Какими особенностями обладают матрасы в рулоне

Оборудование позволяет скручивать даже матрасы с независимыми пружинными системами, если это обновленный их вариант с боковым каркасом из ППУ. Матрасы, оставаясь неизмененными по своей ширине, значительно теряют в весе. После вакуумной обработки диаметр рулона беспружинного матраса составляет 36 см, а для пружинных моделей около 50 см. Отличные варианты предлагает магазин https://fabrikamatrasoff.ru/v_rulone.html
Ролл-матрасы отличаются от привычных только способом упаковки. В остальном это те же пружинные и беспружинные модели от разных производителей. Процесс вакуумной обработки и последующая за ним скрутка не вредят качеству изделия.
Распаковка рулонного матраса
Перед распаковкой не поленитесь прочесть инструкцию, описывающую этот процесс, на предмет нюансов. Хотя принцип снятия упаковки у всех производителей примерно одинаковый. Более детальную информацию по этому поводу, если возникнет необходимость, вы можете получить у продавцов-консультантов. Они вам расскажут, как все сделать правильно, чтобы не испортить изделие.
- Легкость транспортировки. Теперь скрученные матрасы без проблем можно перевезти в легковом автомобиле и даже в общественном транспорте.
- Экономия финансов на доставке.
- Качество и размерные характеристики матраса остаются неизменными после восстановления формы модели.
- Неприятный запах нового изделия, исчезающий при хорошем проветривании помещения, в котором расправляется матрас.
- Снимать вакуумную упаковку нужно внимательно и деликатно, чтобы не повредить изделие.
- Использовать матрас-ролл сразу после распаковки нельзя, необходимо дождаться полного восстановления его формы (24−72 часа).
Матрас в скрученном состоянии может пробыть не более 1−3 месяцев, иначе его наполнение подвергнется деформации. Восстановить форму после распаковки изделие уже не сможет.
Скрутить матрас нельзя дважды. Вернее, можно, но только в условиях производства. В домашних такой процесс невозможен. Хотя есть матрас который можно свернуть и не раз. Это топпер, тонкий беспружинный матрас.
Производителей матрасов много, в каталогах представлен широчайший ассортимент моделей, в том числе, скрученных изделий в вакуумной упаковке. Поэтому вам не составит труда выбрать подходящую именно вам модель. Однако лучше довериться тем изготовителям, продукция которых проверена временем и многими покупателями. Перед покупкой ролл-матраса не забудьте про его сроки хранения в вакуумной упаковке (1−3 месяца). Сейчас матрас в рулоне купить можно на многих онлайн-площадках. Специалисты ответят на все интересующие вас вопросы относительно покупки и помогут определиться с выбором. Продукция предлагается по доступной цене. Если вы серьезно отнесетесь к своему выбору, то сможете подобрать наиболее оптимальный для себя вариант. Он вам прослужит максимально продолжительное время. Выбирайте продукцию хорошо себя зарекомендовавших себя производителей. Тогда вы останетесь довольны результатом.