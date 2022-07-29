Из-за спецоперации H&M приостановил работу в РФ 2 марта. При этом в компании сообщили, что ведут диалог с заинтересованными лицами.
«С учетом текущих проблем с ведением работы и непредсказуемости будущего мы объявляем о решении начать процесс сворачивания бизнеса в стране», — отметили в H&M.
Гендиректор H&M Хелена Хельмерссон пояснила: «После тщательного рассмотрения мы считаем невозможным, учитывая текущую ситуацию, продолжать наш бизнес в России».
Да. В H&M пообещали устроить финальную распродажу. Правда, без скидок.
«Процесс открытия будет проходить поэтапно. Мы планируем, что магазины будут открыты до тех пор, пока большая часть стока не будет распродана», — также уточнили в пресс-службе компании.
Шведская марка ищет нового владельца для российских активов, ссылается РИА Новости на пресс-службу Минпромторга.
Уточняется, что покупателем может стать компания из дружественных стран.
По информации издания, потенциальным покупателям предлагают права аренды примерно на 170 магазинов, распределительный центр площадью 57,7 тыс. кв. м, а также товар общей стоимостью 210 млн долларов.