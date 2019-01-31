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Какие участки теплосетей заменят в Рубцовске в 2019 году

Более трех километров сетей отопления и горячего водоснабжения заменит Сибирская генерирующая компания в Рубцовске в 2019 году. Перекладка трубопроводов будет проводиться на шести участках в разных районах города. Работы намечены на межотопительный период.

Ремонт труб.
Ремонт труб.
Олег Богданов

На проведение всех запланированных работ компания направит более 19,6 млн рублей.

400 метров тепловой сети будет переложено на улице Алтайской между домами № 11 и № 13. Еще 800 метров трубопроводов отопления и 400 метров теплосети горячего водоснабжения заменят на участке от тепловой камеры на пересечении улиц Алтайской и Светлова до тепловой камеры, находящейся с юго-восточной стороны стадиона «Спарта».

Карта.
Карта.
ООО «Сибирская генерирующая компания»
Карта.
Карта.
ООО «Сибирская генерирующая компания»

Олег Семеньков,
заместитель директора по эксплуатации тепловых сетей рубцовского подразделения СГК:

Участок около спортивной школы был выбран не случайно. По просьбе администрации города в этом году мы отремонтируем теплосеть вблизи места расположения будущего «Ледового дворца», чтобы в дальнейшем не нарушать проведённое на этой территории благоустройство.

Еще два участка капитально отремонтируют в центральной части города на проспекте Ленина: 300 метров сетей отопления между домами № 38 и № 40 и 330 метров сетей горячего водоснабжения между многоэтажками под номерами № 40 и № 46.

Карта.
Карта.
ООО «Сибирская генерирующая компания»
Карта.
Карта.
ООО «Сибирская генерирующая компания»

В западной части Рубцовска будет проведён капитальный ремонт 600 метров тепловой сети на улице Мичурина в границах улиц Ростовская и Одесская.

На юге города 170 метров трубопровода отопления и 90 метров теплосети горячего водоснабжения поменяют на участке между домами № 201А и № 203Б на проспекте Ленина.

Карта.
Карта.
ООО «Сибирская генерирующая компания»
Карта.
Карта.
ООО «Сибирская генерирующая компания»
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