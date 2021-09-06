Как выбрать шлюзовой затвор для системы?

В системе пневмотранспорта можно выделить десятки важных конструктивных элементов, которые отвечают за выполнение определенной функции. Шлюзовой затвор является одним из них. Это ценная вспомогательная деталь, которая применяется для дозирования разных веществ, и подачи их под давлением в другие отделы систем.

Кроме этого, запчасть может иметь дополнительное назначение. К примеру,шлюзовой затвор для циклонов является также регулирующим и запорным элементом. Чтобы выбрать такую деталь для системы на предприятии, нужно учитывать много разных нюансов.

Особенности строения шлюзового затвора

Несмотря на многофункциональную природу, устройство имеет довольно простое строение. Основными его элементами являются:

крыльчатка — многосекционная часть , отвечающая за выполнение запорно-дозирующей функции;

отвечающая за выполнение запорно-дозирующей функции; привод — обеспечивает работу устройства;

корпус — элемент , который обеспечивает вращение.

Для производства подобного оборудования применяются материалы с высоким уровнем прочности, которые дают возможность справляться с большими нагрузками. Кроме этого, агрегат оснащен сальниковым уплотнением. Это специальная набивка, которая вкладывается в сальниковую камеру, расположенную с наружной стороны корпуса.

Благодаря наличию уплотнения достигается высокий уровень герметичности конструкции, а рабочий материал не выпадает наружу. Помимо сальниковой набивки, шлюзовой затвор может иметь другие дополнения. К примеру, затвор с редуктором оснащается запчастями, обеспечивающими расширенный функционал:

возможность автоматической продувки;

теплоизоляция;

подогрев крышки или корпуса.

Кроме этого, материал может иметь покрытие, защищающее от взрывов.

Выбор шлюзового затвора по типу материала

Разобравшись с конструкцией агрегата, можно переходить к этапу выбора по нескольким критерием. Первым из них является материал детали. Затвор для циклона и другой техники может изготавливаться из нескольких материалов:

титановый сплав;

сталь;

чугун;

алюминий ( редкие случаи).

Корпус производиться методом литья. Для этого подходят любые металлы из списка, кроме титановых сплавов. Сделать подходящую конструкцию из этого материала можно только посредством сварки заранее подготовленных элементов.

Что касается уплотнительных поверхностей на запорных устройствах изготавливаются их фторопласта или латуни. Иногда их дополняют вставки из резины или стали с антикоррозийным покрытием. Для работы в условиях воздействия химических веществ или повышенных температур в качестве уплотнителей применяется витон.

Выбор шлюзового затвора по принципу действия

Кроме материала, критерием классификации для указанных агрегатов также является особенности управления и работы. В этом случае затворы можно поделить на устройства с электрическим приводом, с ручным приводом, а также управляемые механизмы.

Отдельно можно выделить затворы с пневмоприводом. Каждый из них подходит для определенной транспортной системы. Чтобы сделать правильный выбор, необходимо учитывать дополнительные нюансы. Главным из них является тип устройства в зависимости от особенностей вращения.

Учитывается расположение и тип вращения специальной оси. Кроме этого, важен диаметр затвора и режим функционирования управляющих деталей. Если возникают трудности с выбором подходящего механизма, всегда можно обратиться к квалифицированным специалистам. Их вы можете найти в компаниях, специализирующихся на производстве и проектированию подобной техники (к примеру, «Эксперт-Агро»).