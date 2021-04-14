Какие опасности подстерегают владельцев дебетовых карт, рассказал эксперт

Все уже привыкли с осторожностью относиться к кредитным картам, хотя «попасть на кредит» могут и держатели дебетовых карт.

Неприятный сюрприз дебетовая карта может преподнести в случае технического овердрафта, то есть непреднамеренного перерасхода средств, рассказал NEWS.ru управляющий партнер одной из инвестиционных компаний Эдуард Бугров.

«Денежные средства на счету отображаются мгновенно, и человек уверен, что может свободно расплачиваться картой. На самом деле деньги зачисляются только через 1−3 дня, и все эти дни пользователь карты рассчитывается за счет кредитных средств. Неприятность проявляется в виде процентов, которые придется выплатить банку», — пояснил эксперт.

В ряде случаев вернуть себе эти деньги можно, но придется потратить на это время силы и нервы.