Какой букет сможет удивить любую девушку?

Трудно найти человека, которого бы не удивил подаренный ему огромный букет. Такая композиция любого приведет в восторг. Подобный сюрприз — возможность рассказать о собственных чувствах, сделать комплимент, выразить признательность, благодарность, искренность собственных намерений, продемонстрировать в изысканной манере свою нежность.

Кому и когда стоит подарить большой букет цветов?

Шикарные букеты-гиганты обычно преподносят с учетом определенных значимых событий:

запланировано сделать предложение выйти замуж. Обычно такую композицию дарят вместе с кольцом на помолвку , чтобы растопить сердце любимой;

выйти замуж. Обычно такую композицию дарят вместе с кольцом на помолвку чтобы растопить сердце любимой; годовщина свадьбы. Большой или маленький букет — это прекрасная возможность напомнить возлюбленной о чувствах к ней , а также о том , что этот человек очень многое значит для дарителя;

— это прекрасная возможность напомнить возлюбленной о чувствах к ней а также о том что этот человек очень многое значит для дарителя; выписка из роддома. Любая молодая мамочка будет рада такому красивому и роскошному подарку. Она поймет , что ее ценят и любят.

Однако необязательно искать повод для такого подарка. К примеру, с помощью такого жеста мужчина может показать свои чувства, рассказать без слов о том, что чувствует к женщине больше, чем просто симпатию.

Как оформляют большой букет?

В зависимости от того, какое предстоит событие (годовщина свадьбы, День рождения или что-то другое), когда составляют букеты из 101 розы, учитывают разные оттенки, цветы, длинну цветка, а также варианты оформления композиции.

Выделяют несколько распространенных техник во флористике:

круглая форма. Такого эффекта можно добиться , если составлять букет по спирали. В этом случае за основу используется один цветок. У него в обязательном порядке длинный стебель. Второй будет располагаться немного ниже. И так по спирали собирают пышные композиции из 100 и еще большего количества растений. Такой вариант подходит , когда используют метровые розы;

если составлять букет по спирали. В этом случае за основу используется один цветок. У него в обязательном порядке длинный стебель. Второй будет располагаться немного ниже. И так по спирали собирают пышные композиции из 100 и еще большего количества растений. Такой вариант подходит когда используют метровые розы; цветы одного сорта и с одинаковыми бутонами. Как основа тоже один цветок на длинной ножке. А ниже на 1 см выкладывают по кругу второй ряд. Все остальные ряды будут составлены таким же образом;

односторонний порядок. В данном случае берут несколько любых цветов с крепкими ножками. Это будет первый ряд. Затем выкладывают покороче другие растения , третий ряд — еще меньше длина и т. д. В итоге получается композиция трапециевидной формы. Возможно оформление в виде треугольника неправильного типа или овала , но такой букет смотрится довольно необычно , поэтому и привлекает сразу взгляд.

Во время составления букета необходимо помнить, что шикарные цветы да еще и в таком количество сами по себе являются украшением, поэтому для них не требуется вспомогательный аксессуар.

Букет. Источник: buketland.com.ua

Какие цвета подходят для больших композиций?

Обычно клиенты предпочитают огромные букеты в белых и красных оттенках (особенно это касается роз). Это классические варианты, которые символизируют страсть, любовь, нежность, симпатию. Белые к тому же показывают невинность, чистоту помыслов.

Если в планах удивить любимую, то можно отойти от этих стандартных расцветок и использовать другие варианты. К примеру, значения цветов в зависимости от расцветки такие:

желтые — указывают на яркость , талант и достаток;

талант и достаток; оранжевые — демонстрируют позитив , энтузиазм , гордость;

энтузиазм гордость; розовые — это символизируют восхищение , нежность , привязанность;

нежность привязанность; синие — показывают неординарный подход ко всему , придают загадочности.

Современные техники во флористике позволяют сформировать композиции разных цветовых гамм, причем как монохромные, так и разноцветные с применением всей палитры оттенков. Свежие цветы — это настроение на целый день, они будут прекрасным подарком любимой по любому поводу или без него.