Как выживать при коронавирусе? Юристы ответили на сложные вопросы алтайского бизнеса

За первые дни апреля предприниматели столкнулись с большим количеством крайне сложных вопросов. Специально для читателей altapress.ru обзор части вопросов подготовил Иван Казанцев, старший юрист юридической фирмы «Безруков и партнеры». С 1 апреля фирма запустила бесплатную «горячую линию» для предпринимателей по ограничительным мерам при поддержке уполномоченного по правам предпринимателей в Алтайском крае.

Камень преткновения между предпринимателями и властью

«Наибольшее количество звонков к нам поступило от предприятий розничной торговли, так как после подписания 31 марта губернатором указа № 44, содержавшем положение о закрытии розничных магазинов, уже на следующий день такие магазины начали получать от местных администраций уведомления о необходимости закрыться», — говорит Иван Казанцев.

В указе не говорится о закрытии абсолютно всей розницы. Документ содержит перечень исключений, который и стал камнем преткновения в спорах между предпринимателями и органами власти.

Первый день карантина из-за коронавируса в Барнауле. Анна Зайкова.

Закрывают ли магазины со смешанным ассортиментом?

Множество спорных ситуаций возникло вокруг работы магазинов со смешанным ассортиментом непродовольственных товаров.

Перечень исключений был утвержден распоряжением правительства России 27 марта 2020 года ввиду необходимости предупреждения распространения на территории страны коронавирусной инфекции.

В документе сказано, что «при реализации хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность, товаров, входящих хотя бы в одну группу товаров, указанных в перечне, такие хозяйствующие субъекты вправе реализовывать товары, не включенные в перечень».

Основываясь на этой норме, многие магазины, имеющие в ассортименте товары первой необходимости, а также иные товары, обоснованно продолжили работать в обычном режиме. Однако в скором времени они также получили уведомления о необходимости закрыть торговую точку либо убрать с полок товары, не включенные в перечень товаров первой необходимости.

Первый день карантина из-за коронавируса в Барнауле. Анна Зайкова.

Мнение юрфирмы: указ противоречит постановлению правительства

Однако в указе губернатора имеется оговорка: магазины, реализующие продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости, могут продолжать работу только лишь в части реализации этих товаров.

Что значит «в части»? Что они должны изъять с полок весь остальной товар? Роспотребнадзор по Алтайскому краю толкует это именно так. Сложилось впечатление, что им вообще без разницы, кто будет работать, а кто нет — им надо отработать «палку» и отчитаться вверх что закрыли столько-то предприятий.

«Мы в корне не согласны с таким подходом проверяющих органов, и полагаем что указ губернатора в этом вопросе противоречит распоряжению правительства», — объясняет позицию юристов фирмы Иван Казанцев.

Конечно, виной этому стало отсутствие четких формулировок в нормативно-правовых актах, принятых как на федеральном, так и региональном уровнях, продолжает юрист. Ведь даже у профессионалов после их прочтении больше вопросов, чем ответов.

Бизнес. Документы. СС0

Как поступить арендаторам?

Для части предприятий-арендаторов введение ограничительных мер стало критичным. Их интересовал вопрос о возможности получения отсрочки по арендным платежам, снижению арендной платы. По этим вопросам есть решение на федеральном уровне.

31 марта принят закон, согласно которому арендодатели обязаны в случае обращения к ним арендаторов предоставить отсрочку уплаты арендной платы. Механизм реализации этого права будет установлен правительством РФ.

Кроме того, арендатор вправе потребовать уменьшения арендной платы, если ввиду принятия ограничительных мер он лишился возможности использовать арендованное имущество.

Переговоры. СС0

Такое решение, на наш взгляд, представляется более чем спорным: помогая арендаторам, мы наносим ущерб арендодателям, которые недополучат значительную часть дохода, однако продолжат нести расходы на содержание собственного имущества.

Как же поступить арендаторам? Сам по себе факт пандемии не является обстоятельством, которое снимает с вас все обязательства по уплате арендных платежей. Чтобы минимизировать убытки, надо совершить ряд действий.

Важно помнить: большая часть вашего успеха по снижению размера убытков зависит от переговоров с арендодателем. Если результат вас не устраивает — добивайтесь снижения или отсрочки арендных платежей.

Если не сможете платить , арендодатель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор аренды.

арендодатель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор аренды. Может ли арендатор просто съехать и не платить? Нет , в таком случае вы сохраните обязанность по оплате аренды.

Налоги. www.nalog.ru

Кого коснутся налоговые льготы?

Многие предприниматели рассчитывали на отмену платежей по налогам и взносам как минимум на период закрытия предприятия.

Когда же мы сообщали о том, что вместо отмены будет отсрочка и не для всех, а только для наиболее пострадавших отраслей (например, гостиничный бизнес, автоперевозки), люди говорили о бессмысленности таких мер.

Если им сейчас запретят работать на протяжении месяца, то и потом платить уже будет не чем. И мы с ними в этом полностью согласны.

Налоговые льготы действительно коснуться не всех. В настоящий момент определены наиболее пострадавшие от ограничительных мер сферы деятельности, которым будем предоставлена отсрочка по уплате всех налогов кроме НДС и НДФЛ.

Для тех, кто включен в перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, сроки уплаты отодвинут на шесть месяцев, для всех остальных на три.

Социальная гостиница Предоставлено КГБУСО «Кризисный центр для женщин»

Трудовые отношения: чем руководствоваться?

Значительную долю звонков составляли вопросы в сфере трудовых отношений: в каком объеме платить зарплату, как оформить объявленные президентом нерабочие дни, можно ли на период нерабочих дней отправить работника в отпуск.

Консультации по данной категории вопросов осложнялись тем, что трудовое законодательство вообще не содержит такого понятия, как нерабочие дни.

Фактически мы руководствовались письмами Минтруда, которое было вынуждено разъяснять, а в отдельных вопросах и дополнять указ президента о нерабочих днях.

Документы. Бумаги. СС0

Сохраняется ли право на ежегодный отпуск?

Один из частных вопросов фирме «Безруков и партнеры» — о направлении сотрудников в оплачиваемые отпуска в нерабочие дни. Тем самым работодатель, конечно же, хочет оптимизировать свои финансовые траты — все равно работнику положен отпуск, поэтому лучше направить сейчас, когда и так работать нельзя, а платить зарплату необходимо.

Однако Минтруда разъяснило в одном из писем, что нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля 2020 года в число дней отпуска не включаются. И отпуск на эти дни не продлевается. Следовательно, за работником в будущем сохраняется право на ежегодные отпуск в количестве дней без учета выпавших на нерабочие дни.

Ответы на многие другие вопросы юридическая фирма приводит на своем сайте

Как позвонить на горячую линию

Горячая линия для предпринимателей в период пандемии продолжит работу в ближайшие несколько дней.

Вопросы юристам можно задать по телефонам: 8−964−603−2049 и 8−964−603−9218 с 09:00 до 13:00.

За три дня работы горячей линии на нее поступило более 300 вопросов от предпринимателей из Алтайского края и Республики Алтай, проведено более 100 бесплатных консультаций.