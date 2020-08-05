— Лариса Александровна, как для риэлторов Барнаула прошел период самоизоляции? Как, на ваш взгляд, вел себя рынок недвижимости?

— Период самоизоляции мы пережили достаточно уверенно. Сначала на рынке наблюдалась тенденция снижения количества сделок. Это было вполне закономерно. С одной стороны, падение можно было объяснить тем, что и продавцы, и покупатели пытались привыкнуть к новым условиям, осознать, что произошло и как дальше жить. С другой — мы же ждали изменений в указ губернатора, которые позволили бы нашей отрасли работать.

10 апреля Виктор Томенко внес изменения в свой указ и разрешил нам работать с соблюдением всех мер профилактики. После этого рынок недвижимости в Барнауле начал оживать, что вселило в нас определенную надежду. Но кардинальным образом рынок изменился, когда на него зашли ресурсы господдержки. В первую очередь имею в виду программу льготной ипотеки под 6%.

Банки, надо отдать им должное, быстро сориентировались и направили значительную часть ресурсов на реализацию этой программы. Следом такие же программы во взаимодействии с банками приняли уже сами застройщики, после чего условия по ипотеке на рынке выровнялись для всех категорий заемщиков.

В результате всех этих действий активность покупателей стала очень высокой, и у нас в апреле-мае было зафиксировано рекордное число сделок. Июнь, кстати, тоже получился очень хорошим.

Фото Анны Зайковой

— Может быть, просто в условиях неопределенности люди решили инвестировать в самый надежный источник сохранения капитала — в недвижимость?

— Этот фактор тоже нельзя сбрасывать со счетов. Возможно, часть клиентов исходила из того, что нужно сохранить свои сбережения от возможных потерь и создать семейный фундамент на будущее. В любом случае по количеству сделок рынок вырос примерно в полтора раза.

— Это очень высокий показатель. А как осуществлялись все необходимые процедуры проведения сделки в условиях самоизоляции?

— Конечно, использование онлайн-технологий значительно выросло. Объекты снимали на видео, первоначально показывали клиентам в сервисах Zoom, WhatsApp или Skype. По видео­связи даже подписывались договоры на оказание риэлторских услуг. А далее, если объект вызывал интерес у потенциального покупателя, мы устраивали непосредственный осмотр. Не посмотрев квартиру, никто покупать ее не будет. Хотя случаи полного оформления сделок в режиме онлайн в России были.

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— А как происходит оформление сделки в банке и регцентре?

— Я бы отметила, что банки, которые до пандемии активно развивали сервисы электронной регистрации, подготовились очень хорошо. Во многом благодаря этому сервису в апреле-мае несколько банков уверенно выдвинулись в лидеры по выдаче ипотек в крае. Большинство процедур проводились там в электронном виде.

— Как тенденция роста рынка недвижимости отразилась на цене?

— Цены однозначно повысились и на первичном, и на вторичном рынках недвижимости. По нашим оценкам, примерно на 10−15%. Был застройщик, который в этот период повышал стоимость своих объектов два раза. И здесь необходимо понимать, что если в новостройках цена растет, то следом она поднимется и на вторичном рынке.

Фото Дмитрия Лямзина

— И все-таки, почему люди так массово начали скупать квартиры? Вы уже сказали про ипотеку и сохранение сбережений. А еще?

— Покупателями двигало несколько мотивов. Безусловно, один из них — улучшение жилищных условий. Кто-то воспользовался ситуацией и сумел купить квартиру побольше.

Еще одна тенденция — переезд в частный дом. Загородная недвижимость стала вообще сегодня в тренде. И оказалось, что выбор у покупателей достаточно большой — коттеджных поселков в пригороде Барнаула много.

Третий мотив — рефинансирование. Многие клиенты воспользовались текущим периодом, чтобы снизить финансовую нагрузку. Это было вполне закономерно, потому что кто-то не вышел на работу в самоизоляции, у кого-то сократились доходы. Все это повлекло за собой финансовые трудности. Но банки в ответ предложили клиентам провести процедуру рефинансирования.

Фото Дмитрия Лямзина

— Какие жилые комплексы Барнаула являются сегодня наиболее востребованными среднестатистическими жителями города?

— Их достаточно много. Назову прежде всего ЖК «Матрешки», «Краски» и «Питер», «Лапландия», «Норд» в Индустриальном районе. В центре можно выделить проекты «Столичный» и «Большая Медведица». Еще бы отметила новостройки в районе пер. Ядринцева, ул. Челюскинцев и на Змеиногорском тракте.

— Что бы вы пожелали алтайским строителям накануне профессионального праздника?

— Профессионализм специалистов строительной отрасли в Алтайском крае не подвергается сомнению. Поэтому от имени Союза риэлторов я бы пожелала как можно больше ярких интересных проектов, активного сотрудничества и неиссякаемого потока клиентов.