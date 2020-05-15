Карантин на сухую. В единственном на Алтае закрытом городе люди часами не могут вымыть руки

В Змеиногорске, закрытом на карантин из-за массового заражения коронавирусом, с наступлением тепла серьезно обострились проблемы с водой: как пишет «Змеиногорский вестник», каждый день более половины города днем сидит без воды. Выполнять рекомендации чаще мыть руки, чтобы не заразиться, змеиногорцы могут только ночью.

Местная водоснабжающая организация объясняет отсутствие воды так: «Водозабор не справляется, так как жители ведут большой разбор воды». Но, резонно указывает автор заметки, люди платят за услугу и должны получать ее в полном объеме.

Отсутствие воды, карантин, кучи мусора и множества других проблем, такова сегодняшняя ситуация в Змеиногорске. Так и хочется спросить: «Сколько же еще людям это все терпеть!» , — пишет издание.

Заметка приводит и цитаты горожан из соцсетей. Вот, например, весьма характерная.

На карантин закрыли, на работу не выпускают, сидим тут как проклятые, еще и без воды. Город, это одно название, и еще цены за свет, воду городские, даже элементарного общественного транспорта нет. Позор, — пишет жителей Змеингорска.

Бельевая веревка , стирка. Открытые источники в Интернете ( СС0)

14 мая редакция издания собрала обращения жителей, где нет воды. Они назвали почти 20 улиц. В редакции объяснили, что не во всех домах на этих улица проблемы с водоснабжением, а в ряде вполне конкретных.

Но все же количество тех, кто вынужден вести ночной образ жизни, чтобы помыться и постирать, воспользовавшись централизованным водоснабжением, достаточно велико.

Районная администрация все же обещает решить проблему. Перебои с водоснабжением она объясняет «периодическими ликвидациями порывов водопровода ввиду его износа».

Кран. Вода. В душе. СС0

Кроме того, чиновники говорят, что система теплоснабжения в Змеиногорске является закрытой, и разбор воды из системы теплоснабжения запрещен. Но осуществляется. Незаконно. Планы борьбы с незаконным забором воды разработан, но из-за коронавируса отложен.

В настоящий момент администрацией Змеиногорского района совместно с МУП «Водоканал Змеиногорска» ведутся работы по изменению схемы водоснабжения указанных выше улиц, для улучшения ситуации на данном участке водопровода. Для окончательного решения проблемы, проводятся мероприятия по внесению объектов ЖКХ Змеиногорска в краевую адресную инвестиционную программу края для капитального ремонта скважин и водовода.

Некоторые жители города уже призывают обратиться в администрацию президента России.