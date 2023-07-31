31 июля
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Как выбрать сережки для ребёнка

Каждая мама старается покупать лучшее для своего ребенка. Это касается в том числе и первых украшений. В статье рассмотрим, какие сережки лучше выбрать для юной принцессы.

Девочка.
Девочка.
Фото: ru.freepik.com, автор karlyukav.

Начнем с самого интересного — c дизайна

Производители детских сережек предлагают широкий выбор украшений, которые понравятся и маленьким модницам, и их заботливым родителям. Вот некоторые из самых востребованных моделей, которые радуют девочек всего мира:

  • Серьги «мишки». Этот милый и нежный дизайн — один из самых популярных у малышек. Медвежата обычно изображаются в игривых позах, с улыбками на мордашках и забавно смотрятся на детских ушках.
  • Сережки-бабочки. Чудесные крылышки бабочек воплощают легкость и волшебство. Неудивительно, что мамы часто выбирают такой дизайн для своих дочек.
  • Сережки с цветочными мотивами. Цветы всегда в тренде, это относится и к детским украшениям. Маленькие бутончики или композиции из цветов придают украшению нежность и женственность.
  • Серьги с изображением единорогов. Единорожки в сочных радужных цветах (спасибо эмали!) очень привлекают детей.

А теперь перейдем к важному

Самое главное, что стоит учитывать при выборе сережек для ребенка — это безопасность. После прокола ушей кожа ребенка может быть чувствительной, поэтому исключаем пластиковые и металлические украшения, которые могут вызвать аллергические реакции, загноение или воспаление. Лучший выбор — сережки из гипоаллергенных металлов: золотые или серебряные.

Если выбираете детские серьги из золота, желательно, чтобы это было золото 585 пробы или выше. В сплавах высокой пробы больше чистого золота и меньше других металлов, которые могут спровоцировать нежелательные реакции.

Когда выбираете форму и вес сережек, помните, что для маленьких оптимальными будут аккуратные и небольшие украшения без острых краев. Вес сережек лучше ограничить до 1,5–2 г, чтобы они не вызывали дискомфорта при носке. Избегайте висячих элементов, чтобы уменьшить риск зацепиться за что-то и потерять украшение в разгаре игры.

О застежках. Есть много типов замков, но для детских серег подходят четыре:

  • Французский. Плюс: легко надевается. Минус: дужка может зацепиться за что-либо.
  • Английский. Плюс: очень надежный. Минус: нужно подбирать сережки по высоте прокола и размеру мочки.
  • Конго (колечко). Плюс: застежку не видно. Минус: нельзя отрегулировать размер штифта.
  • Пусеты или «гвоздики». Плюс: легкие, надежные. Минус: нельзя носить без заглушек.

Прививайте дочери любовь к красоте с самого раннего возраста. Выбирайте с любовью и заботой!

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