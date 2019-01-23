Наша жизнь полна неожиданностей. Иногда не очень приятных. Помните чудную фразу «Доктора Шпака» из гайдаевской комедии «Иван Васильевич меняет профессию»: «Всё что нажито непосильным трудом… Всё украли!»

Как защитить свои сбережения и не только?

Ну, и если какие-то свободные деньги у вас действительно имеются, то хранение их в «сберегательной кассе» в сегодняшних реалиях не гарантирует их безусловной сохранности. То ли алименты вовремя не заплатили, то ли задолжали по счетам коммунальщикам, или какие-то судебные решения против вашей собственности.

Можно конечно обналичить свои сбережения и спрятать под матрац. Но, в этом случае часть денег съест инфляция!

Потому можем предложить вариант получше!

Вы что-нибудь слышали о кредитных потребительских кооперативах (КПК)?

Что же это такое кредитные кооперативы?

Это некоммерческие объединения, в которые могут входить как физические, так и юридические лица с целью оказания взаимной финансовой помощи. Один участник такого объединения нуждается в определенной сумме средств, а другой имеет излишки, которые хочет куда-либо вложить. Расходы на организацию КПК невысокие, поэтому одни участники получают возможность выгодно вложиться, а другие — взять недорогой кредит для развития бизнеса.

Преимущества кредитных кооперативов

Для тех, кто становится членом такого объединения в поисках доступного кредита, главное смотреть за надёжностью организации. Как правило, КПК, которые дорожат своей репутацией, заключают договоры займов под залог недвижимости или автомобиля. Такая организация должна быть уверена в своём заёмщике, его платежеспособности.

Для вкладчиков участие в КПК имеет следующие преимущества:

относительно высокие доходы по вкладам , заметно превышающие банковские проценты по депозитам;

заметно превышающие банковские проценты по депозитам; низкий порог входа для инвестора;

при желании каждый член КПК может участвовать в управлении на собраниях;

возможность поучаствовать в финансировании реального конкретного бизнеса;

многоуровневое страхование финансовых рисков.

Инвестируя в кредитные кооперативы можно получать приличные проценты по вложениям, при довольно умеренных рисках.

Кредитные кооперативы — это финансовые организации, деятельность которых, особенно в последние годы, находится под строгим контролем и регулированием Центрального Банка России, а также саморегулируемой организации.

Но, при этом, система организации КПК такова, что его члены серьезно защищены от негласного вмешательства со стороны третьих лиц, даже от судебных приставов.

Даже имея на руках исполнительный лист против вас, пристав не может заранее не предупредив вас или КПК, наложить взыскание на ваш вклад!

Когда становится известно об имущественных претензиях, можно успеть распорядиться своими средствами в полной мере.

В кредитном потребительском кооперативе деятельность основана на принципах финансовой взаимопомощи между членами кооператива. Процентный доход пайщика по сбережениям обеспечивается процентными компенсациями по займам.

Среди наиболее известных в крае — КПК «АС Финанс». За 4 года он приобрел доверие постоянных клиентов и закрепил за собой звание надежного, удобного, открытого и социально ориентированного кооператива.

Так, здесь действуют гибкие условия по сбережениям, объединенные единым, максимально разрешенным тарифом ЦБ РФ в 13,95%* годовых — тариф «Поддержка». Процент един для всех и не зависит от срока размещения вклада. Это удобно для понимания клиента. Он всегда знает когда и сколько доходов с вклада он получит.

Счета можно пополнять, частично снимать необходимые суммы с сохранением процента, или непосредственно — ежемесячный процент. Минимальный порог вхождения в кредитный потребительский кооператив «АС Финанс» невысокий — 10000 рублей.

И, как дополнительный бонус, бесплатные юридические консультации по любым вопросам.

Не смотря на то, что страхование финансовых рисков для потребительских кооперативов необязательно, здесь застраховали сбережения в АО АСК «Орбита».

Как защитить свои сбережения и не только? Кредитный потребительский кооператив «АС ФИНАНС»

Татьяна Владимировна,

руководитель отдела продаж КПК «АС ФИНАНС» Максименко:

Мы застраховали наш портфель сбережений, чтобы клиенты были уверены и спокойны в сохранности своих денежных средств. Помимо этого, всегда даем максимально возможный процент по привлечению денежных средств, а именно 13,95% годовых. В «Ас финанс» процент не зависит ни от суммы, ни от срока, хоть на 1 месяц: каждый человек в таком случае выбирает удобный для себя график в соответствии с тем, когда ему понадобятся деньги. Мы предоставляем одинаковые условия, и внимательно относимся ко всем категориям наших пайщиков.

Не возникнет проблем и у тех, кто решит досрочно расторгнуть договор — в таком случае пайщику возвращается как вся сумма сбережения, так и проценты. В договоре такие случаи оговорены отдельно.

Специалист компании «Ас финанс»:

На сегодня это 3,38% годовых, между тем, как в других кредитных организациях при нарушении условий договора компенсируются всего лишь 1% годовых до востребования. Наш клиент может и снимать, и пополнять свои сбережения, он сам волен выбирать, как распоряжаться своими средствами. Плюс, в период действия договора расходы будут минимальными. Членский взнос у нас платится только раз — 250 рублей.

Здесь не вводят в заблуждение, и не предоставляют не соответствующую действительности информацию. Люди оценили «Ас финанс», как реальную возможность обеспечить достойную жизнь, что говорит о положительном имидже компании на рынке кредитных кооперативов.

«Ас финанс» принимает активное участие благотворительных и социальных проектах, не забывая при этом и о своих пайщиках: ценные подарки, поздравления с праздниками, стали здесь приятной и доброй традицией.

Тем временем, клиенты кооператива на вырученные средства имеют возможность радовать себя, и делать жизнь своей семьи более полной и насыщенной.

Татьяна Владимировна,

руководитель отдела продаж КПК «АС ФИНАНС» Максименко:

Как правило, в приоритете наших пайщиков — покупка недвижимости. На сегодняшний день сбережения в этой сфере особенно актуальны, в связи с принятием в 2019 году поправок к закону 214-ФЗ, об отмене долевого строительства. В полную силу реформа вступит только в 2019 году, но уже сейчас многие предпочитают, чтобы сумма на приобретение жилья не просто была «заморожена» на счетах, а приносила реальный доход. Также популярны накопления на обучение детям, путешествия. Люди старшего поколения часто снимают проценты, чтобы помочь внукам с оплатой на образование. Людям нравятся, что при возникновении любой житейской ситуации, они могут варьировать своими сбережениями, не теряя при этом доход. Это очень удобно.

Кредитный кооператив «АС финанс» имеет все необходимые документы на ведение своей работы. Контроль за деятельностью кооператива осуществляет Центральный банк Российской Федерации, Финмониторинг, а также Саморегулируемая организация «Центральное кредитное объединение».

*Кредитный потребительский кооператив «АС ФИНАНС». ИНН 2222839344, ОГРН 1152225014930. КПК «АС ФИНАНС» состоит в саморегулируемой организации Центральное кредитное объединение. С подробной информацией можно ознакомится в офисах КПК «АС ФИНАНС». Услуга предоставляется членам КПК. Членство в КПК несет дополнительные расходы. Сбережения сроком от 1 мес до 5 лет, % ставка 13,95% годовых. Минимальная сумма взноса 10 000 руб. Разовый членский взнос — 250 рублей.