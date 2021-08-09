Какой SSL-сертификат выбрать для сайта?

Чтобы вы могли принять правильное решение, рассмотрим, какие бывают SSL-сертификаты и на что стоит обращать внимание при покупке.

Вы готовы приобрести SSL-сертификат, но вариантов так много. Как выбрать подходящий для своего веб-сайта?

Какие бывают SSL-сертификаты

SSL-сертификаты классифицируют по следующим параметрам: типу проверки и количеству доменов и поддоменов, на которые его можно установить. Расскажем более детально о каждом.

Существуют три типа проверки или, иными словами, уровня валидации, которые соответствуют степени защиты, обеспечиваемой сертификатом:

С проверкой домена , DV SSL-сертификат , идеально подходит для небольших блогов или веб-сайтов. Центр сертификации проверяет владение доменным именем , но не компанию , которой оно принадлежит. Выпускается в течение нескольких минут.

, DV SSL-сертификат идеально подходит для небольших блогов или веб-сайтов. Центр сертификации проверяет владение доменным именем но не компанию которой оно принадлежит. Выпускается в течение нескольких минут. С проверкой компании , OV SSL-сертификат , предназначен для коммерческих сайтов и тех , где запрашиваются личные данные. Кроме валидации доменного имени , центр сертификации также проводит проверку принадлежности домена организации с помощью общедоступных баз данных. Выпускается в течение нескольких дней.

, OV SSL-сертификат предназначен для коммерческих сайтов и тех где запрашиваются личные данные. Кроме валидации доменного имени центр сертификации также проводит проверку принадлежности домена организации с помощью общедоступных баз данных. Выпускается в течение нескольких дней. С расширенной проверкой компании, EV SSL-сертификат , лучше всего подходят для государственных учреждений , коммерческих сайтов и корпораций , которые имеют дело с данными высокого риска: медицинские записи , банковская информация или номера социального страхования. В дополнение ко всем шагам аутентификации для DV и OV SSL-сертификатов , EV требуют проверки фактического существования организации. Как результат посетитель сайта может быть уверен , что приобретает товар у зарегистрированной компании , а не мошенника.

Каждый из этих сертификатов гарантирует зашифрованное соединение, однако на разном уровне. Сайты с DV и OV SSL-сертификатами выглядят одинаково в браузере:

Источник: sslcertificate.ru

А вот EV SSL-сертификат гарантирует добавление имени вашей компании в браузерную строку:

Источник: sslcertificate.ru

Теперь разберемся с количеством доменов и поддоменов, на которые SSL-сертификат можно установить. Существуют следующие типы:

SSL-сертификат для одного домена. Наименее дорогой , однако защитит соединение только для одного домена , например example.com.

однако защитит соединение только для одного домена например example.com. SSL-сертификат c защитой поддоменов , также известный как Wildcard SSL. Позволяет защитить неограниченное количество поддоменов первого уровня. То есть , с Wildcard SSL вы шифруете соединение не только для example.com , но и blog.example.com , status.example.com и order.example.com , и т.д. Удобен тем , что не нужно покупать огромное количество SSL-сертификатов отдельно для каждого поддомена.

также известный как Wildcard SSL. Позволяет защитить неограниченное количество поддоменов первого уровня. То есть с Wildcard SSL вы шифруете соединение не только для example.com но и blog.example.com status.example.com и order.example.com и т.д. Удобен тем что не нужно покупать огромное количество SSL-сертификатов отдельно для каждого поддомена. Мультидоменный SSL-сертификат защищает несколько доменов. Купив один SSL-сертификат , вы шифруете соединение и для example.com , и mydomain.org.

Выберите свой SSL-сертификат на основе необходимого типа проверки и количества доменов, а затем перейдите к анализу особенностей существующих опций.

Основные характеристики SSL-сертификата

При выборе SSL-сертификата также обратите внимание на:

Стоимость. Прежде чем вкладывать деньги , оцените свой бюджет. Чем комплекснее ваш сайт , тем больше вам придется заплатить за сертификат. Более того стоимость SSL-сертификата на рынке варьируется.

Прежде чем вкладывать деньги оцените свой бюджет. Чем комплекснее ваш сайт тем больше вам придется заплатить за сертификат. Более того стоимость SSL-сертификата на рынке варьируется. Гарантия. Как и любой вид страхования , сертификаты SSL значительно различаются по цене в зависимости от объема гарантийного покрытия. Гарантия распространяется только на конечных пользователей. Допустим , человек покупает продукт на защищенном HTTPS-сайте , и это приводит к потере денег. В этом случае конечный пользователь имеет право потребовать компенсацию по гарантии. Центр сертификации покроет убытки в соответствии со своими условиями.

Как и любой вид страхования сертификаты SSL значительно различаются по цене в зависимости от объема гарантийного покрытия. Гарантия распространяется только на конечных пользователей. Допустим человек покупает продукт на защищенном HTTPS-сайте и это приводит к потере денег. В этом случае конечный пользователь имеет право потребовать компенсацию по гарантии. Центр сертификации покроет убытки в соответствии со своими условиями. Распознаваемость браузерами . Не каждый SSL-сертификат поддерживается всеми браузерами и их версиями.

. Не каждый SSL-сертификат поддерживается всеми браузерами и их версиями. Статические и динамические уплотнения сайта. Все коммерческие сертификаты снабжены визуальными индикаторами , которые вы можете разместить в любом месте на своем сайте , чтобы еще больше повысить доверие клиентов.

Все коммерческие сертификаты снабжены визуальными индикаторами которые вы можете разместить в любом месте на своем сайте чтобы еще больше повысить доверие клиентов. Служба поддержки. Лучше выбирать компанию , где она доступна 24/7 , чтобы помочь вам быстро решить любые проблемы.

Когда определили свои потребности на основе вышеперечисленных характеристик, вы готовы приобрести SSL-сертификат. Однако если вы все еще сомневаетесь, SSL-сертификат для домена (DV) — лучший выбор для старта.

Теперь вы знаете, какие бывают SSL-сертификаты. Надеемся, вы также нашли практические советы о том, как выбрать подходящий SSL-сертификат.