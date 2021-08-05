Каждый четвертый житель Барнаула пользуется кнопочным телефоном

Билайн.Аналитика посчитала, какое количество россиян до сих пор пользуются кнопочными телефонами, а сколько людей уже перешли на устройства с touch screen. По данным исследования, в Санкт-Петербурге кнопочным телефоном пользуется каждый четвертый клиент.

При этом использование кнопочных телефонов уменьшается с каждым годом. За последние три года их доля снизилась на 10 процентов и в настоящий момент составляет 23 процента от общего числа зарегистрированных в сети Билайн устройств.

Больше всего телефонами с кнопками пользуются клиенты старше 65 лет — более 37 процентов от общего числа кнопочных девайсов. Молодежь в возрасте до 25 лет такие устройства использует значительно реже — их у этой категории абонентов менее 15 процентов.

На снижение количество кнопочных телефонов влияет не только развитие сети 4G и увеличение популярности мобильного интернета. В магазинах сети Билайн каждый год появляются доступные и мощные смартфоны. По данным Билайн за последние два года у самых популярных моделей смартфонов, продаваемых в сети магазинов оператора, мощность процессора увеличилась на 43%, разрешение камеры стало выше в шесть раз, а память выросла в восемь раз.

Топ-5 брендов устройств, которыми пользуются клиенты Билайн в Сибири и Дальнем Востоке, выглядит так: на первом месте Samsung, на второй позиции Xiaomi, третье место у Honor, Apple на четвертой строчке, а замыкает пятерку лидеров Nokia.

Среди владельцев устройств марки Samsung больше всего людей в возрасте от 25 до 45 лет. Такой же показатель и среди владельцев девайсов от Apple, Xiaomi и Honor. Телефонами Nokia преимущественно пользуются абоненты в возрасте от 45 до 65 лет.