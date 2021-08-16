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Какими особенностями обладают матрасы в рулоне

Выбирая новый матрас, мы задумываемся не только о его качестве. Доставка изделия, которое имеет приличные габариты, может обойтись нам недешево. Сейчас у некоторых перевозчиков даже существует отдельная услуга — перевозка матраса. Дополнительные траты многих удерживают от покупки такого вида товара. Производители решили подойти к этой проблеме серьезно и придумали способ, который упростит транспортировку матрасов, сделает ее не такой затратной. Изделие подвергается вакуумированию и уже без воздуха становится легким и мобильным. При этом его скатывают в рулон.

Особенности матрасов в рулоне.
Особенности матрасов в рулоне.
Источник: fabrikamatrasoff.ru

Оборудование позволяет скручивать даже матрасы с независимыми пружинными системами, если это обновленный их вариант с боковым каркасом из ППУ. Матрасы, оставаясь неизмененными по своей ширине, значительно теряют в весе. После вакуумной обработки диаметр рулона беспружинного матраса составляет 36 см, а для пружинных моделей около 50 см. Отличные варианты предлагает магазин https://fabrikamatrasoff.ru/v_rulone.html

Ролл-матрасы отличаются от привычных только способом упаковки. В остальном это те же пружинные и беспружинные модели от разных производителей. Процесс вакуумной обработки и последующая за ним скрутка не вредят качеству изделия.

Распаковка рулонного матраса

Перед распаковкой не поленитесь прочесть инструкцию, описывающую этот процесс, на предмет нюансов. Хотя принцип снятия упаковки у всех производителей примерно одинаковый. Более детальную информацию по этому поводу, если возникнет необходимость, вы можете получить у продавцов-консультантов. Они вам расскажут, как все сделать правильно, чтобы не испортить изделие.

Положительные особенности рулонного матраса:
  • Легкость транспортировки. Теперь скрученные матрасы без проблем можно перевезти в легковом автомобиле и даже в общественном транспорте.
  • Экономия финансов на доставке.
  • Качество и размерные характеристики матраса остаются неизменными после восстановления формы модели.
Недостатки рулонных матрасов:
  • Неприятный запах нового изделия, исчезающий при хорошем проветривании помещения, в котором расправляется матрас.
  • Снимать вакуумную упаковку нужно внимательно и деликатно, чтобы не повредить изделие.
  • Использовать матрас-ролл сразу после распаковки нельзя, необходимо дождаться полного восстановления его формы (24−72 часа).

Матрас в скрученном состоянии может пробыть не более 1−3 месяцев, иначе его наполнение подвергнется деформации. Восстановить форму после распаковки изделие уже не сможет.

Скрутить матрас нельзя дважды. Вернее, можно, но только в условиях производства. В домашних такой процесс невозможен. Хотя есть матрас который можно свернуть и не раз. Это топпер, тонкий беспружинный матрас.

Производителей матрасов много, в каталогах представлен широчайший ассортимент моделей, в том числе, скрученных изделий в вакуумной упаковке. Поэтому вам не составит труда выбрать подходящую именно вам модель. Однако лучше довериться тем изготовителям, продукция которых проверена временем и многими покупателями. Перед покупкой ролл-матраса не забудьте про его сроки хранения в вакуумной упаковке (1−3 месяца). Сейчас матрас в рулоне купить можно на многих онлайн-площадках. Специалисты ответят на все интересующие вас вопросы относительно покупки и помогут определиться с выбором. Продукция предлагается по доступной цене. Если вы серьезно отнесетесь к своему выбору, то сможете подобрать наиболее оптимальный для себя вариант. Он вам прослужит максимально продолжительное время. Выбирайте продукцию хорошо себя зарекомендовавших себя производителей. Тогда вы останетесь довольны результатом.

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