Какую криптовалюту выбрать для инвестиций в 2022 году

Что вы знаете о криптовалюте, в которую можно инвестировать в ближайшие годы? Биткойн — это первая криптовалюта, выпущенная в 2009 году, после чего появилось много видов криптовалют. Согласно исследованиям, открыто торгуется более 6700 из них. Транзакции защищены и поддерживаются с помощью цифровой бухгалтерской книги «криптографии».

Почему криптовалюта так популярна

За небольшие вложения можно получить огромную прибыль. День ото дня стоимость криптовалюты стремительно растет. Это как раз вариант для тех, кто хочет инвестировать на длительный срок. По состоянию на август 2021 года общая стоимость криптовалюты составляет 2,2 триллиона долларов. Список продолжает расти.

Согласно исследованию рейтингов ведущих криптовалюных бирж, новости касающиеся криптовалют, стали популярными в настоящее время. Таким образом, Биткойн вдохновил и стал прецедентом к принятию маркетинговых стратегий. Более того, обнаруживается, что биткойн — звезда этого шоу, а другие криптовалюты постепенно становятся в центре внимания.

Dogecoin (doge или догикоин) — это криптовалюта, которая начала с самого низа и сумела занять место среди четырех известнейших криптовалют. Но, конечно, все знают, что криптовалюта — это цифровая валюта, в которую пользователи могут инвестировать в надежде получить прибыль. Криптовалюта теперь стала распространенной разменной монетой и одним из наиболее часто используемых финансовых заказов. Новейшие криптовалюты незаменимы в получении прибыли при небольших инвестициях.

Некоторые из криптовалют для инвестиций в 2022 году

Чтобы быть в курсе всех новостей из мира криптовалют, необходимо знать надёжные источники, хороший сайт о криптовалютах. Наблюдается, что несколько криптокойнов работают эффективно, но некоторые из них рекомендуемы к использованию. К ним относятся Биткоин, Догикоин, Биткоин Кэш, Литркоин и Эзерум. Дороже всего стоит Биткойн стоит — 46 411,50 долларов (по данным на 10.09.2021). На этом основании принято считать, что Биткойн не имеет конкуренции. Наряду с этим обнаруживаем, что Биткойн доминирует на рынке 45% и скорее всего не сдаст позиции в ближайшие годы. Догикоин также является предметом разговора в течение долгого времени и, возможно, скоро достигнет вершины. Биткоин Кэш быстрее по сравнению с Биткоин и эффективнее. Литекоин же имеет сверхбыстрое время транзакции, в четыре раза больше, чем у биткойна. Итак, для инвесторов, если какая-либо криптовалюта стала самой близкой, то это Литекоин. Но каждый сам решает, в какой криптовалюте выгодно будет инвестировать в 2022 году. Главное помнить правило: не храните все яйца в одной корзине.