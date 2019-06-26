Как жительница Барнаула зарабатывает на создании авторских духов

Жительница Барнаула Галина Ангелюк мечтает стать основательницей собственного парфюмерного дома. В октябре 2018 года она открыла парфюмерный будуар Boudoir de Parfums GaPierre и теперь делает индивидуальные духи на заказ, проводит мастер-классы и создает линейку нишевых ароматов. В интервью altapress.ru Галина рассказала о своей необычной профессии и о том, чем хорошие духи отличаются от «компота».

Краткое содержание

Почему в России нет великих парфюмеров

— Когда разговор заходит о парфюмерии , в голову вряд ли придет Россия и тем более Барнаул. Скорее Франция и лавандовые поля.

— Да, сейчас в России эта сфера плохо развита. Можно сказать, что она только-только начала возрождаться. До революции у нашей страны были тесные связи с Францией, французские парфюмеры открывали у нас свои дома, делали ароматы для элиты и королевской семьи. Потом традиция была утеряна.

В советское время в стране работали несколько известных парфюмеров, которые придумывали композиции для всех существующих заводов. Причем не только для тех, которые выпускали духи, но также мыло, пищевые ароматизаторы. Ведь и сегодня для чипсов, кириешек, колбасы запахи создают в лабораториях.

Я «слушала» духи, которые составила главный парфюмер СССР Алла Бельфер, — они прекрасны. Эта женщина была большим профессионалом, единственным в России членом Французского общества парфюмеров, ее даже выпускали за рубеж.

После распада СССР отрасль снова пришла в упадок, и только в наши дни интерес к ней стал просыпаться.

В парфюмерном будуаре. Анна Зайкова , altapress.ru.

— Много ли в России частных парфюмеров , как вы?

— Думаю, их несколько десятков. Все они относятся к этой работе по-разному. Для кого-то парфюмерия просто хобби. Они смотрят ролики в интернете, учатся смешивать ингредиенты и что-то делают для себя или близких. Другие пытаются на этом побыстрее заработать, активно продвигаются, выпускают что-то востребованное и не очень дорогое. Единицы считают наше дело искусством и углубляются в него по-настоящему.

Как стать парфюмером

— Чтобы стать парфюмером , нужно какое-то особое обоняние?

— Нет. Каждый человек может научиться распознавать, запоминать и создавать запахи, если ему это интересно.

Галина Ангелюк. Анна Зайкова , altapress.ru.

— Где можно получить профессию?

— Таких мест немного. Я училась в Петербургской школе парфюмерии. Ее основала Элина Арсеньева, основательница музея парфюмерии. В нем собрано более 4 тыс. ароматов, самому старому более ста лет. У меня есть 40 пробников из этого музея, а за время обучения мы «переслушали» около 500 ароматов.

Потом я училась на курсах в Москве, они длились полтора года. Очное обучение проходило каждые два месяца. Самое интересное, что последний модуль был в Грасе — это город во французском регионе Прованс, одном из мировых центров этого вида искусства.

Свои дипломы мы защищали перед Максом Гаварри, потомственным французским парфюмером, который делал духи для Dior, Chanel. Потом я брала частные уроки у двух профессиональных парфюмеров в Париже — Натальи Фестхауэр и Писсара Умавиджане, они представляют бренд Dusita (парфюмерия класса люкс. — Прим. ред.).

— Наверное , это дорогое обучение?

— Да. Вложения в него окупятся небыстро. Парфюмерия не терпит скорости. Во Франции люди, которые хотят освоить эту профессию, работают подмастерьями по 20−30 лет и только после этого достигают высочайшей квалификации.

В парфюмерном будуаре. Анна Зайкова , altapress.ru.

К тому же секреты ремесла там передаются из поколения в поколение, есть мастера в третьем и четвертом поколении.

— Почему вы решили заняться парфюмерией?

— Мой муж бывший военный, и до переезда в Барнаул мы жили в Кызыле. Я пять лет отработала в банке, потом ушла в декрет. Уже тогда знала, что банковская работа — не мое. После декрета открыла магазин, где продавала профессиональную косметику и селективные духи. Кызыл небольшой город, там не было крупных сетей, которые торгуют парфюмерией. Продукция моего магазина была востребованной.

Селективные (нишевые) духи отличаются от массовых тем, что у их автора нет ограничений по бюджету и брифу, их создают исходя из личного вкуса и видения. Мастера придумывают какой-то образ или идею, пытаются воплотить это в аромате. Потому результат получается оригинальным, вызывает яркие эмоции.

А на массовые ароматы заказ делают маркетологи. Они изучают рынок, определяют, в какой стране что лучше продается, и пишут задание сделать новый свежий или цветочный аромат. Их производят огромными партиями, они не отличаются большой выразительностью.

Галина Ангелюк. Анна Зайкова , altapress.ru.

Парфюмером я захотела стать уже в Барнауле. Это было интуитивное решение. Я не раздумывала, идти учиться или нет, просто знала, что мне это надо. Родственники долгое время не относились к моему занятию всерьез.

Интересно, что еще в детстве я мечтала побывать в Париже. В доме у моих родителей в Туве некоторое время жила француженка. Она была ученым, приехала с геологической экспедицией. Почти каждый день на ломаном русском она рассказывала мне о Париже. С тех пор я мечтала там побывать и долго считала, что эта мечта никогда не осуществится.

Как создаются духи

— Как парфюмер придумывает новый аромат?

— Идея аромата рождается в воображении. Самое обидное для парфюмера — услышать, что он сделал «компот». То есть такой аромат, который не несет в себе никаких ассоциаций и смыслов.

Например, я представляю прекрасную юную девушку, которая живет на берегу лазурного океана. Она носит льняные сарафаны, катается на велосипеде по лугам с душистыми травами. И мне хочется запечатлеть атмосферу, в которой живет эта девушка, — влажный воздух, простор, много солнца. А еще ее внутреннее состояние — спокойствие и умиротворенность.

Галина Ангелюк. Анна Зайкова , altapress.ru.

Я перевожу этот образ на язык аромата. Думаю, какие компоненты мне дадут легкость, свежесть, теплоту. Работа над духами может длиться несколько месяцев. Сначала тебе нужно составить формулу, потом ее отшлифовать чисто технически. Затем концентрат духов настаивается примерно месяц.

В идее духов всегда есть не только обстановка, но и какая-то субъективность. То есть то, как автор видит мир, что он чувствует или переживает.

— А как создаются индивидуальные духи?

— Мы знакомимся с человеком, он рассказывает мне о себе и своей жизни: что любит делать, какие цвета предпочитает, какую еду. Для чего ему эти духи, какую функцию они должны нести: подчеркнуть женственность, мягкость или, наоборот, создать ощущение уверенности в себе, стойкости.

После первой беседы я готовлю несколько образцов. Они зреют месяц, после этого я тестирую их на своей коже. Хожу с ними дома, по улице, в кафе — это называется «разнашивать образцы». Нужно понять, насколько они стойкие, как раскрываются, как звучат на коже, волосах, остается ли запах на подушке после сна.

В парфюмерном будуаре. Анна Зайкова , altapress.ru.

Если мне все нравится, я отдаю их клиенту. И теперь уже он их разнашивает, рассказывает о своих ощущениях и делает выбор в пользу одного аромата. Духи собираются в полном объеме — 30 или 50 мл, концентрат зреет месяца два-три, и только после этого человек может забрать то, что получилось.

Я записываю формулу этих духов, кладу ее в конверт и отдаю заказчику. Ни у кого в мире не будет такого аромата. Если человек захочет его повторить, он может снова обратиться ко мне.

— Наверное , это дорогая услуга? Кто заказывает такие духи?

— Да, такая работа стоит недешево. Минимальный объем (30 мл) — 17 тыс. рублей. Но у тех же селективных марок есть ароматы за 50−70 тыс. рублей, и они не уникальные. Так что смотря с чем сравнивать.

Сейчас мода на индивидуальность. Люди становятся все более духовными. Пытаются разобраться в своем внутреннем мире, решить эмоциональные проблемы, уходят в йогу, интересуются психологией, женскими практиками. А что может быть более интимным и личным, чем аромат?

Понятно, что индивидуальные духи способны позволить себе немногие. За время работы у меня их заказали не более десяти человек, сейчас в работе четыре заказа.

В парфюмерном будуаре. Анна Зайкова , altapress.ru.

Однако участники недорогих мастер-классов ведь тоже создают ароматы каждый для себя — они проще, концентрация у них меньше (туалетная вода), тем не менее это лично ваша история.

Однажды ко мне на мастер-класс пришла женщина-искусствовед. Боялась, что у нее ничего не получится. Я спросила, какое искусство ей нравится. Оказалось, что французский импрессионизм. Она показала свою любимую картину — на ней ранняя весна, льдины плывут по реке, на ветке пробивается первый листочек. Ускользающее прекрасное мгновение.

Я говорю: «Давайте переносить этот образ в аромат». Раз там плывут льдины, значит, холодно, много влажного воздуха из-за реки, есть древесные запахи. Мы выстроили аромат вокруг древесных аккордов, добавили «горный воздух», который пахнет туманом и рекой, аромат травы и белых лилий.

Из чего делают ароматы

— Где вы берете компоненты для своих духов?

— Я закупаю их во Франции, в Грасе. Езжу туда раз в год. То, что пробовала покупать в России, было чрезвычайно низкого качества.

Галина Ангелюк. Анна Зайкова , altapress.ru.

В моих духах 80% натуральных ингредиентов, в масс-маркете наоборот. Химический состав большинства природных ароматов уже известен, их легко синтезировать в лаборатории. Более того — если бы люди так не делали, то духи были бы очень дорогими и цветов для их производства не хватило бы.

Например, один килограмм абсолюта розы марокко (дамасская роза) на производстве стоит около 1 млн рублей. Пока он дойдет до флакона духов, цена вырастет еще в несколько раз. Такой аромат будет по карману немногим. Установлено, что запах этой розы состоит из 600 химических соединений. Их все можно получить искусственным путем.

— Как отличить хорошие духи от плохих?

— В аромате главное — это баланс. Не имеет значения, сколько компонентов смешал парфюмер, важнее общая картина. Если вы не специалист, то можете ориентироваться исключительно на свои ощущения, «нравится — не нравится». Вкус на ароматы развивается, как и любой другой.

Галина Ангелюк. Анна Зайкова , altapress.ru.

Все мы выросли на духах из торговых сетей, большинство из них для носа профессионала — «компот». В основном люди не понимают, что такое шипровые или фужерные ароматы, чем они отличаются (см. ниже). Если же вы окажетесь во французской опере, то на всех дамах и джентльменах там будут именно шипровые духи — признак элегантности.

Выбирая духи, важно их почувствовать и понять, куда вы их будете носить, есть ли в них идея, как они раскрываются на вашей коже. Комфортно ли вам с ними.

Профессионал, в отличие от любителя, еще может оценить оригинальность аромата и качество ингредиентов, из которых он собран. Да, только по запаху.

— Как можно заработать на вашем деле? Ниша очень специфическая. Есть ли какие-то понятные бизнес-модели?

— Это сложный вопрос. В России отработанных практик скорее нет. Вложения в обучение, создание парфюмерного будуара значительны, но это только начало моего пути. Через определенное время мое дело, конечно, начнет приносить свои плоды.

В проекте есть несколько направлений деятельности — разработка индивидуальных духов, проведение мастер-классов, натуральное мыло ручной работы, аромадиффузоры для помещений, линейка нишевых духов.

Большая часть продаж происходит через интернет. Меня находят в Instagram клиенты из разных регионов России и там заказывают духи просто по их описанию, покупают пробники.

В парфюмерном будуаре. Анна Зайкова , altapress.ru. В парфюмерном будуаре. Анна Зайкова , altapress.ru. В парфюмерном будуаре. Анна Зайкова , altapress.ru. В парфюмерном будуаре. Анна Зайкова , altapress.ru. В парфюмерном будуаре. Анна Зайкова , altapress.ru. В парфюмерном будуаре. Анна Зайкова , altapress.ru. В парфюмерном будуаре. Анна Зайкова , altapress.ru. В парфюмерном будуаре. Анна Зайкова , altapress.ru. В парфюмерном будуаре. Анна Зайкова , altapress.ru.

В будущем я планирую расширить линейку своей продукции, а еще собираюсь обучать парфюмерии. Ориентируюсь на аудиторию из Сибири. Последний модуль будет проходить в Грасе. Моя главная задача — основать собственный парфюмерный дом и передать свое дело по наследству. Это долгая и сложная работа, я только в самом начале пути.

Что известно о Галине Ангелюк

Галина Ангелюк родилась 29 июня 1982 года в Кызыле. Получила два высших образования в Тувинском государственном университете: инженерно-техническое и по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит».

Галина Ангелюк. Анна Зайкова , altapress.ru.

Пять лет работала специалистом в банке. Потом открыла свой магазин профессиональной косметики и парфюмерии. В 2016 году переехала с семьей в Барнаул.

Прошла обучение в Петербургской школе парфюмерии, Грасском институте парфюмерии, брала частные уроки в Париже у всемирно известных парфюмеров Натальи Фестхауэр и Писсара Умавиджане (парфюмерный бренд Dusita). В октябре 2018 года открыла парфюмерный будуар Boudoir de Parfums GaPierre.