Как зарабатывать деньги любителю игры CS: GO?

Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO; с англ. — «Контрудар: глобальное наступление») — одна из самых популярных игр современности. Counter-Strike успешно прошла проверку временем. Игровые механики, которые получили признание геймеров по всему миру еще в 1999 году, работают и сейчас. Вряд ли в ближайшем будущем появится шутер, который сможет затмить собой Counter-Strike. Модный сегодня Valorant пока что сложно называть угрозой для CS: GO, однако RIOT пока не отступает от идее создать конкурента и вкладывает в развитие дисциплины серьезные ресурсы. Подобная стабильность позволяет геймерам строить карьеру на увлечении CS. Существует несколько способов заработка, на которые стоит обратить внимание фанатам Counter-Strike.

Продажа скинов

Это один из самых доступных вариантов, если дело касается заработка на собственном увлечении CS: GO. Специальные онлайн-площадки позволяют без лишних усилий избавиться от внутриигровых предметов и выручить за них немного денег. При этом работать можно и по собственным схемам, продавая вещи напрямую другим игрокам. На первый взгляд данный способ заработка не выглядит сложным, ведь после тысяч часов в CS: GO игрок вполне может обладать внушительным набором уникальных вещей для продажи. Может потребоваться предварительное изучение рынка. Необходимо разбираться, как работает ценообразование на рынке редких предметов в CS: GO, быть в курсе событий, которые могут повлиять на стоимость вещей. Также присутствует риск потерять деньги или редкий скин в результате обмана. Но успех в подобной деятельности всегда приходит с опытом.

Онлайн-соревнования

Опытным игрокам, которые действительно уверены в собственных навыках, стоит попробовать принимать участие в разнообразных турнирах по CS: GO. Это не означает, что придется постоянно куда-то ездить. Подобные мероприятия обычно проводятся онлайн. Существуют специальные веб-сервисы глобального (FACEIT, Epulze, ESEA) и локального уровней, берущие на себя роль организатора. Соревнования могут проходить по разным режимам игры, включая дуэль, отдельно для игроков разных рангов, каждый день или раз в месяц. Размер денежного приза зависит от уровня организатора, масштаба мероприятия, скила игроков. Конечно, о полной обеспеченности деньгами говорить не стоит, но все же это хороший способ монетизировать увлечение CS: GO. Стоит заметить, что организаторами небольших онлайн-турниров часто выступают также популярные стримеры, поэтому не лишним будет присоединиться к Twitch-сообществу.

Киберспорт

Стать киберспортсменами мечтают стать многие заядлые любители CS: GO. Киберспорт — это не участие в скромных онлайн-соревнованиях. Это слава, путешествия по миру и большие деньги. Профессиональные игроки получают стабильную зарплату от спонсоров. Лучшим из лучших киберспортивные организации оплачивают все расходы на подготовку документов и поездки. Приобретенная популярность открывает множество возможностей для дальнейшего развития в качестве стримера, коучера или контент-мейкера. Но с другой стороны, реализовать подобное очень непросто. Геймер на пути в киберспорт сталкивается с огромной конкуренцией, что не удивительно, если посмотреть на популярность Counter-Strike. Ему приходится отказываться от многих жизненных радостей ради тренировок. В подобных условиях можно утратить любовь к игре или даже нанести вред собственному здоровью. Только самым экстремальным геймерам стоит стремиться в киберспорт.

Коучинг

Counter-Strike: Global Offensive — соревновательная игра. Реальное удовольствие от CS можно получить, только выигрывая матчи, а не наоборот. А это невозможно, если не обладаешь навыками. Ветеран CS: GO может делиться своим опытом с новичками, параллельно обеспечивая себе дополнительный заработок. Речь идет именно о персональном коучинге. Про-игрок может давать уроки CS: GO, получая почасовую плату. Предлагать подобные услуги можно на фриланс-сайтах или сервисах типа Epal. Последний — это сервис для геймеров, который позволяет искать тиммейтов и заводить друзей. Про-игроки и контент-мейкеры, например, стримеры, могут предлагать собственную кандидатуру, но с денежной компенсацией за потраченное время и полезные советы в процессе игры. Сервис позволяет получать плату за каждый матч отдельно. Чтобы зарабатывать на Epal, не обязательно быть игроком про-уровня. Позитивный настрой и харизматичность заменяют опыт. Многие геймеры пользуются Epal, чтобы создать дружественную команду, с которой просто приятно играть.

Прямые трансляции ( стриминг)

Данный способ заработка является одновременно и легким, и сложным. С одной стороны, нет ничего проще для геймера, чем запустить прямую трансляцию на Twitch. Средний ПК справится со стримом, так как CS не является слишком требовательной к железу игрой. Также в наличии, скорее всего, есть микрофон, веб-камера и качественное интернет-соединение. И все, набор первой необходимости для стрима CS: GO готов. Но сложность в том, что привлечь зрителей (которые и являются источником дохода для стримера) на трансляции без усилий не получится. Необходимо или играть на сверхвысоком уровне, или обладать уникальными внешними данными и харизмой, или платить другими за рекламу и продвижение канала, чтобы прилично зарабатывать. Стремление людей к самоизоляции в последние годы положительно повлияло на данную сферу. Каждый сможет найти свою хотя-бы небольшую, но лояльную аудитория, учитывая популярность CS. Стоит заметить, что Twitch не является единственным вариантом. В качестве альтернатив можно назвать YouTube, Facebook, GoodGame. Специальное ПО позволяет стримить на несколько платформ сразу.

Создание контента

Существуют и другие сферы деятельности, в которых любитель CS: GO может проявить свои таланты и подзаработать. Создавать можно контент любого типа: статьи, руководства, нарезки видео и прочее для традиционного блога или канала на YouTube. Главное, чтобы контент был уникальный и полезным, или, по крайней мере, увлекательным. Путей для монетизации предостаточно: реклама, донаты, спонсорство, продажа фирменных товаров. Данная деятельность хорошо сочетается с уже описанными выше стримингом и коучингом. Всем можно заниматься параллельно, по крупицам собирая аудиторию. Подходящие площадки для деятельности YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, а также блогинг-сервисы. Чтобы снизить зависимость от разнообразных сервисов, можно создать собственный сайт и загружать на него контент любого вида и самостоятельно выбирать способы монетизации.

Заключение

Увлечение Counter-Strike: Global Offensive, как и любое хобби, при правильном подходе можно превратить в дополнительный заработок. Возможностей достаточно. Все зависит от игровых навыков геймера, его персональных качеств и выбранной сферы деятельности. Можно выигрывать турниры и получать призовые деньги, учить других играть эффективно и зарабатывать на этом или создавать контент, который будет пользоваться спросом в CS-сообществе, а потом монетизировать его.