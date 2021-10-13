В настоящее время это предприятие, за плечами которого многолетний опыт работы в керамической индустрии, в числе лидеров своей отрасли. А, казалось бы, еще сравнительно недавно с конвейера только что открывшегося в городе Орле завода сошла первая партия облицовочных покрытий с красивым названием Керама Марацци. Прошло почти 30 лет, а продукция этой торговой марки не перестает радовать своего потребителя интересными новинками, объединенными в масштабные коллекции. Со многими из них можно было ознакомиться на ведущих строительных выставках, благодаря специальным каталогам, рекламным буклетам, презентациям.

Российский производитель, появившийся в результате тесного сотрудничества с итальянской компанией WELKO Industriale S.p.A., прилагает максимум сил, чтобы удержать лидерство в условиях жесткой конкуренции. Плитка и керамогранит Kerama Marazzi — одни из самых востребованных, когда речь заходит о качественном и относительно недорогом ремонте. Покрытия российского бренда пользуются спросом как в частном, так и коммерческом секторе, их можно увидеть в отделке домов, квартир, гостиниц, ресторанов, торговых центров, медицинских и детских учреждений. Большая часть линеек керамического гранита рекомендована для стен и пола, внутренней и наружной отделки.

С момента основания приоритетным направлением производитель выбрал тематические коллекции, объединенные какой-либо общей идей. Так, «первой ласточкой» стали «Сказки Пушкина», выпущенные в юбилейный год празднования 200-летия великого поэта. Подобный эксперимент сразу пришелся по душе отечественному потребителю, побудившему к дальнейшей реализации новых оригинальных концепций. Став доброй традицией, ежегодно в продажу регулярно поступают линейки покрытий для стен и пола, посвященные той или иной тематике. Большой резонанс получили серии «Города и страны», стилизованные под индивидуальности конкретной географической местности.

С приходом цифровых технологий предприятие тут же включилось в процесс создания имитаций других материалов. Под брендом Керама Марацци стали выходить блистательно воспроизведенные копии дерева, камня, мрамора. Как великолепная альтернатива своим аналогам, керамогранит идеально вписался в пространство многих стилей. Причем цветовая палитра изделий, их формат и дизайнерские находки часто выходили за грани возможного. Одними из последних достижений отечественного производителя стали интерпретации бетона, цемента, металла, так называемые «арабески», «пчелиные соты», «ковры». Выполненные безупречно, с большой долей таланта и творческой фантазии, они претендуют на роль яркого акцента в оформлении.

При всей своей успешности Kerama Marazzi «не почивает на лаврах», а постоянно движется вперед, открывая новые, неизведанные горизонты. Прежде всего, это в полной мере относится к смелым экспериментам с форматами. Так, в уходящем 2020-м была презентована коллекция, посвященная Италии, а конкретно — центру фешн-индустрии, Милану. Среди прочих оригинальных новинок выделился суперМАКСИ-формат, буквально ставший прорывом года в отечественной керамической промышленности. Керамогранит 160×320 выглядит более чем впечатляюще, и идеально впишется в пространство роскошных апартаментов. Помимо этого, производитель выпустил фирменную сантехнику и облицовочные покрытия с особой устойчивостью к истиранию.

Как одно из самых мощных и перспективных предприятий, Керама Марацци готовит в будущем множество интересных решений для интерьеров и экстерьеров. При этом производитель заботится о том, чтобы его продукция была доступна как можно большему числу потребителей в России.

Справка Kerama Marazzi — бренд № 1 в России — согласно данным spb.kerama-marazzi.ru

Источник фотографий сайт керамода.ру