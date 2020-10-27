У каждого, кто выбирает стиральную машину, есть свое представление об идеальной покупке. Одни ищут надежную модель с базовыми функциями, а другие считают, что без управления через приложение на смартфоне не обойтись. Но на какие же параметры обращать внимание в любом случае?

Какую стиральную машину лучше купить. Vyboroved.ru

Тип загрузки и габариты

Перед тем как отправиться в магазин, решите, куда собираетесь поставить машину. От места в ванной комнате зависит тип загрузки:

при вертикальной крышка открывается сверху;

при фронтальной люк находится спереди.

Машины с вертикальной загрузкой выпускаются в стандартном размере. Если же люк находится сбоку, то ширина моделей меняется в пределах 37—60 см. Узкие стиральные машины экономят пространство в ванной комнате, но у них есть недостатки:

при отжиме возникает вибрация;

некоторые модели по факту шире , чем указал производитель.

Полногабаритные машины отличаются вместительностью и обилием функций. Эта бытовая техника рассчитана на семью из 4—5 человек, поэтому в нее можно загрузить до 9 кг вещей. Для компактных стиральных машин показатель составляет в среднем 6 кг, но у некоторых моделей снижается до 3. — согласно Vyboroved.ru

Диаметр люка и материал

При выборе учитывайте размеры люка, чтобы без проблем загружать и доставать белье. Его диаметр не зависит от габаритов бытовой техники: при правильном дизайне от края дверцы до боковой стенки остается пара сантиметров. Чем больше люк, тем удобнее будет доставать мокрые вещи.

В стиральных машинах от надежных брендов дверцы делают из закаленного стекла. Материал выдерживает воздействия высоких температур при обработке вещей паром или стирке при 90 °C. Обращайте внимание, чтобы дверца не нагревалась слишком сильно и не обжигала при прикосновениях.

Тип двигателя: стандартный или инверторный

Машины со стандартным двигателем стоят больше, но не радуют тишиной и надежностью. Альтернативой стало нововведение, которое впервые предложила компания LG. Благодаря ее идее в современных машинах используются инверторные двигатели, что уменьшает шум и вибрацию во время работы. Бренды дают на них отдельную гарантию:

у LG она составляет 10 лет;

у Haier — 12 лет.

Машины со стандартным двигателем издают шум при работе, зато стоят меньше. Покупайте их, если вам не мешают гул и вибрация во время стирки или отжима.

Уровень потребления электроэнергии и воды

Стиральные машины, выпущенные в 2020, относятся к классу потребления А—А +++. Они расходуют 0,13—0,19 КВт/ч на кг, что позволяет экономить на коммунальных услугах. Но производители выпускают модели, заодно потребляющие минимум воды.

Результат достигается благодаря интеллектуальному анализу: техника взвешивает белье и определяет вид ткани. В зависимости от веса вещей и их типа стиральная машина набирает необходимое количество воды. Но такая функция увеличивает цену бытовой техники, поэтому экономия спорна.

Количество программ и функций

Стандартные программы есть у всех стиральных машин: 8 вариантов хватает, если вы не выбираете режим для каждой ткани. Продолжительность базовых циклов меняется в зависимости от модели и производителя. Быстрая стирка занимает 14—30 мин, причем у некоторых машин можно добавить и воздействие паром. Тем же, кто бережно относится к одежде, подойдут модели с 14—15 программами.

Функция отложенного старта пригодится, если вы платите за электричество по ночному тарифу. Вы установите параметры заранее, а машина сама запустится в нужное время. Но позаботьтесь, чтобы у модели был низкий уровень шума, иначе стирать ночью не получится.

Любителям гаджетов понравится бытовая техника, которой можно управлять со смартфона. Они установят приложение, позволяющее дистанционно выбирать параметры стирки. Нужно загрузить вещи, засыпать порошок и указать режим с помощью смартфона. Когда цикл завершится, вы получите уведомление и заберете белье.

Наличие сушки: стоит ли платить

Если машина снабжена сушкой, вам не придется думать, где повесить мокрые вещи. При желании выберите степень влажности, чтобы легче погладить постельное белье. А детские вещи можно высушить полностью, а потом сразу положить их в шкаф.

Именитость бренда: важен ли показатель

Покупатели в магазине часто спрашивают, какой бренд лучше. Но слушать советы консультанта не стоит, ведь тот заинтересован избавиться от залежавшегося товара. По сути разницы в надежности и долговечности в пределах одной ценовой категории не будет: ориентируйтесь на нее, а не на бренд.

За последние 10 лет качество стиральных машин сильно упало. Если вы заплатили за новую технику 250 $, то с большой вероятностью она сломается в день окончания гарантии. Надежнее зарекомендовали себя машины за 700—800 $, но придется сразу отдать ощутимую сумму.