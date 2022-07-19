19 июля
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Потребитель

До свидания, H&M. Почему известный бренд уходит из России, и пройдут ли прощальные распродажи в Барнауле

Крупный продавец одежды H&M сворачивает бизнес в России, сообщили в компании накануне. Когда торговая сеть остановила работу, какие убытки грозят ей из-за закрытия, и ждать ли финальных распродаж — в разборе altapress.ru.

H&M.
H&M.
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1
Когда основали H&M, и сколько он работал в РФ?

Шведская компания H&M основана в 1947 году. При этом торговлю в России она начала в 2009-м.

2
«Мы вернемся»: когда и почему H&M приостановил работу в России?

О приостановке работы в России H&M объявил 2 марта. Такое решение шведский ритейлер принял из-за спецоперации.

Тогда в компании подчеркнули, что постоянно оценивают ситуацию и ведут диалог с заинтересованными сторонами.

Одежда. Шоппинг.
Одежда. Шоппинг.
pixabay.com.
3
«Нет, уходим»: как в H&M объявили о полном закрытии?

«С учетом текущих проблем с ведением работы и непредсказуемости будущего мы объявляем о решении начать процесс сворачивания бизнеса в стране», — заявили на сайте H&M Group.

Объяснила предстоящий уход и гендиректор компании Хелена Хельмерссон.

«После тщательного рассмотрения мы считаем невозможным, учитывая текущую ситуацию, продолжать наш бизнес в России», — цитирует ее РБК.

4
Деньги тоже убегают: какие убытки H&M потерпит от ухода?

Как сообщили в компании, расходы H&M от ухода из России составят примерно 2 млрд шведских крон, или 190 млн долларов.

Евро, доллары. Валюта.
Евро, доллары. Валюта.
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5
H&M уже теряли прибыль?

Да. За первое полугодие пандемии H&M потерял 22,4 млн долларов, временно закрыв магазины в России, Беларуси и Украине.

6
А какие еще бренды входят в группу H&M?

Кроме одноименного бренда, компании H&M принадлежат марки COS, Weekday, Monki & Other Stories и Arket.

7
Сколько всего магазинов у H&M?

По информации «Коммерсанта», H&M владеет 4,8 тыс. магазинов в 75 странах. Из них порядка 168 были открыты в России.

H&amp;M. Вывеска.
H&M. Вывеска.
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8
Остатки сладки: перед уходом H&M устроит распродажи?

Да. Перед окончательным уходом H&M устроит распродажи в России. По предварительной информации, магазины откроют в августе.

«Процесс открытия будет проходить поэтапно. Мы планируем, что магазины будут открыты до тех пор, пока большая часть стока не будет распродана», — пояснили «Известиям» в пресс-службе компании.

9
Уже известно, когда распродажи H&M будут в Барнауле?

Точных дат, когда пройдут распродажи, нет. «Толку» в администрации торгового центра «Арена» сказали, что пока никаких официальных уведомлений от владельцев бренда им не поступало. Площади по-прежнему зарезервированы для них.

H&amp;M. Вывеска.
H&M. Вывеска.
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«Барнаульские арендаторы не владеют сведениями о том, когда отдел возобновит работу, будет ли финальная распродажа и в какие сроки магазин закроется окончательно», — пишет издание.

10
Запасы. сколько вещей надо продать H&M?

На складах H&M хранятся 15 млн вещей, сообщает Telegram-канал Mash.

11
Ну, а скидки в H&M будут?

Нет. Финальные распродажи H&M пройдут без скидок, передает e1.ru.

12
Магазины H&M закроют. Что будет с сотрудниками?

Работников H&M уволят, но им обещают денежную компенсацию.

Покупка. Чек.
Покупка. Чек.
CC0

«С каждым сотрудников магазина будет проведена индивидуальная беседа и предложен компенсационный пакет. О последнем рабочем дне сотрудник будет предупрежден заранее — за 30 дней до закрытия», — заявили e1.ru в пресс-службе торговой сети.

13
Какой еще магазин устроил распродажи перед закрытием?

IKEA также устроила распродажу, но на сайте сети возникли сбои.

Поэтому теперь, чтобы справиться с нагрузкой, время пребывания на нем для выбора покупок ограничили 10−15 минутами. Однако перед этим придется отстоять в виртуальной очереди.

Магазин IKEA.
Магазин IKEA.
CC0.

Подробнее о закрытии компании — в нашем материале.

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