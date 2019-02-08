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Как внешний вид человека влияет на его успех и удачу

Успех в любой из сфер жизни человека зависит от многих факторов. Некоторые из них влияют на достижение желаемого результата прямо и непосредственно — знание дела, опыт, но речь сейчас не о них. Косвенные факторы также влияют на успех, и внешний вид человека — именно тот фактор, который определяет эффективность деловых и социальных связей, способствует созданию и поддержанию имиджа человека.

Стильная одежда.
Стильная одежда.
Фото предоставлено ТРЦ "Пионер"

Умение одеваться, создать свой стиль — такое же искусство, как и любое другое. Одежда должна служить вам и помогать достижению ваших целей. Одевайтесь как тот, кем вы хотите быть, а не как тот, кем вы являетесь. Все, включая вашу манеру одеваться, должно иметь цель. Раз уж вы должны носить одежду, сделайте так, чтобы она обеспечивала ваше превосходство. Одежда не только расскажет людям о том, кто вы, но и отразит ваши стремления.

Всегда одеваться стильно, модно, актуально и соответствовать своим целям легко с одеждой RESERVED, CROPP и SINSEY. К тому же в этих магазинах ещё идут потрясающие распродажи до 75%! Позвольте себе больше вместе с RESERVED, CROPP, SINSEY в ТРЦ «Пионер».

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Ждем вас!

Стильная одежда.
Стильная одежда.
Фото предоставлено ТРЦ «Пионер»
Стильная одежда.
Стильная одежда.
Фото предоставлено ТРЦ «Пионер»
Стильная одежда.
Стильная одежда.
Фото предоставлено ТРЦ «Пионер»
Стильная одежда.
Стильная одежда.
Фото предоставлено ТРЦ «Пионер»
ТРЦ «Пионер»

Адрес: Барнаул, пр-т Ленина, 102-в

Сайт: www.pionermall.ru

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