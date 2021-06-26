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Потребитель

Как вырастут коммунальные тарифы с 1 июля 2021 года

Тарифы на ЖКУ в России с 1 июля поднимутся в среднем на 3,3%, пишут «Известия» со ссылкой на ФАС. Служба контролирует, чтобы ежегодное увеличение платы проводилось в рамках установленных для каждого региона порогов, в среднем — на уровне инфляции (4%).

Счетчик.
Счетчик.
Pixabay.com

Ежегодно тарифы на ЖКХ повышаются 1 июля. Для каждого региона установлена своя планка, которую нельзя превышать. При этом средний рост по стране должен быть примерно на уровне инфляции.

По прогнозу социально-экономического развития РФ, в 2021 году средний размер индексации тарифов ЖКХ не должен превысить 4%. Фактический же рост с 1 июля по стране составит меньше — 3,3%.

После изменения платы ведомство ФАС информацию из органов регулирования и при выявлении нарушений будет выдавать компаниям предписания снизить тарифы.

В службе говорят, что пересмотр тарифов нужен для сохранения стабильной работы коммунальных предприятий и обеспечения доступности и качества услуг для потребителей.

Рост по разным видам коммунальных услуг в регионе может различаться, но суммарно не должен превышать предельные индексы для субъекта. Предельная планка устанавливается на газ, электричество, отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, а также на вывоз мусора (обращение с ТКО).

Факт

Россия входит в число европейских стран с самыми низкими ценами на электроэнергию для населения, средняя стоимость электричества в РФ составляет 3,6 рубля за кВт/ч.

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