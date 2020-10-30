Какой букет сможет удивить любую девушку?

Кому и когда стоит подарить большой букет цветов?
Шикарные букеты-гиганты обычно преподносят с учетом определенных значимых событий:
- запланировано сделать предложение выйти замуж. Обычно такую композицию дарят вместе с кольцом на помолвку, чтобы растопить сердце любимой;
- годовщина свадьбы. Большой или маленький букет — это прекрасная возможность напомнить возлюбленной о чувствах к ней, а также о том, что этот человек очень многое значит для дарителя;
- выписка из роддома. Любая молодая мамочка будет рада такому красивому и роскошному подарку. Она поймет, что ее ценят и любят.
Однако необязательно искать повод для такого подарка. К примеру, с помощью такого жеста мужчина может показать свои чувства, рассказать без слов о том, что чувствует к женщине больше, чем просто симпатию.
Как оформляют большой букет?
В зависимости от того, какое предстоит событие (годовщина свадьбы, День рождения или что-то другое), когда составляют букеты из 101 розы, учитывают разные оттенки, цветы, длинну цветка, а также варианты оформления композиции.
Выделяют несколько распространенных техник во флористике:
- круглая форма. Такого эффекта можно добиться, если составлять букет по спирали. В этом случае за основу используется один цветок. У него в обязательном порядке длинный стебель. Второй будет располагаться немного ниже. И так по спирали собирают пышные композиции из 100 и еще большего количества растений. Такой вариант подходит, когда используют метровые розы;
- цветы одного сорта и с одинаковыми бутонами. Как основа тоже один цветок на длинной ножке. А ниже на 1 см выкладывают по кругу второй ряд. Все остальные ряды будут составлены таким же образом;
- односторонний порядок. В данном случае берут несколько любых цветов с крепкими ножками. Это будет первый ряд. Затем выкладывают покороче другие растения, третий ряд — еще меньше длина и т. д. В итоге получается композиция трапециевидной формы. Возможно оформление в виде треугольника неправильного типа или овала, но такой букет смотрится довольно необычно, поэтому и привлекает сразу взгляд.
Во время составления букета необходимо помнить, что шикарные цветы да еще и в таком количество сами по себе являются украшением, поэтому для них не требуется вспомогательный аксессуар.
Какие цвета подходят для больших композиций?
Обычно клиенты предпочитают огромные букеты в белых и красных оттенках (особенно это касается роз). Это классические варианты, которые символизируют страсть, любовь, нежность, симпатию. Белые к тому же показывают невинность, чистоту помыслов.
Если в планах удивить любимую, то можно отойти от этих стандартных расцветок и использовать другие варианты. К примеру, значения цветов в зависимости от расцветки такие:
- желтые — указывают на яркость, талант и достаток;
- оранжевые — демонстрируют позитив, энтузиазм, гордость;
- розовые — это символизируют восхищение, нежность, привязанность;
- синие — показывают неординарный подход ко всему, придают загадочности.
Современные техники во флористике позволяют сформировать композиции разных цветовых гамм, причем как монохромные, так и разноцветные с применением всей палитры оттенков. Свежие цветы — это настроение на целый день, они будут прекрасным подарком любимой по любому поводу или без него.