. Однако их выбор в «Орион-Сервисе» по-прежнему обширен.

Какие еще инструменты купить?

На смену огромным пианино, которые занимали полкомнаты, пришли цифровые инструменты. Модели Medeli, Yamaha, Casio, Roland предлагают хороший функционал. За 45 тыс. можно купить пианино скомпонованное с синтезатором: там около 500 тембров и 300 стилей.

В «Орион-сервисе» можно найти и самые разные скрипки: от самых маленьких (для трехлетних детей) до полноразмерных.

В последнее время набирают популярность китайские скрипки: за 5−5,5 тыс. рублей вы купите инструмент, на котором можно научиться играть.

Китайцы «наступают на пятки» отечественным компаниям и в производстве гармоней и аккордеонов. Но в «Орион-Сервисе» можно найти знаменитые инструменты Шуйской и тульской фабрик.

Музыкальные инструменты. Дмитрий Лямзин

Почему инструмент стоит купить именно в «Орион-Сервисе»?

«Орион-Сервис» основан в 1994 году и является крупнейшим в Сибири поставщиком инструментов. Основной профиль — техническое обеспечение туров и мероприятий вплоть до мирового уровня. В распоряжении компании имеется полный комплект оборудования топовых мировых брендов (L-Acoustics, HK Audio, Yamaha и другие), профессиональные звукорежиссеры, светооператоры, инженеры-интеграторы, огромный инсталляционный опыт.

Поставка и продаж инструментов — также одно из основных направлений работы компании. Музыкальный салон «Орион-Сервис» — поставщик качественных музыкальных инструментов, а также решений для домашнего и профессионального использования музыкальных инструментов. «Мы слушаем наших клиентов и изучаем качество товаров, что помогает нам предвосхищать ваши ожидания», — отмечают в компании.

В магазине представлен богатый ассортимент музыкальных инструментов, техники, кабельной продукции и аксессуаров, различных ценовых категорий — от дорогой профессиональной, до самой доступной, например, для учащихся музыкальных школ.

В «Орион-Сервисе» отмечают, что главный критерий при выборе оборудования — его надежность. Тем не менее в случае необходимости собственный сервис позволяет проводить гарантийный и послегарантийный ремонт в короткие сроки.

«Мы ежедневно применяем в своей работе лучшие принципы из опыта работы с клиентами, а также придумываем новые. Хочется вспомнить слова одного из наших постоянных клиентов, который написал, что каждый раз, покупая у нас, он уверен, что получит качественный товар. Для нас это лучшая характеристика», — говорят в «Орион-Сервисе».

Музыкальный салон «Орион-Сервис». Дмитрий Лямзин

Музыкальный салон «Орион-Сервис» Адрес: Барнаул, Партизанская, 83 Режим работы: Понедельник — Пятница: 10.00 — 19.00

Суббота: 10.00 — 17.00

Воскресенье — выходной Телефоны: +7 ( 3852) 63 — 28 — 39

3852) 63 — 28 — 39 +7 ( 3852) 35 — 68 — 04

3852) 35 — 68 — 04 +7 903 — 958 — 56 — 70

+7 903 — 947 — 32 — 22 Сайты: orion-music.ru/

orion-rent.com/ ( прокат оборудования)

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