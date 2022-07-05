5 июля
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Потребитель

Последние дни IKEA: как успеть на распродажу

Мебельная сеть IKEA начала распродажу в связи с уходом из России. Многие пользователи жалуются на «поломанный сайт» и невозможность сделать заказ. Что делать, если очень сильно хочется купить шкаф — в нашем материале.

IKEA в Новосибирске.
IKEA в Новосибирске.
архив группы компаний "Авиафлот"

В чем особенность распродажи

Цены на товары шведская компания решила не снижать. Никаких новых акций и скидок. Услуги сборки, пошива, рассрочки и кредита недоступны. Карта лояльности IKEA Family тоже не работает.

Сколько продлится распродажа

Товары будут продавать «до последнего дивана». Официальной даты окончания скидок нет.

Как и куда доставят мою акулу

Жителям Барнаула доставка недоступна: у нас нет магазинов. Ближайшая IKEA только в Новосибирске. Из-за нового распределения заказать доставку в другой город (туда, где нет магазинов IKEA) невозможно. Можно воспользоваться услугой «Закажи и забери» (самовывоз) в ближайшем магазине и забрать товар самостоятельно или заказать грузовое такси.

Акула из IKEA
Акула из IKEA
IKEA

Кроме того, можно будет оформить самовывоз из магазинов или пунктов выдачи заказов партнеров (Ozon и Почта России). Но это доступно только для городов, где есть магазины IKEA, и на прилегающей к ним территории (не более 50 километров от города).

Как сделать заказ

В начале распродажи многие пользователи пожаловались на то, что сайт не работает. К обеду ситуацию исправили и уже сейчас все работает в прежнем режиме. Поэтому, заказать аромасвечи можно на официальном сайте.

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