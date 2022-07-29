Да. В H&M пообещали устроить финальную распродажу. Правда, без скидок.

«Процесс открытия будет проходить поэтапно. Мы планируем, что магазины будут открыты до тех пор, пока большая часть стока не будет распродана», — также уточнили в пресс-службе компании.