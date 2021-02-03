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Как выбрать правильный соус к мясу

Правильно приготовленные соусы придают мясу особенный вкус. Они могут как скрыть некоторые гастрономические недостатки блюд, так и усилить приятные впечатления от мясного кулинарного шедевра. Пожалуй, единственная проблема — это выбрать из всего многообразия соусов «тот самый», который зацепит.

К дикому мясу, такому как утка, крольчатина, кабанятина, идеальны кисло-сладкие ягодные соусы, например из малины, клюквы, брусники. Хороши будут и грибные. А вот говядина, баранина, телятина, курица и индейка — совершенно универсальное мясо, к нему можно подать любой соус и тем самым совершенно поменять вкус блюда. Только рыбные соусы не сочетаются с птицей и красным мясом.

К морепродуктам и рыбе подходят соусы с кислинкой, фруктовые — с манго или лаймом, чесночные соусы и заправки на основе рыбного бульона. Овощные салаты — причём как из свежих, так и из обработанных овощей — заправляйте соусами на основе масла, горчицы, уксуса, сметаны (и других молочных продуктов типа йогурта). Для варёных овощей соус должен быть более ярким, активным, чем для свежих.

К десерту же выбирайте сливочные, ягодные и фруктовые соусы. Базовое правило такое: чем слаще основное блюдо, тем кислее должен быть соус к нему. И наоборот, если блюдо нейтральное, делайте соус сладким, активным.

Как же выбрать подходящий вкус? Предлагаем простой рецепт универсального томатного соуса, который подходит к говядине, баранине, птице, а также рыбе, овощам. Но наиболее удачно сочетается со свининой. Мясо свинины мягкое, сочное и довольно быстро готовится.

Рецепт томатного соуса

Ингредиенты:

  • 4−5 крупных томатов
  • 1 ч. л. хмели-сунели
  • 1 ч. л. аджики
  • 3 зубчика чеснока
  • 1 ч. л. яблочного уксуса
  • соль и перец по вкусу

Приготовление

Томаты обдать кипятком, очистить от кожицы и измельчить. Затем прогреть на сковороде вместе с хмели-сунели и аджикой. Добавить в массу измельчённый чеснок, яблочный уксус, соль и перец. Дать постоять 20 минут. Готово!

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  • ул. Новосибирская, 9/2
  • Павловский тракт, 138-а, к. 2
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  • ул. Пионеров, 1
  • пр. Социалистический, 128
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  • ул. Советская, 24
  • ул. Титова, 20
  • ул. Юрина, 289-б
  • ул. Юрина, 273-а
  • ул. Юрина, 184
  • ул. Юрина, 135-б
  • ул. Шумакова, 66
  • с. Лебяжье, ул. Центральная, 65-а
  • пос. Октябрьский (с. Власиха), ул. Рождественская, 55-а

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  • ул. Митрофанова, 35
  • ул. Краснооктябрьская, 87
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