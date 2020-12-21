Какими будут ювелирные бутики будущего

— Оксана, каким останется в памяти для вас этот необычный 2020-й? И как он сказался на ювелирной отрасли?
— В целом для меня он запомнится тем же, чем и для остальных… А если серьезно, то это был очень трансформирующий год. Для всех нас. И на персональном, личностном уровне, и в глобальном экономическом плане. Ювелирную индустрию мировая ситуация определенно встряхнула. Нам пришлось учиться, перестраивать свои планы, переносить мероприятия, искать новые форматы работы. Вместе с тем мы много приобрели. Ковид стал некой точкой бифуркации для общества в целом. Глобальные результаты изменений, конечно же, мы увидим позднее. Но первые ласточки уже полетели.
— Какие изменения в своей сфере вы уже наблюдаете? Какие тренды набирают обороты?
— Вы знаете, ювелирный мир как будто расширился. Он стал еще более многогранным. Раньше (а я в ювелирном бизнесе 30 лет) мы могли наблюдать несколько основных, лидирующих тенденций, которые развивались закономерно. Сейчас одновременно и, что самое интересное, гармонично сосуществуют противоположные тренды:
- классические драгоценности от крупных производителей соседствуют с авторскими коллекциями;
- минимализм идет рука об руку со стейтментом (массивные, «громкие» украшения);
- в индустрии используют микс драгоценных и нетрадиционных для ювелирных изделий материалов;
- одновременно сильны и футуризм, и приверженность национальным традициям.
— Сейчас очень сложно планировать что-то в долгосрочной перспективе, но все же: каким вы видите будущее для ювелирного бизнеса? И как будет развиваться Ювелирный дом «ЭЛИТА»?
— Происходит дробление крупного бизнеса, это мировая тенденция. Появляются мелкосерийные коллекции. Покупатель тоже меняется, он ожидает индивидуальной работы с ним как от нас, так и от производителя. Отсюда и востребованность авторских ювелирных изделий.
В сознании людей развивается понятие «ювелирный гардероб» (я иногда об этом пишу в своем Instagram). Человек образовывается, он хочет иметь функциональный гардероб, капсульный, как сейчас говорят. Где все гармонично — и одежда, и аксессуары. Украшения — это и тонкий штрих, и первая скрипка, если захотите. Сейчас ювелирные аксессуары — это способ сказать миру, кто ты, а не какой ты. Все стало сложнее и интереснее.
Отсюда еще одна тенденция — ювелирные бутики, скорее всего, станут своего рода фэшн-пространствами, где происходят показы новых коллекций, встречи со стилистами, тематические события, выставки. Здесь рядом с украшениями будут представлены другие аксессуары — сумки, очки, шелковые платки, духи и прочее с присутствием в них ювелирных элементов. Ювелирный дом «ЭЛИТА» в Белокурихе уже это практикует. Сейчас мы понимаем, что будущее бизнеса в целом — за комьюнити, за сообществом адвокатов бренда.
Я стараюсь посещать международные и российские ювелирные выставки и конференции, поэтому мы идем в ногу со временем. В прошлом году Ювелирный дом «ЭЛИТА» принял участие в международном конкурсе «Лучший ювелирный магазин года» и одержал победу в номинации «Лучший салон премиум-класса».
— Скажите, сохранилось ли сейчас у людей желание радовать себя и близких ювелирными подарками? Казалось бы, ситуация в мире не способствует…
— Я даже больше скажу — оно приросло! В сложные времена люди как никогда стремятся быть ближе к родным, ценят семейный круг, хотят радовать близких. Ювелирные украшения всегда были и останутся особенным подарком. Это и память, и высокие эмоции, и впечатления… Каждый раз, когда мы надеваем что-то особенное, вспоминаем того, кто нам это подарил. Это волшебные мгновения, и они намного-намного выше бурь, которые происходят в мире.
г. Белокуриха
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