29 июля
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Потребитель

Катавасия с H&M. Какую «шалость» готовит ритейлер — уйдет он из России или нет

Шведская компания H&M заявила об уходе из России 18 июля. Ритейлер пообещал устроить распродажу вещей, оставшихся на складах, и окончательно свернуть бизнес. Но дальше появился другой план. Какой — в «интригующем» разборе altapress.ru.

H&M. Вывеска.
H&M. Вывеска.
СС0
1
Первый этап: когда H&M приостановил работу?

Из-за спецоперации H&M приостановил работу в РФ 2 марта. При этом в компании сообщили, что ведут диалог с заинтересованными лицами.

2
Как сеть объявила о полном закрытии?

«С учетом текущих проблем с ведением работы и непредсказуемости будущего мы объявляем о решении начать процесс сворачивания бизнеса в стране», — отметили в H&M.

H&amp;M. Вывеска.
H&M. Вывеска.
СС0
3
А как уход объяснило руководство H&M?

Гендиректор H&M Хелена Хельмерссон пояснила: «После тщательного рассмотрения мы считаем невозможным, учитывая текущую ситуацию, продолжать наш бизнес в России».

4
Модный «финал»: H&M обещал распродажу?

Да. В H&M пообещали устроить финальную распродажу. Правда, без скидок.

H&amp;M.
H&M.
СС0

«Процесс открытия будет проходить поэтапно. Мы планируем, что магазины будут открыты до тех пор, пока большая часть стока не будет распродана», — также уточнили в пресс-службе компании.

5
Неожиданно: что теперь говорят в H&M?

Шведская марка ищет нового владельца для российских активов, ссылается РИА Новости на пресс-службу Минпромторга.

Уточняется, что покупателем может стать компания из дружественных стран.

6
Cколько магазинов отдает H&M?

По информации издания, потенциальным покупателям предлагают права аренды примерно на 170 магазинов, распределительный центр площадью 57,7 тыс. кв. м, а также товар общей стоимостью 210 млн долларов.

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