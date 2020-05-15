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16 мая
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Потребитель

Карантин на сухую. В единственном на Алтае закрытом городе люди часами не могут вымыть руки

В Змеиногорске, закрытом на карантин из-за массового заражения коронавирусом, с наступлением тепла серьезно обострились проблемы с водой: как пишет «Змеиногорский вестник», каждый день более половины города днем сидит без воды. Выполнять рекомендации чаще мыть руки, чтобы не заразиться, змеиногорцы могут только ночью.

Змеиногорск.
Змеиногорск.
@zmeinogorskii

Местная водоснабжающая организация объясняет отсутствие воды так: «Водозабор не справляется, так как жители ведут большой разбор воды». Но, резонно указывает автор заметки, люди платят за услугу и должны получать ее в полном объеме.

Отсутствие воды, карантин, кучи мусора и множества других проблем, такова сегодняшняя ситуация в Змеиногорске. Так и хочется спросить: «Сколько же еще людям это все терпеть!» , — пишет издание.

Заметка приводит и цитаты горожан из соцсетей. Вот, например, весьма характерная.

На карантин закрыли, на работу не выпускают, сидим тут как проклятые, еще и без воды. Город, это одно название, и еще цены за свет, воду городские, даже элементарного общественного транспорта нет. Позор, — пишет жителей Змеингорска.

Бельевая веревка, стирка.
Бельевая веревка, стирка.
Открытые источники в Интернете (СС0)

14 мая редакция издания собрала обращения жителей, где нет воды. Они назвали почти 20 улиц. В редакции объяснили, что не во всех домах на этих улица проблемы с водоснабжением, а в ряде вполне конкретных.

Но все же количество тех, кто вынужден вести ночной образ жизни, чтобы помыться и постирать, воспользовавшись централизованным водоснабжением, достаточно велико.

Районная администрация все же обещает решить проблему. Перебои с водоснабжением она объясняет «периодическими ликвидациями порывов водопровода ввиду его износа».

Кран. Вода. В душе.
Кран. Вода. В душе.
СС0

Кроме того, чиновники говорят, что система теплоснабжения в Змеиногорске является закрытой, и разбор воды из системы теплоснабжения запрещен. Но осуществляется. Незаконно. Планы борьбы с незаконным забором воды разработан, но из-за коронавируса отложен.

В настоящий момент администрацией Змеиногорского района совместно с МУП «Водоканал Змеиногорска» ведутся работы по изменению схемы водоснабжения указанных выше улиц, для улучшения ситуации на данном участке водопровода. Для окончательного решения проблемы, проводятся мероприятия по внесению объектов ЖКХ Змеиногорска в краевую адресную инвестиционную программу края для капитального ремонта скважин и водовода.

Некоторые жители города уже призывают обратиться в администрацию президента России.

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