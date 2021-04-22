Как запустить собственную доставку еды за 1 день

Услуга по доставке еды становится все более популярной как в крупных, так и в небольших городах. Эта тенденция наметилась после ухудшения эпидемиологической ситуации. Многие заведения общественного питания перешли на удаленное обслуживание клиентов, чтобы сохранить доход. Покупатели оценили все преимущества доставки, поэтому сегодня эта услуга пользуется спросом.

Если вы хотите запустить собственный бизнес в этой нише, то программа для автоматизации доставки поможет сократить издержки. Используйте удобное решение Poster POS, которое позволит запустить собственную доставку всего за сутки. С помощью специального программного продукта автоматически будут приниматься и обрабатываться заказы. Исключается человеческий фактор, задержки и плохой сервис. Клиенты отметят удобство и оперативность, что положительно отразиться на репутации вашего кафе или ресторана.

Готовые решения от сервиса Poster POS

Используйте сервис Poster POS, чтобы облегчить запуск собственной доставки. Уникальность этой разработки — большой выбор готовых решений:

сайт для заказов с меню вашего ресторана или кафе;

бот для формирования заявок;

мобильное приложение для заказа еды;

интеграция с телефонией.

Сервис Poster POS

Преимущества сервиса Poster POS

Poster POS упрощает ведение ресторанного бизнеса, так как система отличается функциональностью, удобством и простой в использовании. Она выполняет функции онлайн-кассы, склада, CRM-системы. Программа работает в облаке. Чтобы установить и провести настройки, придется потратить всего 15 минут. Если вы хотите перед покупкой протестировать программный продукт, то пройдите на сайт joinposter.com. Здесь можно систему попробовать бесплатно. Продукт предоставляется для бесплатного тестирования на 15 дней.

Помимо удобства остановиться на этом программном продукте стоит по ряду других причин:

обеспечение доступа из любой точки мира;

принимаются все способы оплаты заказов;

возможность работы без интернета;

доступная цена.

Даже если в заведении пропадет интернет, то система продолжит принимать заказы и печатать чеки. Официант принимает заказ на доставку прямо на планшете, после чего повар сразу начинает готовить. Это позволяет оперативно доставлять еду клиенту. Качественное обслуживание — путь к успеху, так как формируется главное конкурентное преимущество.