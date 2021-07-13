Какие преимущества даёт личный кабинет клиента АО «Алтайэнергосбыт»

ЛКК доступен на официальном сайте АО «Алтайэнергосбыт» и в бесплатном мобильном приложении, которое по запросу «Алтайэнергосбыт» можно скачать на платформах App Store и Google Play.
После простой регистрации станут доступны множество функций:
- Оплата счетов онлайн;
- Передача показаний приборов учёта;
- Управление сразу несколькими лицевыми счетами;
- Просмотр истории начислений и оплат;
- Заказ энергосервисных услуг;
- Подписка на электронную квитанцию;
- Консультация специалиста.
Кроме того, в ЛКК можно ещё существенно экономить. В нем действует дополнительный сервис — Кабинет подарков, который позволяет приобретать товары со скидкой и кэшбэком 30% в таких крупных торговых сетях, как «Спортмастер», «М.Видео», «Летуаль», «МТС», «Дочки-Сыночки, «Читай-город» и других.