Как выкупить товар из Китая быстро и безопасно

Поставки с Asia Caravan (Азия Караван)
Компания занимается поставками грузов любого веса и объема. Специфика деятельности:
- выкуп осуществляется с Taobao (Таобао), 1688, Alibaba (Алибаба), а также многих других площадок;
- компания ведет переговоры, добиваясь выгодных для заказчика условий;
- полное документальное сопровождение, предусматривающее таможенное оформление, страхование и т.д.;
- выбор транспорта огромен: авиа, авто, ж/д, морской;
- предоставляются официальные документы на все позиции;
- компания осуществляет быстрые денежные переводы в долларах и юанях.
При необходимости можно заключить договор на одну партию, а в последующем продолжить сотрудничество на постоянной основе. Все перемещения товаров по территории Китая и России строго отслеживаются. Благодаря этому, сроки соблюдаются максимально строго, а заказчик получает груз быстро. Благодаря предварительному расчету стоимости логистических услуг, заказчик легко может спланировать бюджет поставки.
Что можно заказать?
Трудно перечислить все категории доступных к заказу товаров. Перечислим основные категории:
- одежда и обувь;
- промышленные товары;
- электроника и гаджеты;
- аксессуары;
- детские игрушки;
- канцелярские товары;
- детали и комплектующие;
- запчасти для автомобилей и техники;
- пластиковая продукция;
- сантехнические товары;
- украшения;
- аксессуары для смартфонов и прочих гаджетов.
Подбирая ассортимент заказа, обязательно посмотрите спрос на данные товары. Кто-то получает прибыль, реализуя популярные позиции, например, одежду, игрушки или реплики известных брендов. Есть и те, чей ориентир — необычная продукция, которая еще не представлена на российском рынке. Становясь новатором, также можно удачно начать бизнес по продаже китайских товаров.