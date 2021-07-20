Впервые держатели карт «Мир» теперь могут рассчитываться через Apple Pay

Сервис Apple Pay, позволяющий расплачиваться в торговых точках с помощью устройств на базе iOS, стал доступен для держателей карт «Мир» сразу нескольких российских банков. Банки готовили этот запуск почти несколько месяцев. К сервису подключаются Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк и другие.

Для того, чтобы настроить Apple Pay на своем смартфоне, держателям карт «Мир» достаточно просто зайти в приложение Wallet на iPhone, нажать на значок плюса и следовать инструкциям, чтобы добавить свою карту.

Функция Apple Pay будет готова к использованию сразу же после привязки карты к iPhone или Apple Watch. При этом пользователи смогут по-прежнему получать все скидки и бонусы, которые предлагают банки.

Покупка посредством сервиса Apple Pay совершается очень легко — чтобы совершить платеж, достаточно просто поднести iPhone или Apple Watch с привязанной картой «Мир» к платежному терминалу.

Важно отметить, что каждая транзакция через Apple Pay имеет надежный уровень защиты, поскольку изначально пользователю необходимо пройти аутентификацию с помощью Face ID, Touch ID или пароля.

Кроме того, также задействуется уникальный одноразовый динамический код безопасности. С Apple Pay клиент может оплачивать покупки в продуктовых магазинах, аптеках, такси, ресторанах, кофейнях и других торговых точках.

Пользователи также могут быстро и удобно совершать покупки с помощью Apple Pay на iPhone, iPad или Mac в приложениях и на сайтах, открытых в браузере Safari. При этом не нужно создавать учетные записи или заполнять длинные платежные формы.

Apple. Олег Богданов

Благодаря Apple Pay упрощается заказ доставки продуктов, оплата покупок в интернет-магазинах, приобретение билетов и прочие транзакции.

В ответ на запрос редакции член правления банка Святослав Островский подчеркивает, что расширение спектра цифровых продуктов и сервисов, доступных клиентам, является стратегической задачей ВТБ.

Святослав Островский,

член правления ВТБ:

Миллионы россиян уже давно привыкли использовать смартфон как основной инструмент для финансовых операций, включая оплату покупок. В общем объеме бесконтактных транзакций доля трат, совершенных клиентами ВТБ с использованием смартфонов, постоянно увеличивается и уже сегодня достигает 60−70%. Со стороны клиентов, в частности тех, кто получает или планирует получать выплаты от государства, мы видим значительный спрос на карты МИР — только наш банк выдал более 10 млн таких карт. Мы ожидаем, что новая опция не только откроет нашим клиентам новый формат бесконтактной оплаты покупок, но и позволит им с легкостью отказаться от «пластика».

Согласно информации ВТБ, чаще всего пользователи Apple Pay расплачиваются смартфонами в продуктовых супермаркетах. На такие операции приходится четверть всего оборота токенизированных операций у владельцев iPhone.

Второе место делят магазины одежды и обуви и заведения общепита, которые занимают примерно по 10% от общего объема транзакций клиентов ВТБ с помощью Apple Pay.

На третьем месте по обороту через платежное приложение Apple приходятся покупки в магазинах электроники и оплата АЗС (порядка 5%). Также у пользователей Apple Pay значительную долю в общем объеме занимает покупка авиабилетов, билетов в кино и театры и оплата транспортных расходов.