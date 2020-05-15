Карантин на сухую. В единственном на Алтае закрытом городе люди часами не могут вымыть руки

Местная водоснабжающая организация объясняет отсутствие воды так: «Водозабор не справляется, так как жители ведут большой разбор воды». Но, резонно указывает автор заметки, люди платят за услугу и должны получать ее в полном объеме.
Отсутствие воды, карантин, кучи мусора и множества других проблем, такова сегодняшняя ситуация в Змеиногорске. Так и хочется спросить: «Сколько же еще людям это все терпеть!» , — пишет издание.
Заметка приводит и цитаты горожан из соцсетей. Вот, например, весьма характерная.
На карантин закрыли, на работу не выпускают, сидим тут как проклятые, еще и без воды. Город, это одно название, и еще цены за свет, воду городские, даже элементарного общественного транспорта нет. Позор, — пишет жителей Змеингорска.
14 мая редакция издания собрала обращения жителей, где нет воды. Они назвали почти 20 улиц. В редакции объяснили, что не во всех домах на этих улица проблемы с водоснабжением, а в ряде вполне конкретных.
Но все же количество тех, кто вынужден вести ночной образ жизни, чтобы помыться и постирать, воспользовавшись централизованным водоснабжением, достаточно велико.
Районная администрация все же обещает решить проблему. Перебои с водоснабжением она объясняет «периодическими ликвидациями порывов водопровода ввиду его износа».
Кроме того, чиновники говорят, что система теплоснабжения в Змеиногорске является закрытой, и разбор воды из системы теплоснабжения запрещен. Но осуществляется. Незаконно. Планы борьбы с незаконным забором воды разработан, но из-за коронавируса отложен.
В настоящий момент администрацией Змеиногорского района совместно с МУП «Водоканал Змеиногорска» ведутся работы по изменению схемы водоснабжения указанных выше улиц, для улучшения ситуации на данном участке водопровода. Для окончательного решения проблемы, проводятся мероприятия по внесению объектов ЖКХ Змеиногорска в краевую адресную инвестиционную программу края для капитального ремонта скважин и водовода.
Некоторые жители города уже призывают обратиться в администрацию президента России.