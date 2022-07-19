До свидания, H&M. Почему известный бренд уходит из России, и пройдут ли прощальные распродажи в Барнауле

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«Нет , уходим»: как в H&M объявили о полном закрытии?

«С учетом текущих проблем с ведением работы и непредсказуемости будущего мы объявляем о решении начать процесс сворачивания бизнеса в стране», — заявили на сайте H&M Group.

Объяснила предстоящий уход и гендиректор компании Хелена Хельмерссон.

«После тщательного рассмотрения мы считаем невозможным, учитывая текущую ситуацию, продолжать наш бизнес в России», — цитирует ее РБК.