Как выбрать правильный соус к мясу

К дикому мясу, такому как утка, крольчатина, кабанятина, идеальны кисло-сладкие ягодные соусы, например из малины, клюквы, брусники. Хороши будут и грибные. А вот говядина, баранина, телятина, курица и индейка — совершенно универсальное мясо, к нему можно подать любой соус и тем самым совершенно поменять вкус блюда. Только рыбные соусы не сочетаются с птицей и красным мясом.
К морепродуктам и рыбе подходят соусы с кислинкой, фруктовые — с манго или лаймом, чесночные соусы и заправки на основе рыбного бульона. Овощные салаты — причём как из свежих, так и из обработанных овощей — заправляйте соусами на основе масла, горчицы, уксуса, сметаны (и других молочных продуктов типа йогурта). Для варёных овощей соус должен быть более ярким, активным, чем для свежих.
К десерту же выбирайте сливочные, ягодные и фруктовые соусы. Базовое правило такое: чем слаще основное блюдо, тем кислее должен быть соус к нему. И наоборот, если блюдо нейтральное, делайте соус сладким, активным.
Как же выбрать подходящий вкус? Предлагаем простой рецепт универсального томатного соуса, который подходит к говядине, баранине, птице, а также рыбе, овощам. Но наиболее удачно сочетается со свининой. Мясо свинины мягкое, сочное и довольно быстро готовится.
Ингредиенты:
- 4−5 крупных томатов
- 1 ч. л. хмели-сунели
- 1 ч. л. аджики
- 3 зубчика чеснока
- 1 ч. л. яблочного уксуса
- соль и перец по вкусу
Приготовление
Томаты обдать кипятком, очистить от кожицы и измельчить. Затем прогреть на сковороде вместе с хмели-сунели и аджикой. Добавить в массу измельчённый чеснок, яблочный уксус, соль и перец. Дать постоять 20 минут. Готово!
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