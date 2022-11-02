Kaspersky: вредоносную рассылку для «обновления системы» начали присылать мошенники

Специалисты зафиксировали уже несколько тысяч писем. В них предлагают якобы обезопасить устройство от угроз в интернете. Однако, отмечают в «Лаборатории Касперского», на самом деле за этой рекомендацией скрывается троянец-цифровальщик.

В сообщении указывают ссылку на скачивание продукта. После установки пользователи получают код, который «позволяет обнаружить и предотвратить атаку на устройство».

За возвращение доступа к данным злоумышленники просят порядка 1,2 млн рублей.

«Мы призываем пользователей соблюдать бдительность, критически относиться к любым предложениям в сети и позаботиться о цифровой защите своих устройств и данных», — заключает руководитель группы защиты от почтовых угроз в «Лаборатории Касперского» Андрей Ковтун.

Ранее стало известно, что банковские карты россиян не интересуют хакеров.