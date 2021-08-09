Какой мешок для пылесборника вам нужен? Советы профессионала

Какой мешок нужен для сбора влажной грязи?
Вообще не нужен
Мешок в пылесосе используется с одной целью — задерживать мусор. Но разве бак не справляется с этой задачей? Абсолютно справляется. Если вам нужно убрать жидкость, вы не берёте мешок. Большинство людей не ставят мешок в строительный пылесос и для обычной уборки. Они просто опорожняют бак по мере наполнения. Этот вариант работает, но он не всегда лучший. А если вы работаете с бетонной пылью, то без мешка тем более не обойтись.
Свет профессионала: Откажитесь от мешка, если вы собираете жидкость или суспензию.
Что мы рекомендуем для крупного мусора
Пластиковый пакет для сбора пыли
Пластиковые мешки для пылесборника дешевле остальных и хорошо держат грязь. Но кое с чем придётся смириться. Пакет остаётся открытым, поэтому пыль попадает в фильтр и может его забить. У многих пылесосов профессионального уровня есть система автоматической очистки фильтра, и это действительно помогает.
Так как пластик не пропускает воздух, в мешке проделаны вентиляционные отверстия. Эти отверстия позволяют содержимому попадать в бак. Если вы работаете с материалами наподобие свинцовой краски или бетонной пыли, которые не должны оставаться снаружи, это может создать проблему. Вторая проблема состоит в том, что пыль может вылетать, когда вы снимаете верх, чтобы убрать пакет.
Пластиковые пакеты более всего подходят для сбора такого мусора, как стружка и бетонные обломки. Под действием силы тяжести они падают на дно и, как правило, там и остаются. Пластик более устойчив к разрыву, чем бумага или нетканый материал.
Совет профессионала: Используйте пластиковый мешок для уборки крупного сухого мусора, а не мелкой пыли.
Какой мешок нужен для сбора бетонной пыли?
Мешок из нетканого синтетического материала (флиса)
Синтетический мешок пропускает воздух точно так же, как фильтр. Практически, этот мешок выполняет предварительную фильтрацию и очень удобен по нескольким причинам. К его единственному большому отверстию подсоединяется шланг, а остальная часть полностью закрыта. Когда вы снимаете пылесборник, вы просто закрываете отверстие для шланга, и дело сделано.
Поскольку мешок не остаётся в баке открытым, как полиэтиленовый пакет, большая часть собираемого мусора никогда не достигает основного фильтра. Это продлевает срок службы фильтра и обеспечивает более стабильную работу. При использовании пылесоса без системы автоматической очистки фильтра нетканый мешок определенно помогает достичь лучших результатов.
Обратная сторона в том, что за флисовые мешки вы заплатите больше, и их легче проткнуть, чем пластиковые пакеты.
Совет профессионала: используйте пылесборник из нетканого материала для сбора сухого мелкого мусора и для всех прочих работ, если у вас нет автоматической очистки фильтра.
Лучший пылесборник для опилок
Бумажный мешок
Бумажные мешки для сбора пыли имеют те же достоинства, что и флисовые. Они удерживают строительный мусор лучше, чем пластиковые, и работают, как предварительный фильтр. К тому же, они дешевле, чем флисовые. Но они из бумаги, поэтому их легче порвать или проколоть. Бумага — это ещё один вариант для пылесосов без функции автоматической очистки фильтра.
Совет профессионала: Используйте бумажный мешок для сбора мелкого сухого мусора, если вы уверены, что там нет ничего такого, что может проткнуть бумагу.
Примечание о соответствии Правилам OSHA
Любопытно, что Управление по охране труда OSHA, похоже, не даёт никаких указаний относительно того, какие мешки использовать в пылесосах. Хотя это означает, что пластиковые пакеты в игре, мы рекомендуем не использовать их для сбора бетонной пыли. Как только вы откроете верхнюю часть, оттуда развеется верхний слой содержимого, что может сразу же привести к ситуации, нарушающей требования OSHA. Нетканый материал действительно лучший выбор для бетона.
Источник: prom-mechok.ru