Какой мешок для пылесборника вам нужен? Советы профессионала

Итак, вы выбрали переносной пылесос, но всё ещё не знаете, какой использовать мешок для сбора пыли, если таковой предусмотрен. Как и в большинстве того, что касается инструментов, это зависит от конкретики. Давайте рассмотрим основные варианты, для примера рассмотрим строительный пылесос компании FESTOOL.

Какой мешок нужен для сбора влажной грязи?

Вообще не нужен

Мешок в пылесосе используется с одной целью — задерживать мусор. Но разве бак не справляется с этой задачей? Абсолютно справляется. Если вам нужно убрать жидкость, вы не берёте мешок. Большинство людей не ставят мешок в строительный пылесос и для обычной уборки. Они просто опорожняют бак по мере наполнения. Этот вариант работает, но он не всегда лучший. А если вы работаете с бетонной пылью, то без мешка тем более не обойтись.

Свет профессионала: Откажитесь от мешка, если вы собираете жидкость или суспензию.

Что мы рекомендуем для крупного мусора

Пластиковый пакет для сбора пыли

Пластиковые мешки для пылесборника дешевле остальных и хорошо держат грязь. Но кое с чем придётся смириться. Пакет остаётся открытым, поэтому пыль попадает в фильтр и может его забить. У многих пылесосов профессионального уровня есть система автоматической очистки фильтра, и это действительно помогает.

Так как пластик не пропускает воздух, в мешке проделаны вентиляционные отверстия. Эти отверстия позволяют содержимому попадать в бак. Если вы работаете с материалами наподобие свинцовой краски или бетонной пыли, которые не должны оставаться снаружи, это может создать проблему. Вторая проблема состоит в том, что пыль может вылетать, когда вы снимаете верх, чтобы убрать пакет.

Пластиковые пакеты более всего подходят для сбора такого мусора, как стружка и бетонные обломки. Под действием силы тяжести они падают на дно и, как правило, там и остаются. Пластик более устойчив к разрыву, чем бумага или нетканый материал.

Совет профессионала: Используйте пластиковый мешок для уборки крупного сухого мусора, а не мелкой пыли.

Какой мешок нужен для сбора бетонной пыли?

Мешок из нетканого синтетического материала ( флиса)

Синтетический мешок пропускает воздух точно так же, как фильтр. Практически, этот мешок выполняет предварительную фильтрацию и очень удобен по нескольким причинам. К его единственному большому отверстию подсоединяется шланг, а остальная часть полностью закрыта. Когда вы снимаете пылесборник, вы просто закрываете отверстие для шланга, и дело сделано.

Поскольку мешок не остаётся в баке открытым, как полиэтиленовый пакет, большая часть собираемого мусора никогда не достигает основного фильтра. Это продлевает срок службы фильтра и обеспечивает более стабильную работу. При использовании пылесоса без системы автоматической очистки фильтра нетканый мешок определенно помогает достичь лучших результатов.

Обратная сторона в том, что за флисовые мешки вы заплатите больше, и их легче проткнуть, чем пластиковые пакеты.

Совет профессионала: используйте пылесборник из нетканого материала для сбора сухого мелкого мусора и для всех прочих работ, если у вас нет автоматической очистки фильтра.

Лучший пылесборник для опилок

Бумажный мешок

Бумажные мешки для сбора пыли имеют те же достоинства, что и флисовые. Они удерживают строительный мусор лучше, чем пластиковые, и работают, как предварительный фильтр. К тому же, они дешевле, чем флисовые. Но они из бумаги, поэтому их легче порвать или проколоть. Бумага — это ещё один вариант для пылесосов без функции автоматической очистки фильтра.

Совет профессионала: Используйте бумажный мешок для сбора мелкого сухого мусора, если вы уверены, что там нет ничего такого, что может проткнуть бумагу.

Примечание о соответствии Правилам OSHA

Любопытно, что Управление по охране труда OSHA, похоже, не даёт никаких указаний относительно того, какие мешки использовать в пылесосах. Хотя это означает, что пластиковые пакеты в игре, мы рекомендуем не использовать их для сбора бетонной пыли. Как только вы откроете верхнюю часть, оттуда развеется верхний слой содержимого, что может сразу же привести к ситуации, нарушающей требования OSHA. Нетканый материал действительно лучший выбор для бетона.

Источник: prom-mechok.ru