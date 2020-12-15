Календари всех форматов на заказ как дополнение к новогоднему поздравлению

Что такое календарь? Вещь, знакомая каждому. Он есть в каждом смартфоне, но бумажные варианты не выходят из обихода и по сей день благодаря своей практичности. Это популярный вид полиграфической продукции, который так же относят к сувенирной. Календари отражают период времени, напоминают о событиях, помогают в планировании дел, в ведении учета рабочих дней. А еще календарь часто носит не только практическую, но и декоративную или рекламную функцию. Их преподносят партнерам по бизнесу, распространяют среди клиентов и потребителей, дарят на Новый год родственникам.

В coral-print.ru заказывают печать календарей различных видов. При изготовлении печатной продукции на заказ, компания использует самое современное оборудование, стойкие безопасные тонеры, сохраняющие цветность, яркость, контрастность на протяжении длительного времени. Сделать заказ на оптовую или розничную печать календарей можно по телефону +7 495 663-73-81 , либо пишите на почту info@coral-print.ru, чтобы уточнить подробности.

Варианты календарей для коллег , партнеров и близких

Если сравнивать календари с другими печатными изданиями, то заметно, что они длительное время находятся у целевой аудитории под рукой. Если напечатать календари накануне Новогодних праздников и вручить их в подарок, можно достичь следующих целей:

создать недорогую и эффективную рекламу вашей компании;

добиться единого корпоративного стиля на рабочих местах , в филиалах;

в филиалах; сделать подарки партнерам , клиентам , напоминая о себе ежедневно в течение года;

клиентам напоминая о себе ежедневно в течение года; порадовать близких тематическим календарем с личными фото.

Напечатать Календарь можно двумя популярными методам: офсетным и цифровым. Первый вариант используется при печати больших тиражей. Второй актуален при необходимости выполнить корректировку шаблона уже в процессе печати.

Разновидности и применение календарей

В зависимости от назначения, способа использования календари бывают разных форматов. Сейчас популярно изготовление на заказ по шаблону или индивидуальному дизайну. Причем, каждый может создать желаемый календарь на сайте, заказать его изготовление и получить готовую продукцию почтой или курьером.

Наибольшей популярностью пользуются календари следующих видов:

Карманные. Могут использоваться как абонементы в фитнес-клубы , скидочные карты , визитки и так далее. Компактный размер позволяет хранить в бумажнике и всегда иметь под рукой.

скидочные карты визитки и так далее. Компактный размер позволяет хранить в бумажнике и всегда иметь под рукой. Квартальные актуальны в офисах , учреждениях образования , здравоохранения , в отделах кадров. Крепятся к стене. Основной блок состоит из трех листов с календарной сеткой. Вверху или внизу вставка с информацией , фото , и так далее.

учреждениях образования здравоохранения в отделах кадров. Крепятся к стене. Основной блок состоит из трех листов с календарной сеткой. Вверху или внизу вставка с информацией фото и так далее. Настольные в виде домика , трансформеры , перекидные. Занимают мало места , что важно при ограниченном пространстве рабочего стола. Могут содержать фото , рисунки , логотипы , полезную информацию.

трансформеры перекидные. Занимают мало места что важно при ограниченном пространстве рабочего стола. Могут содержать фото рисунки логотипы полезную информацию. Настенные перекидные. Часто выполняются в виде постеров , плакатов разного формата. Обычно один лист занимает один месяц. На каждом развороте можно поместить информацию , фото , логотип , совет на каждый месяц и т.п.

плакатов разного формата. Обычно один лист занимает один месяц. На каждом развороте можно поместить информацию фото логотип совет на каждый месяц и т.п. Настенные в виде постера. Календарная сетка нанесена на изображение либо возможны другие дизайны. Сразу видны все числа года.

Любой вид календаря — это нужный подарок, а в особых случаях и беспроигрышный инструмент рекламы. Не упустите время, успейте заказать оригинальные полиграфические сувениры для партнеров, клиентов, сотрудников и близких!

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