До свидания, H&M. Почему известный бренд уходит из России, и пройдут ли прощальные распродажи в Барнауле

Шведская компания H&M основана в 1947 году. При этом торговлю в России она начала в 2009-м.
О приостановке работы в России H&M объявил 2 марта. Такое решение шведский ритейлер принял из-за спецоперации.
Тогда в компании подчеркнули, что постоянно оценивают ситуацию и ведут диалог с заинтересованными сторонами.
«С учетом текущих проблем с ведением работы и непредсказуемости будущего мы объявляем о решении начать процесс сворачивания бизнеса в стране», — заявили на сайте H&M Group.
Объяснила предстоящий уход и гендиректор компании Хелена Хельмерссон.
«После тщательного рассмотрения мы считаем невозможным, учитывая текущую ситуацию, продолжать наш бизнес в России», — цитирует ее РБК.
Как сообщили в компании, расходы H&M от ухода из России составят примерно 2 млрд шведских крон, или 190 млн долларов.
Да. За первое полугодие пандемии H&M потерял 22,4 млн долларов, временно закрыв магазины в России, Беларуси и Украине.
Кроме одноименного бренда, компании H&M принадлежат марки COS, Weekday, Monki & Other Stories и Arket.
По информации «Коммерсанта», H&M владеет 4,8 тыс. магазинов в 75 странах. Из них порядка 168 были открыты в России.
Да. Перед окончательным уходом H&M устроит распродажи в России. По предварительной информации, магазины откроют в августе.
«Процесс открытия будет проходить поэтапно. Мы планируем, что магазины будут открыты до тех пор, пока большая часть стока не будет распродана», — пояснили «Известиям» в пресс-службе компании.
Точных дат, когда пройдут распродажи, нет. «Толку» в администрации торгового центра «Арена» сказали, что пока никаких официальных уведомлений от владельцев бренда им не поступало. Площади по-прежнему зарезервированы для них.
«Барнаульские арендаторы не владеют сведениями о том, когда отдел возобновит работу, будет ли финальная распродажа и в какие сроки магазин закроется окончательно», — пишет издание.
На складах H&M хранятся 15 млн вещей, сообщает Telegram-канал Mash.
Нет. Финальные распродажи H&M пройдут без скидок, передает e1.ru.
Работников H&M уволят, но им обещают денежную компенсацию.
«С каждым сотрудников магазина будет проведена индивидуальная беседа и предложен компенсационный пакет. О последнем рабочем дне сотрудник будет предупрежден заранее — за 30 дней до закрытия», — заявили e1.ru в пресс-службе торговой сети.
IKEA также устроила распродажу, но на сайте сети возникли сбои.
Поэтому теперь, чтобы справиться с нагрузкой, время пребывания на нем для выбора покупок ограничили 10−15 минутами. Однако перед этим придется отстоять в виртуальной очереди.
Подробнее о закрытии компании — в нашем материале.