Как вырастут коммунальные тарифы с 1 июля 2021 года

Ежегодно тарифы на ЖКХ повышаются 1 июля. Для каждого региона установлена своя планка, которую нельзя превышать. При этом средний рост по стране должен быть примерно на уровне инфляции.
По прогнозу социально-экономического развития РФ, в 2021 году средний размер индексации тарифов ЖКХ не должен превысить 4%. Фактический же рост с 1 июля по стране составит меньше — 3,3%.
После изменения платы ведомство ФАС информацию из органов регулирования и при выявлении нарушений будет выдавать компаниям предписания снизить тарифы.
В службе говорят, что пересмотр тарифов нужен для сохранения стабильной работы коммунальных предприятий и обеспечения доступности и качества услуг для потребителей.
Рост по разным видам коммунальных услуг в регионе может различаться, но суммарно не должен превышать предельные индексы для субъекта. Предельная планка устанавливается на газ, электричество, отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, а также на вывоз мусора (обращение с ТКО).
Факт
Россия входит в число европейских стран с самыми низкими ценами на электроэнергию для населения, средняя стоимость электричества в РФ составляет 3,6 рубля за кВт/ч.