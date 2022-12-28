28 декабря
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Потребитель

Катать с Tele2: клиенты оператора получат бонусные подъемы в Шерегеше

Сибирь — Tele2, российский оператор мобильной связи, предлагает любителям горнолыжного спорта сэкономить на отдыхе в Шерегеше. В этом сезоне при покупке любого ски-пасса клиенты Tele2 получат подъем в подарок.

Горноложники.
Горноложники.
Фото предоставлено ООО "Т2 Мобайл"

До 30 апреля 2023 года клиенты Tele2 могут воспользоваться бонусом в горнолыжном комплексе «Сектор Е» в Шерегеше. При покупке любого ски-пасса абоненты получат подъем на гондольном подъемнике в подарок. Чтобы воспользоваться предложением, нужно зайти в программу лояльности «Больше» через приложение «Мой Tele2» или сайт оператора, найти интересующую акцию в разделе «Скидки и кешбэк» — «В вашем регионе», нажать на кнопку «Активировать». После этого на телефон придет SMS с промокодом. Его нужно показать на кассе при оплате. Один человек может активировать один промокод в сутки. При этом бонусные подъемы накапливаются: их можно использовать даже в следующем сезоне.

Горноложная трасса.
Горноложная трасса.
Фото предоставлено ООО «Т2 Мобайл»

«Сектор Е» — современный горнолыжный комплекс с одной из самых длинных трасс в Шерегеше и гондольным подъемником. Также на курорте есть отдельный учебный склон с траволатором, детский горнолыжный клуб, экстремальный сноупарк, веревочный парк, хаски-парк и отельный комплекс, доступны услуги профессиональных инструкторов и прокат спортивного снаряжения

Tele2 обеспечивает стабильную голосовую связь и быстрый 4G-интернет на территории всего горнолыжного курорта. Компания регулярно проводит исследования активности гостей Шерегеша для ГАУ «Агентство по туризму Кузбасса». Полученные данные используют для расчетов загрузки горнолыжных комплексов в разные периоды, улучшения инфраструктуры и продвижения курорта.

Горноложная трасса.
Горноложная трасса.
Фото предоставлено ООО «Т2 Мобайл»

Максим Соловьев,
коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2:

— Число туристов, приезжающих в Кузбасс ради спортивного отдыха, растет. В 2022 году таких путешественников стало больше на 20% по сравнению с прошлым годом. При этом больше половины гостей, например, в том же Шерегеше — сибиряки. Мы учли растущую популярность спортивного туризма и в очередной раз приготовили для наших клиентов небольшие бонусы, которые, я уверен, порадуют как постоянных гостей Шерегеша, так и начинающих катальщиков.

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