Как заработать на запуске 5G сети?

5 Generation — пятое поколение мобильной сети. Как заработать на запуске данной сети, мы поговорили с Никитой Бесхлебновым — инвестиционным аналитиком и управляющим компании РосПремьерИнвест.

— Никита, для начала, почему вокруг запуска 5G так много шумихи? Неужели не достаточно уже существующей технологии 4G?

— Технология 5G обещает много новых возможностей для всех сфер жизни. Технологическая революция, не менее. Скорость 5G интернета колеблется от 10 до 25 Гбит/с с минимальными задержками в передаче сигнала (всего 1−2 мс). С такой скоростью можно за минуту скачать несколько сезонов любимого сериала. Это открывает огромный список возможностей: новые услуги, сервисы и целые бизнес-модели, которые были невозможны в сетях 4G. Развитие телемедицины, возможность удаленно проводить операции. Развитие искусственного интеллекта и облачные вычисления. Это только малая часть где новая 5G сеть может провести революцию. Основные отросли развитий с помощью 5G:

Мобильный интернет. Производства , налаженная связь между машинами. Связь в реальном времени.

— Звучит фантастически. Но как можно заработать на запуске данной технологии?

— Все очень просто — акции. 5G технология запатентована, это означает что лишь те компании, что приобретут патент, могут использовать и распространять оборудование 5G. Потребительское использование сети фундамент для развития 5G, но применение в бизнесе — будущее этой технологии. Перспективы многообещающие, к концу 2020 г. число глобальных пользователей 5G увеличится с более чем 10 млн до 250 млн. Больший потенциал для 5G сфокусирован в направлении B2B. В Китае, например, объем этого рынка составляет $1,5 трлн. Когда сеть 5G развернут по всему миру, компании имеющие патент получат сверхприбыль.

Акции компаний, имеющих большее количество патентных семейств на использование 5G:

Samsung Electronics Co Ltd. Huawei Culture Co Ltd. Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Zte Corp. Qualcomm.

Акции данных компаний ожидают рост после запуска сети. Эти компании можно отнести к акциям роста.

Важно сказать, что инвестиции один из самых стабильных и прибыльных способов преумножить капитал. Покупая акцию, мы становимся собственниками бизнеса и претендентами на прибыль. Её распределение утверждается на общем собрании акционеров и выплачивается в виде дивидендов. Инвестирование в акции рассчитано на среднесрочную и долгосрочную стратегию. Если вы преследуете цель сохранения капитала, защиту от инфляции и получение пассивного дохода, вышеупомянутые акции отлично подойдут для покупки.

Новичкам я рекомендую как можно больше изучать информации и анализа перспектив той или иной компании. Так же вы всегда можете обратиться к профессионалам, инвестиционные компании проконсультируют и составят вам портфель грамотно.

На наши вопросы ответил Никита Бесхлебнов — инвестиционный аналитик и управляющий компании РосПремьерИнвест.