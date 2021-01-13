Как вовремя и эффективно подготовиться к ЕГЭ по английскому языку? Советы от репетитора по подготовке!

ЕГЭ — сложный, ответственный экзамен с разными уровнями сложности и типами заданий. Сдача английского языка состоит из 4-х частей: чтения, аудирования, письма, говорения. На 6 экзаменационных вопросов тестируемый обязан дать полноценные развернутые ответы. Справиться с остальными вопросами тестового формата также нелегко. Сложность заданий варьируется от элементарного (А2) до выше среднего (В2) уровня.

Экзаменуемому необходимо показать богатый словарный запас, решать разные коммуникативные задачи, быстро ориентироваться в теме и проблематике читаемого текста, улавливать смысл прослушанных диалогов. Для хорошего результата старшекласснику необходимо долго и упорно готовиться. Родителям важно обратить внимание на уровень подготовки ребенка. Наблюдая любые трудности, стоит сразу обратиться к репетитору.

Раньше найдется репетитор к ЕГЭ — английский будет изучаться легче и результативнее. Высокий балл на экзамене станет тому подтверждением.

Какие трудности обычно возникают у школьников во время подготовки к госэкзамену по английскому?

Школьных уроков английского недостаточно для получения хорошего результата на ЕГЭ. Учебники и программа не всегда соответствуют стандартам контрольно-измерительных материалов. Многие учителя преподают по устаревшим методикам. Часто отсутствует коммуникативный метод изучения языка.

Пропустив пару уроков, ребенок упускает основы, без которых сложно понять дальнейший материал. Особенно это касается грамматики. Существуют типичные задания — написание письма и сочинения, словообразование, заполнение пропусков предложенными частями предложения и другие. Навыки их выполнения можно натренировать с помощью многократного повторения.

Продуктивный способ наверстать упущенные знания — репетитор. Барнаул — город с обширными возможностями для частных занятий. Обычно со школьного обучения ученик выносит груз недоработанных тем и навыков. Задача репетитора — максимально заполнить образовавшиеся пробелы. Помощь педагога эффективна, однако многократное повторение заданий и самостоятельная работа над ошибками гарантируют наивысший результат.

Начиная готовиться к экзамену, ученики сталкиваются с множеством проблем:

незнанием элементарных грамматических правил и правописания;

неумением применять нормы языка на практике;

скудным словарным запасом;

путаницей в грамматических категориях , например предлогах , временах;

например предлогах временах; неумением интерпретировать содержание предложений , выделять главную идею текста;

выделять главную идею текста; отсутствием качественной практики работы с текстами , восприятием речи на слух

Какие этапы содержит подготовка к ЕГЭ? Как поможет репетитор по английскому в г. Барнаул?

Качественно подготовиться к единому экзамену можно за 1−1,5 или 2−2,5 года зависимо от уровня владения языком. Чем раньше начнете основательное целенаправленное изучение английского, тем лучше. Занятия с профессиональным педагогом помогут существенно сократить время и силы на подготовку.

Подготовительный процесс всегда необходимо начинать с анализа своих знаний, определения проблемных моментов. Также важно сразу ознакомиться с примерами КИМ, требованиями к уровню определенных навыков, критериями оценивания. Ребенку довольно сложно разобраться в методических материалах самостоятельно. Часто требуется разъяснение опытного педагога. Далее нужно составить график подготовки по совершенствованию качеств письма, речи, произношения, восприятия речи носителей языка, чтения.

Самоподготовка эффективная, если учащийся находится на высоком языковом уровне. В остальных случаях школьник рискует запутаться в грамматических правилах, синтаксических конструкциях, повторять материал хаотично и непоследовательно. Репетитор составляет методически обоснованную программу обучения. Учитываются индивидуальные потребности ученика, определяется интенсивность занятий. С частным педагогом не нужно переживать о качестве учебной литературы, придумывать план повторения.

Репетитор по английскому языку в г. Барнаул наполнит подготовку к ЕГЭ следующими выгодами:

исчерпывающим объяснением с наглядными примерами;

качественными заданиями и источниками информации;

действенными советами по запоминанию слов;

техниками построения различных коммуникативных ситуаций;

удобным расписанием , комфортными условиями занятий

Залог успешной подготовки — начать ее вовремя

ЕГЭ — серьезный вызов для будущего абитуриента. Родителям обязательно нужно поговорить с ребенком о предстоящем экзамене. Адекватно оцените уровень возможностей своего ребенка. При необходимости посетите сайт «Буки» и найдите подходящего репетитора в Барнауле или онлайн.

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Статью подготовила учитель и репетитор английского Анастасия В.

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