Какое алтайское предприятие получило золото международной выставки «Продэкспо»?

Что такое главная продовольственная выставка страны? «Продэкспо» — это бешеный ритм деловых встреч и тематических конференций, новые впечатления от общения, интересные идеи у конкурентов. Выставка охватывает все сегменты продовольственного рынка, объединенные в 28 тематических разделов. Участники — более 2000 компаний из 65 стран мира. Участие в таком масштабном событии не только практическая польза, но и вопрос престижа.

Кульминация выставки «Продэкспо» — церемония награждения победителей на традиционном дегустационном конкурсе «Продэкспо» и в конкурсах «Инновационный продукт» и «Лучший продукт». Всякий раз это волнение перед подведением итогов. «Будут призовые места или нет?» — претендентам заранее неизвестно.

Всё успеть, ничего не пропустить, заметить и выделить важное. Работы много. Именно поэтому компания «Бочкари» отправляет на выставку целую делегацию сотрудников — 20 человек от маркетинга и продаж. Так происходит уже 5 лет подряд и, конечно, в этот, юбилейный для компании «Бочкари» год. Хорошим подарком к 30-летию стали сразу 3 золотых медали, врученные продукции под ТМ «Бочкари» в дегустационном конкурсе «Продэкспо».

Международная выставка «Продэкспо». Источник фото: компания «Бочкари»

Вадим Смагин,

генеральный директор компании «Бочкари»:

Для эффективного позиционирования производственного предприятия нет другого события такого уровня, как «Продэкспо». Эта выставка уникальна для сегмента FMCG. «Продэкспо» — это живое бизнес-сообщество, в котором естественным образом объединяются представители всей цепочки: заводы-производители, компании-дистрибьюторы и конечные потребители. Здесь на деловых площадках выставки также соединяются теория и практика, взаимодействуют специалисты предприятий и эксперты отрасли. Для нас участие в выставке этого года было принципиально важным: в августе «Бочкари» будут отмечать 30-летний юбилей.

Компания «Бочкари». Источник фото: компания «Бочкари»

Наталья Бехтерева,

директор департамента маркетинга «Бочкари»:

«Продэкспо» — яркий способ заявить не только о компании в целом, но и отличный старт-ап для наших новинок. Сразу можно получить и оценку профессиональных судей, и обратную связь от будущих покупателей. Мнение наших дистрибьюторов для нас также очень важно. Присутствуя на выставке в Москве, удобно проводить переговоры и встречи с нашими партнерами по брэндингу и креативу, которые территориально находятся в Центральном федеральном округе. «Продэкспо» — это мини-срез пищевой отрасли, здесь можно почувствовать, чем сейчас живет рынок, уловить его едва наметившиеся тенденции.

Международная выставка «Продэкспо». Источник фото: компания «Бочкари»

Реальная польза от ежегодного участия в «Продэкспо» несомненна. Расширяется географии поставок, каждый год «Бочкари» добавляют в свой список всё новые и новые регионы, где реализуется продукция. Сейчас бочкаревские напитки отправляются в 43 региона страны — от Санкт-Петербурга до Сахалина, от Сургута до Сочи. Кроме точек роста на внутреннем рынке есть возможность увеличения экспортных поставок — на «Продэкспо» приезжают многие представители из стран ближнего и дальнего зарубежья. Охват участников необычайно высок. «Продэкспо» — расширяет возможности работы как с действующими партнерами, так и с новыми, потенциальными клиентами.

Международная выставка «Продэкспо». Источник фото: компания «Бочкари»

Справка

«Продэкспо» признана лучшей выставкой в России по тематике «Продукты питания» по итогам Общероссийского рейтинга выставок. Выставка проводится при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.