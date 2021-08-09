Какой SSL-сертификат выбрать для сайта?

Какие бывают SSL-сертификаты
SSL-сертификаты классифицируют по следующим параметрам: типу проверки и количеству доменов и поддоменов, на которые его можно установить. Расскажем более детально о каждом.
Существуют три типа проверки или, иными словами, уровня валидации, которые соответствуют степени защиты, обеспечиваемой сертификатом:
- С проверкой домена, DV SSL-сертификат, идеально подходит для небольших блогов или веб-сайтов. Центр сертификации проверяет владение доменным именем, но не компанию, которой оно принадлежит. Выпускается в течение нескольких минут.
- С проверкой компании, OV SSL-сертификат, предназначен для коммерческих сайтов и тех, где запрашиваются личные данные. Кроме валидации доменного имени, центр сертификации также проводит проверку принадлежности домена организации с помощью общедоступных баз данных. Выпускается в течение нескольких дней.
- С расширенной проверкой компании, EV SSL-сертификат, лучше всего подходят для государственных учреждений, коммерческих сайтов и корпораций, которые имеют дело с данными высокого риска: медицинские записи, банковская информация или номера социального страхования. В дополнение ко всем шагам аутентификации для DV и OV SSL-сертификатов, EV требуют проверки фактического существования организации. Как результат посетитель сайта может быть уверен, что приобретает товар у зарегистрированной компании, а не мошенника.
Каждый из этих сертификатов гарантирует зашифрованное соединение, однако на разном уровне. Сайты с DV и OV SSL-сертификатами выглядят одинаково в браузере:
А вот EV SSL-сертификат гарантирует добавление имени вашей компании в браузерную строку:
Теперь разберемся с количеством доменов и поддоменов, на которые SSL-сертификат можно установить. Существуют следующие типы:
- SSL-сертификат для одного домена. Наименее дорогой, однако защитит соединение только для одного домена, например example.com.
- SSL-сертификат c защитой поддоменов, также известный как Wildcard SSL. Позволяет защитить неограниченное количество поддоменов первого уровня. То есть, с Wildcard SSL вы шифруете соединение не только для example.com, но и blog.example.com, status.example.com и order.example.com, и т.д. Удобен тем, что не нужно покупать огромное количество SSL-сертификатов отдельно для каждого поддомена.
- Мультидоменный SSL-сертификат защищает несколько доменов. Купив один SSL-сертификат, вы шифруете соединение и для example.com, и mydomain.org.
Выберите свой SSL-сертификат на основе необходимого типа проверки и количества доменов, а затем перейдите к анализу особенностей существующих опций.
Основные характеристики SSL-сертификата
При выборе SSL-сертификата также обратите внимание на:
- Стоимость. Прежде чем вкладывать деньги, оцените свой бюджет. Чем комплекснее ваш сайт, тем больше вам придется заплатить за сертификат. Более того стоимость SSL-сертификата на рынке варьируется.
- Гарантия. Как и любой вид страхования, сертификаты SSL значительно различаются по цене в зависимости от объема гарантийного покрытия. Гарантия распространяется только на конечных пользователей. Допустим, человек покупает продукт на защищенном HTTPS-сайте, и это приводит к потере денег. В этом случае конечный пользователь имеет право потребовать компенсацию по гарантии. Центр сертификации покроет убытки в соответствии со своими условиями.
- Распознаваемость браузерами. Не каждый SSL-сертификат поддерживается всеми браузерами и их версиями.
- Статические и динамические уплотнения сайта. Все коммерческие сертификаты снабжены визуальными индикаторами, которые вы можете разместить в любом месте на своем сайте, чтобы еще больше повысить доверие клиентов.
- Служба поддержки. Лучше выбирать компанию, где она доступна 24/7, чтобы помочь вам быстро решить любые проблемы.
Когда определили свои потребности на основе вышеперечисленных характеристик, вы готовы приобрести SSL-сертификат. Однако если вы все еще сомневаетесь, SSL-сертификат для домена (DV) — лучший выбор для старта.
Теперь вы знаете, какие бывают SSL-сертификаты. Надеемся, вы также нашли практические советы о том, как выбрать подходящий SSL-сертификат.