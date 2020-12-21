Какими будут ювелирные бутики будущего

Чего хочет современный покупатель в ювелирном салоне? Об этом и многом другом рассказывает учредитель Ассоциации «Национальные ювелирные бренды России», издатель Ювелирного журнала JEWELRY GARDEN, владелец Ювелирного дома «ЭЛИТА» в Белокурихе Оксана Некрасова .

— Оксана, каким останется в памяти для вас этот необычный 2020-й? И как он сказался на ювелирной отрасли?

— В целом для меня он запомнится тем же, чем и для остальных… А если серьезно, то это был очень трансформирующий год. Для всех нас. И на персональном, личностном уровне, и в глобальном экономическом плане. Ювелирную индустрию мировая ситуация определенно встряхнула. Нам пришлось учиться, перестраивать свои планы, переносить мероприятия, искать новые форматы работы. Вместе с тем мы много приобрели. Ковид стал некой точкой бифуркации для общества в целом. Глобальные результаты изменений, конечно же, мы увидим позднее. Но первые ласточки уже полетели.

— Какие изменения в своей сфере вы уже наблюдаете? Какие тренды набирают обороты?

Оксана Некрасова

— Вы знаете, ювелирный мир как будто расширился. Он стал еще более многогранным. Раньше (а я в ювелирном бизнесе 30 лет) мы могли наблюдать несколько основных, лидирующих тенденций, которые развивались закономерно. Сейчас одновременно и, что самое интересное, гармонично сосуществуют противоположные тренды:

классические драгоценности от крупных производителей соседствуют с авторскими коллекциями;

минимализм идет рука об руку со стейт­ментом ( массивные , «громкие» украшения);

массивные «громкие» украшения); в индустрии используют микс драгоценных и нетрадиционных для ювелирных изделий материалов;

одновременно сильны и футуризм , и приверженность нацио­нальным традициям.

— Сейчас очень сложно планировать что-то в долгосрочной перспективе, но все же: каким вы видите будущее для ювелирного бизнеса? И как будет развиваться Ювелирный дом «ЭЛИТА»?

— Происходит дробление крупного бизнеса, это мировая тенденция. Появляются мелкосерийные коллекции. Покупатель тоже меняется, он ожидает индивидуальной работы с ним как от нас, так и от производителя. Отсюда и востребованность авторских ювелирных изделий.

В сознании людей развивается понятие «ювелирный гардероб» (я иногда об этом пишу в своем Instagram). Человек образовывается, он хочет иметь функцио­нальный гардероб, капсульный, как сейчас говорят. Где все гармонично — и одежда, и аксессуары. Украшения — это и тонкий штрих, и первая скрипка, если захотите. Сейчас ювелирные аксессуары — это способ сказать миру, кто ты, а не какой ты. Все стало сложнее и интереснее.

Ювелирные изделия Ювелирный дом «ЭЛИТА» Ювелирные изделия Ювелирный дом «ЭЛИТА» Ювелирные изделия Ювелирный дом «ЭЛИТА»

Отсюда еще одна тенденция — ювелирные бутики, скорее всего, станут своего рода фэшн-пространствами, где происходят показы новых коллекций, встречи со стилистами, тематические события, выставки. Здесь рядом с украшениями будут представлены другие аксессуары — сумки, очки, шелковые платки, духи и прочее с присутст­вием в них ювелирных элементов. Ювелирный дом «ЭЛИТА» в Белокурихе уже это практикует. Сейчас мы понимаем, что будущее бизнеса в целом — за комьюнити, за сообществом адвокатов бренда.

Я стараюсь посещать международные и российские ювелирные выставки и конференции, поэтому мы идем в ногу со временем. В прошлом году Ювелирный дом «ЭЛИТА» принял участие в международном конкурсе «Лучший ювелирный магазин года» и одержал победу в номинации «Лучший салон премиум-класса».

— Скажите, сохранилось ли сейчас у людей желание радовать себя и близких ювелирными подарками? Казалось бы, ситуация в мире не способст­вует…

— Я даже больше скажу — оно приросло! В сложные времена люди как никогда стремятся быть ближе к родным, ценят семейный круг, хотят радовать близких. Ювелирные украшения всегда были и останутся особенным подарком. Это и память, и высокие эмоции, и впечатления… Каждый раз, когда мы надеваем что-то особенное, вспоминаем того, кто нам это подарил. Это волшебные мгновения, и они намного-намного выше бурь, которые происходят в мире.

г. Белокуриха