8 июня
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Как выкупить товар из Китая быстро и безопасно

В Поднебесной производится много всего, поэтому такая услуга, как выкуп и доставка товаров из Китая пользуется огромным спросом. Кто-то доверяет этот процесс профессионалам, кто-то занимается им самостоятельно. Во втором случае необходимо иметь соответствующий опыт, в первом — лишь найти компанию, оказывающую посреднические услуги. Как осуществляются поставки, расскажем ниже.

Поставки с Asia Caravan (Азия Караван)

Компания занимается поставками грузов любого веса и объема. Специфика деятельности:

  • выкуп осуществляется с Taobao (Таобао), 1688, Alibaba (Алибаба), а также многих других площадок;
  • компания ведет переговоры, добиваясь выгодных для заказчика условий;
  • полное документальное сопровождение, предусматривающее таможенное оформление, страхование и т.д.;
  • выбор транспорта огромен: авиа, авто, ж/д, морской;
  • предоставляются официальные документы на все позиции;
  • компания осуществляет быстрые денежные переводы в долларах и юанях.

При необходимости можно заключить договор на одну партию, а в последующем продолжить сотрудничество на постоянной основе. Все перемещения товаров по территории Китая и России строго отслеживаются. Благодаря этому, сроки соблюдаются максимально строго, а заказчик получает груз быстро. Благодаря предварительному расчету стоимости логистических услуг, заказчик легко может спланировать бюджет поставки.

Что можно заказать?

Трудно перечислить все категории доступных к заказу товаров. Перечислим основные категории:

  • одежда и обувь;
  • промышленные товары;
  • электроника и гаджеты;
  • аксессуары;
  • детские игрушки;
  • канцелярские товары;
  • детали и комплектующие;
  • запчасти для автомобилей и техники;
  • пластиковая продукция;
  • сантехнические товары;
  • украшения;
  • аксессуары для смартфонов и прочих гаджетов.

Подбирая ассортимент заказа, обязательно посмотрите спрос на данные товары. Кто-то получает прибыль, реализуя популярные позиции, например, одежду, игрушки или реплики известных брендов. Есть и те, чей ориентир — необычная продукция, которая еще не представлена на российском рынке. Становясь новатором, также можно удачно начать бизнес по продаже китайских товаров.

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