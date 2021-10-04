Какие качества определяют настоящего мужчину?

Каждая девушка мечтает о том, чтобы рядом с ней был настоящий мужчина. Но на начальном этапе знакомства и общения сложно разобраться в характере человека, так как большинство людей надевает маски, хочет казаться лучше, чем есть на самом деле, поэтому некоторые молодые люди намеренно скрывают свои недостатки. На какие же ключевые моменты стоит обратить внимание, чтобы определить истинного мужчину?

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Если рассматривать качества настоящего мужчины, то можно составить список из пяти основных пунктов:

ответственность за слова и действия;

целеустремленность;

надежность;

забота о семье;

финансовая составляющая.

Мужская ответственность проявляется в его действиях. Он берет на себя ответственность за женщину и совместное будущее. Его не пугает перспектива жить вместе, создать семью, воспитывать детей. Такие мужчины станут надежным плечом в тяжелой ситуации. Ответственность также затрагивает финансовую сферу.

Чтобы оценить, насколько целеустремленный перед вами мужчина, задайте ему вопрос: «Что у него изменилось за 1−2 года жизни?» Это позволит понять, умеет ли человек ставить перед собой и достигать цели, или же он привык находиться в зоне своего комфорта. Если нет очевидного роста и динамики, это говорит об отсутствии целеустремленности.

Надежность по важности можно сравнить с ответственностью. Это возможность положиться на человека в тяжелую минуту. Если ваш мужчина надежный, то вы ощущаете его поддержку, понимаете, что он выполнит свои обещания, не будет пятиться назад, бросать слова на ветер.

Во время общения также обратите внимание, как человек относится к своей семье — родителям, братьям и сестрам. Если есть негативные установки, то не стоит тратить время на перевоспитание, если вы не квалифицированный психолог. Если вы планируете в будущем создавать семью, то обратите внимание на отношение к детям, на методы воспитания, которых он придерживается. Если у вас не совпадает мнение в основных аспектах, то в дальнейшем на этом фоне могут возникать конфликты и неразрешимые ситуации.

Последний пункт в списке — финансовая составляющая. Тревожный звонок, если парень полагает, что деньги должны «упасть с неба», что богатым людям просто повезло. Это говорит о том, что он не готов прикладывать сил, чтобы обеспечить финансовую стабильность себе и своей будущей семье. Полагаться на волю случая — слабая позиция.

Заключение

Сложно в первые дни знакомства понять, какой мужчина перед вами, где его сильные и слабые стороны. Не спишите давать ошибочную оценку, но обращайте на описанные выше моменты внимание, чтобы со временем у вас сложилась четкая картинка.