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Как выглядят современные загородные дома из дерева

Элегантная простота, практичность и экологичность — три причины, определяющие выбор в пользу клееного бруса

Спрос на загородное жилье ежегодно растет. Собственный дом строят как основное либо в дополнение к городской квартире. Оба варианта продиктованы желанием проводить больше времени на свежем воздухе, выращивать зелень и овощи, заниматься обустройством настоящего дома.

Современный загородный дом из дерева.
Современный загородный дом из дерева.
Источник: ЛХК "Алтайлес"

Очевидно, что современное загородное жилье не должно быть долгостроем. Справить новоселье через пару месяцев после обустройства фундамента -давно не роскошь, а норма. В качестве экологичного материала выбор справедливо падает на дерево — в его современной обработке.

Речь идет о клееном брусе. Клееный — потому что произведен по технологии склеивания высушенных и проверенных на дефекты деревянных ламелей. Сделать это возможно только на высокотехнологичном заводском оборудовании. В отличие от обычного бруса, такой материал обладает четкой геометрией, не деформируется, дает минимальную усадку. Поэтому сразу после возведения стен и крыши можно приступать к отделке.

Отделки, кстати, достаточно минимальной. Важно покрасить стены, чтобы защитить их от воздействия внешних факторов — ультрафиолета и влаги. В остальном текстура дерева придает экстерьеру и интерьеру особую атмосферу.

Лаконичность форм, дорогая простота, неограниченные возможности для дизайна делают дома из клееного бруса выразительными и максимально естественными.

Еще больше домов и рекомендаций по строительству на нашем канале инстаграм @lhk_altailes

Сайт: www.altaidom.com

Тел.: 8−800−700−27−54


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