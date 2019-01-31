Какие участки теплосетей заменят в Рубцовске в 2019 году

Более трех километров сетей отопления и горячего водоснабжения заменит Сибирская генерирующая компания в Рубцовске в 2019 году. Перекладка трубопроводов будет проводиться на шести участках в разных районах города. Работы намечены на межотопительный период.

На проведение всех запланированных работ компания направит более 19,6 млн рублей.

400 метров тепловой сети будет переложено на улице Алтайской между домами № 11 и № 13. Еще 800 метров трубопроводов отопления и 400 метров теплосети горячего водоснабжения заменят на участке от тепловой камеры на пересечении улиц Алтайской и Светлова до тепловой камеры, находящейся с юго-восточной стороны стадиона «Спарта».

Карта. ООО «Сибирская генерирующая компания» Карта. ООО «Сибирская генерирующая компания»

Олег Семеньков,

заместитель директора по эксплуатации тепловых сетей рубцовского подразделения СГК:

Участок около спортивной школы был выбран не случайно. По просьбе администрации города в этом году мы отремонтируем теплосеть вблизи места расположения будущего «Ледового дворца», чтобы в дальнейшем не нарушать проведённое на этой территории благоустройство.

Еще два участка капитально отремонтируют в центральной части города на проспекте Ленина: 300 метров сетей отопления между домами № 38 и № 40 и 330 метров сетей горячего водоснабжения между многоэтажками под номерами № 40 и № 46.

Карта. ООО «Сибирская генерирующая компания» Карта. ООО «Сибирская генерирующая компания»

В западной части Рубцовска будет проведён капитальный ремонт 600 метров тепловой сети на улице Мичурина в границах улиц Ростовская и Одесская.

На юге города 170 метров трубопровода отопления и 90 метров теплосети горячего водоснабжения поменяют на участке между домами № 201А и № 203Б на проспекте Ленина.